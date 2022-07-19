Перпендикулярность прямых и плоскостей

Элементы геометрии перпендикулярны, если они пересекаются под углом в 90°.
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ
\(a\bot b\)
Лемма о параллельных прямых, перпендикулярных третьей:
Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна третьей прямой, то и вторая прямая ей перпендикулярна.
\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot c} \right\} \Longrightarrow b\bot c\)
ПРЯМАЯ, ПЕРПЕДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ
Признак перпендикулярность прямой и плоскости:
Прямая перпендикулярная плоскости, когда она перпендикулярна двум пересекающимся на этой плоскости прямым:
\(\left. \ \frac{b,c \in \alpha}{\begin{matrix} b \cap c \\ a\bot b,c \\ \end{matrix}} \right\} \Longrightarrow a\bot\alpha\)
ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬЮ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ:
Теорема 1
Через любую точку пространства можно провести прямую, перпендикулярную данной плоскости, при том только одну.
Теорема 2
Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то и другая прямая тоже ей перпендикулярна.
\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot\alpha} \right\} \Longrightarrow b\bot\alpha\)
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ
Признак перпендикулярности плоскостей:
Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.
\(\left. \ \frac{a \in \alpha}{a\bot\beta} \right\} \Longrightarrow \alpha\bot\beta\)