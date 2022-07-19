Тригонометрические неравенства

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Одночлены
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние от прямой до плоскости Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Тела вращения Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве
Анализ функций
Квадратичная функция Функция квадратного корня Линейная функция Преобразование графиков функции Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Функции Координатная плоскость Смысл производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Множества Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Вероятность Сложные проценты Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи
Уравнения
Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения с модулем Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат Прямые и углы на плоскости Средняя линия Теорема Пифагора Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Высота Медиана Скалярное произведение векторов Движения Подобие фигур Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Окружнoсть и круг Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Треугольники. Площади Ромб Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Элементы планиметрии Биссектриса Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними

Тригонометрические неравенства

Сложность решения тригонометрических неравенств заключается в том, что углов бесконечное множество. Потеря хотя бы одного угла сводит решение тригонометрического неравенства к неправильному ответу.

Для работы с этими неравенствами, включающими синус и косинус, удобнее всего использовать тригокруг – для визуализации 360°, а остальное бесконечное множество углов записывается с помощью периода.

А при работе с неравенствами, включающими тангенс и котангенс, удобнее использовать графики тригофункций, чтобы наглядно видеть все ограничения этих функций

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА С СИНУСОМ И КОСИНУСОМ

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\sin}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{sin\ x \leq a}\)

  1. Рисуем тригокруг и отмечаем прямую \(\sin x = a\). Таким образом наш тригокруг делится на две области – ниже прямой и выше прямой

  2. Определяем нужную нам область по знаку больше или меньше. Знаку «больше» соответствует верхняя область, знаку «меньше» - нижняя.

  3. Искомые углы будут заключаться между корнями уравнения \(\sin x = a\), при этом в зависимости от отмеченной области, промежуток будет записываться по движению от корня к корню против часовой стрелки.

Решением неравенств с синусом будет являться:

Пример №1:

Решите два неравенства:

\(\sin x \geq \frac{1}{2}\) и \(\sin x \leq \frac{1}{2}\)

В обоих случаях значение синуса, относительно которого решается неравенство, одинаковое, разница лишь в знаках неравенства.

Отметим на тригокруге прямую \(\sin x = \frac{1}{2}\) и посмотрим, какие углы соответствуют значениям больше и меньше данного:

Мы знаем, что \(\sin x = \frac{1}{2}\) при \(x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n\) и при \(x = \frac{5\pi}{6} + 2\pi n\), где \(n\mathbb{\in Z}\).

  1. Чтобы понять, при каких углах синус будет больше или меньше \(\frac{1}{2}\) будем двигаться по оси синусов. Все углы, синус которых будет больше, чем \(\frac{1}{2}\) будут находиться выше прямой \(\sin x = \frac{1}{2}\):

Тогда решением неравенства будут все углы от \(\frac{\pi}{6}\) до \(\frac{5\pi}{6}\) (двигаемся против часовой стрелки), при этом каждому углу будет соответствовать бесконечная серия углов. Выглядеть решение неравенства будет так:

\(\sin x \geq \frac{1}{2}\)

\(\frac{\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{5\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\ \)

  1. Теперь посмотрим, какие углы будут соответствовать значениям синуса меньше \(\frac{1}{2}\).

Отметим область, ниже прямой \(\sin x = \frac{1}{2}\):

Значение углов, определяющих границу промежутков, остались прежними – это \(\frac{\pi}{6} + 2\pi n\) и \(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n\), где \(n\mathbb{\in Z}\). Однако, чтобы указать промежуток ниже прямой, будем снова двигаться против часовой стрелки, тогда решением данного неравенства будет:

\(\sin x \leq \frac{1}{2}\)

\(\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{6} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(\mathbf{x \in}\left\lbrack \frac{\pi}{6} + 2\pi n;\frac{5\pi}{6} + 2\pi n \right\rbrack\mathbf{;}x \in \left\lbrack \frac{5\pi}{6} + 2\pi n;\frac{\pi}{6} + 2\pi n \right\rbrack,\ n\mathbb{\in Z}\).

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\cos}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{cos\ x \leq a}\)

  1. Рисуем тригокруг и отмечаем прямую \(\cos x = a\). Таким образом наш тригокруг делится на две области – правее и левее прямой.

  2. Определяем нужную нам область по знаку больше или меньше. Знаку «больше» соответствует правая область, знаку «меньше» - левая.

  3. Искомые углы будут заключаться между корнями уравнения \(\cos x = a\), при этом в зависимости от отмеченной области, промежуток будет записываться по движению от корня к корню против часовой стрелки, от меньшего к большему.

Решением неравенств с косинусом будет являться:

Пример №2:

Решите два неравенства

\({c\text{os}}x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}\) и \(\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

  1. Отметим прямую \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\) на тригокруге:

Будем рассматривать все значения косинуса больше \(\frac{\sqrt{2}}{2}\), а значит правее прямой:

Запишем соответствующие углы против часовой стрелки, при этом от меньшего к большему. Получим следующее решение неравенства:

\({c\text{os}}x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(- \frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{4} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Аналогично решим второе неравенство. Отметим область левее прямой \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\):

Чтобы записать верные углы нужно учесть, что изначально корни уравнения \({c\text{os}}x = \frac{\sqrt{2}}{2}\) попадают в две точки – одна больше нуля, вторая меньше, поэтому чтобы отметить именно правую область, нужно к отрицательному углу прибавить один круг:

Таким образом решением неравенства будет:

\(\cos x \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\)

\(\frac{\pi}{4} + 2\pi n \leq x \leq \frac{7\pi}{4} + 2\pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left\lbrack - \frac{\pi}{4} + 2\pi n;\frac{\pi}{4} + 2\pi n \right\rbrack;\ x \in \left\lbrack \frac{\pi}{4} + 2\pi n;\frac{7\pi}{4} + 2\pi n \right\rbrack,\ n\mathbb{\in Z}\)

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА С ТАНГЕНСОМ И КОТАНГЕНСОМ

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{\text{tg}}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{tg\ x \leq a}\)

  1. Чертим кусочек графика функции \(y = tg\ x\) на промежутке \(\left( - \frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right)\).

