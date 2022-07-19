Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Элементы планиметрии Многоугольники Трапеция Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Биссектриса Движения Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Прямоугольник Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Симметрия Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Высота Равенство фигур Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Векторы Скалярное произведение векторов Квадрат Параллелограммы Ромб Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр
Анализ функций
Линейная функция Кусочная функция Интеграл Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Свойства функций Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Функция обратной пропорциональности
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Метод математической индукции Сложные проценты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по воде
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Степени Показательные выражения и свойства показательной функции
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Уравнения в целых числах Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Показательные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Прикладные задачи

При работе с текстовыми задачами требуется умение не только верно работать с математическими уравнениями и выражениями, но и уметь «переводить» словесный язык в язык математики. Сначала рассмотрим принципы алгебраических преобразований.

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:

Выражение неизвестной переменной может включать в себя множество комбинаций различных алгебраических преобразований, но их самих не так много. Давайте посмотрим на буквенном примере, как они могут комбинироваться и как с ними работать.

Если в выражении \(x\ \)– переменная, а \(a,\ b,\ c,\ m,\ n,\ k,\ l,\ y\) – какие-то числа, то выразим переменную из следующего выражения:

\(\frac{m(b\ –\ ax)}{n} + k = y + l\)

1. Если переменная x является частью выражения в некоторой скобке, а не является отдельным слагаемым или множителем, можем представить эту скобку, содержащую переменную, как число, которое необходимо выразить.

Например:

\(c = b\ –\ ax\)

\(\frac{\text{mc}}{n} + k = y + l\)

Тяжело выделить переменную – представим, что скобка с ней – новая переменная, которую нужно найти.

2. Теперь будем выражать \(c\), пока слева не останется только оно. Для начала уберем \(k\ \)с правой стороны уравнения. Для этого вычтем \(k\ \)из обоих частей уравнения.

Получим:

\(\frac{\text{mc}}{n} + k\ –\ k = y + l\ –\ k\)

\(\frac{\text{mc}}{n} = y + l\ –\ k\)

Видим лишнее слагаемое – вычитаем его из обеих частей уравнения.

3. Для того, чтобы слева осталось только \(c\), нужно разделить обе части уравнение на его множитель \(\frac{m}{n}\) . Справа делить нужно все выражение, то есть взять его в скобки перед тем, как делить:\(\frac{\text{mc}}{n}:\frac{m}{n} = \left( y + l–k \right):\frac{m}{n}\)

\(\frac{\text{mc}}{n} \bullet \frac{n}{m} = \left( y + l\ –\ k \right) \bullet \frac{n}{m}\)

\(c = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\)

Видим лишний множитель – делим на него обе части уравнения.

4. Теперь вернемся от c к выражению, содержащему \(x\):

\(b\ –\ ax = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\)

Не забываем вернуться к изначальному выражению, если заменяли скобку с переменной.

5. Выразим \(x\) аналогично как в п. 2 и п. 3:

– Вычтем с обеих сторон \(b\), получим:

\(b\ –\ ax\ –b = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b\)

\(–\ ax = \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b\)

Вычитаем на лишнее слагаемое.

– И разделим обе части на множитель -a:

\(\frac{–\ ax}{–\ a} = \left( \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b \right):\left( –a \right)\)

\(x = \ –\ \left( \frac{n\left( y + l–k \right)}{m}\ –\ b \right) \bullet \frac{1}{a}\)

Делим на лишний множитель.

АЛГОРИТМ «МЕТОД ЗАМАЗКИ»:

  1. Читаем условие.

  2. Выписываем формулу.

  3. Находим, что дано: заменяем буквы на числа.

  4. Определяем, что найти: единственная буква, оставшаяся в уравнении.

  5. Решаем уравнение/неравенство.

  6. Проверяем ответ: на соответствие вопросу, на адекватность.

Пример №1:

Закон Ома для полной цепи можно записать в виде\(\ I = \frac{\varepsilon}{R + r}\), где \(\varepsilon\) – электродвижущая сила, I – источник тока в цепи, R – активное сопротивление, r – сопротивление источника. Пользуясь формулой, найдите величину r, если сила тока в цепи 8 А, электродвижущая сила 97В, а активное сопротивление 12 Ом.

Решение:

1. Читаем условие.

2. Выписываем формулу:

\(I = \frac{\varepsilon}{R + r}\)

3. Находим, что нам дано и вписываем эти значения в формулу:

\(I = 8A\)

\(\varepsilon = 97B\)

\(R = 12\ Ом\)

\(8 = \frac{97}{12 + r}\)

4. Единственная оставшаяся буква – то, что нужно найти. В данном случае, это r. Действительно, в условии просят найти именно это величину.

5. Решим уравнение относительно этой переменной. Используем правила алгебраических преобразований:

\(r = \frac{97}{8} - 12 = 0,125\)

6. Проверяем ответ. Действительно просили найти r. Попробуем подставить эту букву в уравнение:

\(I = \frac{\varepsilon}{R + r}\)

\(8 = \frac{97}{12 + r}\)

\(8 = \frac{97}{12 + 0,125} = \frac{97}{12,125} = 8\)

Всё верно. Можем записывать ответ.

Ответ: 0,125

ВЫБОР ОТВЕТА И ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ:

Если в задаче получили несколько ответов – не выбираем сразу «наибольшее» / «наименьшее», а проверяем каждый из них на соответствие вопросу задачи.

Пример №2:

Высота над замлей подброшенного вверх мяча меняется по закону \(h\left( t \right) = 2,2 + 7t - 5t^{2}\), где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее с момента броска. Через сколько секунд мяч будет находиться на высоте 1 метр?

Решение:

1. Записываем уравнение:

\(h\left( t \right) = 2,2 + 7t - 5t^{2}\)

2. Заменяем все известные величины на данные в условии цифры. Единственная оставшаяся величина – t.

\(1 = 2,2 + 7t - 5t^{2}\)

3. Найдем t из получившегося уравнения с помощью алгебраических преобразований:

\(1,2 + 7t - 5t^{2} = 0\)

\(t_{1,2} = \frac{- 7 \pm \sqrt{49 - 4\left( - 5 \right)\left( - 1.2 \right)}}{2( - 5)}\)

4. Проверим ответ на соответствие:

\(t_{1} = 1,2\)

\(t_{2} = 0,2\)

Видим два ответа. Чтобы узнать, какой записать в ответ, подумаем над ситуацией в задаче. Как мяч мог два раза пройти отметку в 1 м? Сначала мяч подкинули вверх. А затем он начал падать вниз, значит снова прошёл отметку в 1 м уже при падении. Нас интересует взлет мяча, поэтому выберем меньшее время, то есть 0,2 с. Смело записываем ответ.

Ответ: 0,2

Также ответ можно проверять на адекватность. Это значит, что все полученные значения должны быть реальными для описываемой ситуации. В проверку на адекватность входят несколько основных пунктов:

1. Выбор между положительным и отрицательным:

Время и скорость в таких задачах не может быть отрицательным. При выборе между положительным и отрицательным значениями нужно выбирать только положительное.

2. Величины соразмерны друг другу:

Скорости различных тел в текстовых задачах соразмерны реальным. Это значит, что любая скорость автомобиля или поезда будет больше скорости, например, пешехода или улитки. Все как в реальной жизни.

3. Величины соразмерны реальным:

Все расчеты проводятся в одинаковых единицах измерения, чтобы не возникло ситуации, когда масса, скорость или объем тел несоразмерны реальным. Скорость автомобиля может равняться 100 км/ч, но не 100 м/с.