Правила дифференцирования

Частный случай показательно-степенной функции — основание е (экспонента) \(\left( e^{x} \right)^{'} = e^{x}\)

Вывод формулы: \(\left( e^{x} \right)^{'} = e^{x} \bullet \ln{e = e^{x} \bullet 1 = e^{x}}\)