  2. Проводим прямую \(tg\ x = a\). Эта прямая пересечет график в точке с абсциссой \(\text{arctg\ a}\) (на оси Ox).

  3. Проведем пунктирную прямую, параллельную оси Oy, проходящую через абсциссу \(x = \ \text{arctg\ a}\). Эта пунктирная прямая поделит график на две области – левую и правую.

  4. Отмечаем нужную нам область графика в соответствии со знаком неравенства – правую область, если знак «больше», левую, если знак «меньше».

  5. Отмечаем углы в данной области. Каждому приписываем период тангенса. Одной из границ промежутка всегда будет корень уравнения \(\text{arc}\text{tg\ a}\), а второй границей будет одна из границ промежутка \(\left( - \frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2} \right)\), в зависимости от знака неравенства.

Решением неравенств с тангенсом будет являться:

Пример №3:

Решите два уравнения:

\(tg\ x \geq \sqrt{3}\)

и

\(tg\ x \leq \sqrt{3}\)

Видим одинаковое значение тангенса, относительно которого нужно выбрать как меньшие, так и большие значения. Нарисуем кусочек функции \(y = tg\ x\) и проведем на нем прямую \(tg\ x = \sqrt{3}\). Тогда пунктирная прямая будет иметь координату \(x = \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\):

  1. Если нам нужны все углы, значения тангенса которых больше \(\sqrt{3}\), тогда отметим область справа от пунктирной прямой:

Тогда решением к данному неравенству будут все углы между \(\frac{\pi}{3}\) и \(\frac{\pi}{2}\), повторяющиеся через каждый период тангенса:

\(tg\ x \geq \sqrt{3}\)

\(\frac{\pi}{3} + \pi n \leq x < \frac{\pi}{2} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Теперь найдем углы, значения тангенса которых меньше, чем \(\sqrt{3}\). Отметим область слева от пунктирной прямой:

Аналогично запишем решение к данному неравенству:

\(tg\ x \leq \sqrt{3}\)

\(- \frac{\pi}{2} + \pi n < x \leq \frac{\pi}{3} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left\lbrack \left. \ \frac{\pi}{3} + \pi n;\frac{\pi}{2} + \pi n \right) \right.\ ;x \in \left( \left. \ - \frac{\pi}{2} + \pi n;\frac{\pi}{3} + \pi n \right\rbrack \right.\ ,\ где\ n\mathbb{\in Z}\)

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВ ВИДА \(\mathbf{c}\mathbf{\text{tg}}\mathbf{\ }\mathbf{x}\mathbf{\geq}\mathbf{a}\) И \(\mathbf{ctg\ x \leq a}\)

  1. Чертим кусочек графика функции \(y = ctg\ x\) на промежутке \(\left( 0;\pi \right)\).

  2. Проводим прямую \(ctg\ x = a\). Эта прямая пересечет график в точке с абсциссой \(\text{arcctg\ a}\) (на оси Ox).

  3. Проведем через эту абсциссу прямую \(x = arcctg\ a\), параллельную оси Oy. Эта пунктирная прямая поделит график на две области – левую и правую.

  4. Отмечаем нужную нам область графика в соответствии со знаком неравенства – левую область, если знак «больше», правую, если знак «меньше».

  5. Отмечаем углы в данной области. Каждому приписываем период котангенса. Одной из границ промежутка всегда будет корень уравнения \(\text{arcc}\text{tg\ a}\), а второй границей будет одна из границ промежутка \(\left( 0;\pi \right)\), в зависимости от знака неравенства.

Решением неравенств с котангенсом будет являться:

Пример №4:

Решите два неравенства

\(ctg\ x \geq \sqrt{3}\)

и

\(ctg\ x \leq \sqrt{3}\)

Аналогично неравенству с тангенсом сначала нарисуем кусочек графика функции \(y = ctg\ x\) и проведем прямую \(y = \sqrt{3}\). Абсцисса точки пересечения этой прямой с графиком будет равна \(\text{arcctg\ }\sqrt{3} = \frac{\pi}{6}\). Проведем через нее прямую, параллельную Oy:

  1. Для того, чтобы найти значения котангенса, больше \(\sqrt{3}\), отметим область левее прямой \(x = \frac{\pi}{6}\).

Тогда решением данного неравенства будут являться углы от 0 до \(\frac{\pi}{6}\), повторяющиеся через каждый период котангенса:

\(ctg\ x \geq \sqrt{3}\)

\(\pi n < x \leq \frac{\pi}{6} + \pi n,\ n\mathbb{\in Z}\)

  1. Аналогично решим второе неравенство, но уже будем выделять левую от пунктира область, т. к. именно там значения котангенса меньше \(\sqrt{3}\):

Углы на ней принимают значения от \(\frac{\pi}{6}\) до \(\pi\):

\(ctg\ x \leq \sqrt{3}\)

\(\frac{\pi}{6} + \pi n \leq x < \pi + \pi n,\ \pi\mathbb{\in Z}\)

Ответ: \(x \in \left( \left. \ \pi n;\frac{\pi}{6} + \pi n \right\rbrack \right.\ ;x \in \left\lbrack \left. \ \frac{\pi}{6} + \pi n;\pi \right) \right.\ ,\ где\ n\mathbb{\in Z}\)