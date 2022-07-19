Текстовые задачи на движение по воде

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Квадрат Параллелограммы Биссектриса Высота Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Отношения в геометрии Виды треугольников Прямые и углы на плоскости Движения Серединный перпендикуляр Медиана Элементы планиметрии Многоугольники Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Ромб Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Окружнoсть и круг Средняя линия Равенство фигур Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Скалярное произведение векторов Трапеция Треугольники. Площади Комбинации с окружностью
Стереометрия
Тела вращения Двугранный угол Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между прямой и плоскостью Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Призмы
Анализ функций
Функции Интеграл Свойства функций Первообразная Правила дифференцирования Смысл производной Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Квадратичная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Графическое применение производной Координатная плоскость Линейная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Уравнения
Квадратные уравнения Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными
Реальная математика
Прикладные задачи Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Геометрическая прогрессия Единицы измерения Сложные проценты
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Модуль Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Многочлены Тригонометрический круг
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ

Текстовые задачи на движение по воде

Текстовые задачи на движение по воде отличаются от задач на движение по прямой только наличием течения воды, которое нужно учитывать.

  • Если объект плывет по течению, то их общая скорость является результатом сложения их скоростей.

  • Если объект плывет против течения, то их общая скорость является результатом разности их скоростей.

  • При этом, если у объекта нет собственной скорости (это плот или транспорт, не имеющий двигателя), его скорость равна скорости течения воды.

Общая формула, связывающая скорость время и расстояние, остается неизменной:

\(S = \vartheta t\)

где \(S\) – расстояние, \(\vartheta\) – скорость, \(t\) – время.

Пример:

Моторная лодка прошла против течения 91 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 6 часов меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде равна 10 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

  1. Составим таблицу. В строчки назовем соответственно особенностям её движения в воде: против течения и по течению. За \(x\) обозначим искомое – скорость течения. Тогда скорость лодки по течению и против течения будут следующей:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом и в одну, и в другую лодка проплыла одинаковое расстояние – 91 км:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. Выразим время, соответствующее каждому виду движения:

Изображение выглядит как снимок экрана, часы Автоматически созданное описание

  1. Составим уравнение, используя тот факт, что при движении по течению лодка потратила на 6 часов меньше, чем при движении против течения:

\(\frac{91}{10 + x} + 6 = \frac{91}{10\ –x}\)

  1. Приведем каждое слагаемое к общему знаменателю. В данном случае это знаменатель \((10 + + \ x)(10\ –x)\). Перенесем все слагаемые в одну сторону и раскроем скобки:

\(\frac{91\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} + \frac{6\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)}{\left( 10 + x \right)\left( 10\ –x \right)} = \frac{91\left( 10 + x \right)}{\left( 10–x \right)\left( 10 + x \right)}\)

\(\frac{910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x}{100\ –x^{2}} = 0\)

  1. Дробь равна нулю, если числитель дроби равен нулю, а знаменатель – нет, т. е. \(x \neq \pm 10\), тогда:

\(910\ –91x + 600\ –6x^{2}\ –910\ –91x\)

\(–6x^{2}\ –182 + 600\ = 0\)

\(6x^{2} + 182\ –600 = 0\)

\(3x^{2} + 91\ –300 = 0\)

\(D = 91^{2} + 4 \bullet 3 \bullet 300 = 11881 = 109^{2}\)

\(\frac{x_{1} = \frac{–91 + 109}{6} = 3}{x_{2} = \frac{–91\ –109}{6} = \ –103}\)

  1. Проверим корни уравнения на адекватность. Искомая скорость течения не может быть отрицательной, значит ответом будет являться корень уравнения \(x_{1} = 3\). Запишем ответ.

Ответ: 3.