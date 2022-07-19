Текстовые задачи на движение по прямой

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Тела вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Сечения в многогранниках Движения в пространстве
Анализ функций
Функции Линейная функция Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Координатная плоскость Смысл производной Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Свойства функций
Уравнения
Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Квадратные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Координатная прямая
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Формулы тригонометрии
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Подобие фигур Серединный перпендикуляр Квадрат Высота Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Биссектриса Движения Равенство фигур Площади четырёхугольников Векторы Отношения в геометрии Треугольники. Площади Параллелограммы Элементы планиметрии Многоугольники Симметрия Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Средняя линия Трапеция Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Медиана Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема Пифагора Ромб Метод координат на плоскости
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по воде Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Вероятность Основы комбинаторики Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Основы математической статистики Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели

Текстовые задачи на движение по прямой

Задачи на движение – это задачи, в которых присутствуют такие характеристики движения как скорость, время и расстояние, которые связаны следующей формулой:

\(S = \vartheta t\)

где \(S\) – расстояние, \(\vartheta\) – скорость, \(t\) – время.

Через эту формулу можно выражать скорость и время:

\(\ \vartheta = \frac{S}{t}\)

\(t = \frac{S}{\ \vartheta}\)

Особенность движения по прямой заключается в том, что два объекта могут двигаться в одном направлении, а могут двигаться в разных направления (как разъезжаясь друг от друга, так и двигаясь навстречу).

ДВИЖЕНИЕ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

В таком случае не важно, двигаются ли объекты друг к другу или расходятся друг от друга, важно, что они идут в разные стороны. Результат остается такой же.

Рассмотрим ситуацию, когда два человека находятся в одной точке и начинают удаляться друг от друга, при этом скорость каждого составляется 5 км\ч. Тогда через один час каждый из них пройдет по 5 км. Значит через один час между ними станет 5 км + 5 км = 10 км:

Еще через час они отдалятся еще на 10 км. То есть через два часа расстояние между ними станет равно 20 км:

То есть при движении в разные стороны общая скорость отдаления объектов друг от друга равна сумме их скоростей. В данном случае общая скорость равна 10 км\ч:

\(\vartheta_{общ} = \vartheta_{1} + \vartheta_{2} = 5\ км\backslash ч + 5\ км\backslash ч = 10\ км\backslash ч\)

Таким образом, если нам нужно посчитать, какое расстояние будет между этими объектами через определенное время, нам нужно перемножить их общую скорость и время отдаления.

\(S = \ \vartheta_{общ}t\)

где \(\text{S\ }\)– расстояние между объектами, \(t\) – время, за которое они отдаляются, \(\vartheta_{общ} = \vartheta_{1} + \vartheta_{2}\)

Например, через 3 часа расстояние между этими объектами будет равно:

\(S = 10\ км\backslash ч \bullet 3\ ч = 30\ км\)

То же самое происходит со средней скоростью, когда два объекта находятся на определенном расстоянии и начинают сближаться.

Пример №1:

Два человека находятся на расстоянии 16 км и начинают идти навстречу друг другу. Скорость первого человека равна 3 км\ч, а второго – 5 км\ч. Через сколько часов они встретятся?

  1. Рассмотрим, какова их скорость сближения. Для этого посмотрим, на сколько измениться расстояние между ними за один час:

Получается, что расстояние между двумя людьми уменьшилось за час на 3 + 5 = 8 км\ч, то есть на сумму их скоростей. Так мы убедились, что общая скорость расхождения и сближения объектов равна сумме их скоростей.

  1. Тогда эти люди встретятся, когда общей скоростью пройдут расстояние в 16 км, т. е.:

\(S = t \bullet \vartheta_{общ}\)

\(16\ км = t \bullet 8\ км\backslash ч\)

\(t = 16\ км : 8\ км\backslash ч = 2\ ч\)

Ответ: 2.

ДВИЖЕНИЕ В ОДНУ СТОРОНУ

Если два человека начинают идти из одной точки в одну сторону с разной скорость, то тот, кто идет медленнее начнет отставать от того, кто идет быстрее. Со временем расстояние между ними будет становиться все больше. Каждый час оно будет расти на разность скоростей людей. Эта разность скоростей будет их общей скоростью.

\(\vartheta_{общ} = \vartheta_{2}\ –\vartheta_{1}\)

Например, два человека идут из одной точки в одном направлении. Скорость первого равна 4 км\ч, а скорость второго равна 6 км\ч. То есть быстрый пешеход пройдет 6 км, а медленный 4. Значит между ними останется 2 км:

Еще через час расстояние между ними увеличится еще на 2 км:

Пример №1:

Из пункта A в пункт B, расстояние между которыми 75 км, одновременно выехали автомобилист и велосипедист. Известно, что за час автомобилист проезжает на 40 км больше, чем велосипедист. Определите скорость велосипедиста, если известно, что он прибыл в пункт B на 6 часов позже автомобилиста. Ответ дайте в км/ч.

  1. Составим таблицу. Обозначим за \(x\) искомую величину – скорость велосипедиста, тогда скорость автомобилиста равна \(x + 40\):

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом расстояние, которое они проезжают, одинаковое. Оно равно расстоянию между городами А и В, т. е. 75 км:

Изображение выглядит как снимок экрана, рисунок Автоматически созданное описание

  1. Тогда выразим время автомобилиста и велосипедиста зная их скорость и расстояние:

Изображение выглядит как снимок экрана Автоматически созданное описание

  1. При этом из условия задачи известно, что время, затраченное на этот путь автомобилистом, на 6 часов меньше, чем время велосипедиста. Составим и решим уравнение:

\(\frac{75}{x + 40} + 6 = \frac{75}{x}\)

  1. Приведем все к общему знаменателю, в данном случае \((x + 40)x\). Перенесем се слагаемые в одну сторону и раскроем скобки:

\(\frac{75x}{\left( x + 40 \right)x} + \frac{6\left( x + 40 \right)x}{\left( x + 40 \right)x} = \frac{75\left( x + 40 \right)}{x\left( x + 40 \right)}\)

\(\frac{75x + 6\left( x + 40 \right)x\ –75\left( x + 40 \right)}{\left( x + 40 \right)x} = 0\)

\(\frac{75x + 6x^{2} + 240x\ –\ 75x\ –3000}{\left( x + 40 \right)x} = 0\)

  1. Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель - нет, т. е. \(x \neq \ –40\) и \(x \neq 0\), тогда:

\(75x + 6x^{2} + 240x\ –75x\ –3000 = 0\)

\(6x^{2} + 240x\ –3000 = 0\)

\(x^{2} + 40x\ –500 = 0\)

  1. По т. Виета:

\({x_{1} + x_{2} = \ –40 }{x_{1}x_{2} = \ –500}\)

Тогда:

\(\left. \ \frac{x_{1} = \ –50}{x_{2} = 10} \right\rbrack\)

  1. Проверим корни на адекватность. Мы принимали за \(x\) скорость велосипедиста, но скорость не может быть отрицательной, значит ответом будет являться только корень \(x = 10\). Запишем ответ.

Ответ: 10.