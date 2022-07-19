Алгоритм для создания тригонометрического круга:
Рисуем системы координат.
Изображаем круг. Центр совпадает с центром системы координат. Рекомендуется выбирать за длину радиуса 4, 6 или 8 клеточек в зависимости от того, какого размера вы хотите круг.
Ставим точку отсчёта 0 для измерения углов.
Затем изобразим угол: одну сторону зафиксируем на горизонтальной оси, а другая останется свободной.
Вращение против часовой стрелки — это положительно направление, а по часовой — отрицательное.
Измерение углов
В математике углы измеряют не только в привычных нам градусах, но и в радианах. Соответствие между ними установить очень просто.
Некоторые углы очень легко определить:
\(\pi = 180{^\circ}\) , тогда \(90{^\circ} = \frac{\pi}{2}\), \(45{^\circ} = \frac{\pi}{4}\)
Также есть обратная формула: \(\varphi = \frac{\left( \alpha \bullet 180 \right)}{\pi}\)
Изображение табличных значений на тригонометрическом круге.
Нарисуем тригонометрический круг.
Далее идём по кругу с шагом в 45\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{4}\). Эти углы делят каждую четверть пополам.
Затем идём по кругу с шагом в 30\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{6}\). Каждая четверть таким образом делится на 3 равные части.
Снизу заполним не большими углами, а отрицательными. То есть, зеркально отразим верхнюю часть круга вниз.
Определение значений тригонометрических функций
Получается, что косинус — это значения на оси абсцисс, а синус — значения на оси ординат.
Ось тангенсов параллельна оси синусов и проходит через точку с координатой \(x = 1\), ось котангенсов параллельна оси косинусов и проходит через точку \(y = 1.\) Соответствующее значение на них получается продлением радиуса до пересечения с одной из осей.