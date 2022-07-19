Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Однородные уравнения Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Модуль Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Двугранный угол Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Призмы Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Первообразная Экстремумы Квадратичная функция Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Смысл производной Интеграл Графическое применение производной Функции Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Свойства функций Правила дифференцирования
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Основы комбинаторики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Одночлены Многочлены Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Планиметрия
Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Средняя линия Параллелограммы Элементы планиметрии Прямоугольник Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Треугольники. Площади Трапеция Симметрия Ромб Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Простейшие расстояния на плоскости Теорема Пифагора Медиана Высота Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Квадрат Прямые и углы на плоскости Биссектриса Окружнoсть и круг Движения Подобие фигур Площади четырёхугольников Метод координат на плоскости

Перпендикулярность прямых и плоскостей

Элементы геометрии перпендикулярны, если они пересекаются под углом в 90°.

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПРЯМЫЕ

Перпендикулярные прямые – это прямые, которые пересекаются под углом в 90°.

\(a\bot b\)

Лемма о параллельных прямых, перпендикулярных третьей:

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна третьей прямой, то и вторая прямая ей перпендикулярна.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot c} \right\} \Longrightarrow b\bot c\)

ПРЯМАЯ, ПЕРПЕДИКУЛЯРНАЯ ПЛОСКОСТИ

Прямую называют перпендикулярной плоскости, когда прямая перпендикулярна любой прямой, лежащей в этой плоскости.

Признак перпендикулярность прямой и плоскости:

Прямая перпендикулярная плоскости, когда она перпендикулярна двум пересекающимся на этой плоскости прямым:

\(\left. \ \frac{b,c \in \alpha}{\begin{matrix} b \cap c \\ a\bot b,c \\ \end{matrix}} \right\} \Longrightarrow a\bot\alpha\)

ТЕОРЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬЮ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ:

Теорема 1

Через любую точку пространства можно провести прямую, перпендикулярную данной плоскости, при том только одну.

Теорема 2

Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то и другая прямая тоже ей перпендикулярна.

\(\left. \ \frac{a \parallel b}{a\bot\alpha} \right\} \Longrightarrow b\bot\alpha\)

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЕ ПЛОСКОСТИ

Перпендикулярные плоскости – это плоскости, между которыми двугранный угол равен 90°.

Признак перпендикулярности плоскостей:

Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

\(\left. \ \frac{a \in \alpha}{a\bot\beta} \right\} \Longrightarrow \alpha\bot\beta\)