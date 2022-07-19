Тригонометрический круг

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Призмы Движения в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Пирамиды Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости
Анализ функций
Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Экстремумы Линейная функция Свойства функций Функции Первообразная Правила дифференцирования Координатная плоскость Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Кусочная функция Интеграл Графики тригонометрических функций
Реальная математика
Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Единицы измерения Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Множества Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени
Планиметрия
Комбинации с окружностью Средняя линия Векторы Медиана Элементы планиметрии Треугольники. Площади Равенство фигур Площади четырёхугольников Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Симметрия Ромб Движения Квадрат Трапеция Четыре замечательные точки треугольника Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Параллелограммы Виды треугольников Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Метод координат на плоскости Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Тригонометрия в геометрии Высота
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Модуль НОК и НОД Округление дробей Делимость Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Тригонометрический круг

Тригонометрия — это раздел математики, посвященный углам.

Алгоритм для создания тригонометрического круга:

  1. Рисуем системы координат.

  2. Изображаем круг. Центр совпадает с центром системы координат. Рекомендуется выбирать за длину радиуса 4, 6 или 8 клеточек в зависимости от того, какого размера вы хотите круг.

  3. Ставим точку отсчёта 0 для измерения углов.

  4. Затем изобразим угол: одну сторону зафиксируем на горизонтальной оси, а другая останется свободной.

Каждый угол можно представить так: \(\alpha\ + \ 360{^\circ}\ \bullet \ n\), где n — целое число

Вращение против часовой стрелки — это положительно направление, а по часовой — отрицательное.

Измерение углов

В математике углы измеряют не только в привычных нам градусах, но и в радианах. Соответствие между ними установить очень просто.

Некоторые углы очень легко определить:

\(\pi = 180{^\circ}\) , тогда \(90{^\circ} = \frac{\pi}{2}\), \(45{^\circ} = \frac{\pi}{4}\)

Можно пользоваться формулой: .

Также есть обратная формула: \(\varphi = \frac{\left( \alpha \bullet 180 \right)}{\pi}\)

Изображение табличных значений на тригонометрическом круге.

Нарисуем тригонометрический круг.

Далее идём по кругу с шагом в 45\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{4}\). Эти углы делят каждую четверть пополам.

Затем идём по кругу с шагом в 30\({^\circ}\), то есть, \(\frac{\pi}{6}\). Каждая четверть таким образом делится на 3 равные части.

Снизу заполним не большими углами, а отрицательными. То есть, зеркально отразим верхнюю часть круга вниз.

Определение значений тригонометрических функций

Получается, что косинус — это значения на оси абсцисс, а синус — значения на оси ординат.

Ось тангенсов параллельна оси синусов и проходит через точку с координатой \(x = 1\), ось котангенсов параллельна оси косинусов и проходит через точку \(y = 1.\) Соответствующее значение на них получается продлением радиуса до пересечения с одной из осей.