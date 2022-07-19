Угол между прямой и плоскостью

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Параметр
Основы работы с параметром
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Показательные выражения и свойства показательной функции Степени Разложение на множители. Группировка Многочлены
Планиметрия
Отношения в геометрии Параллелограммы Ромб Тригонометрия в геометрии Высота Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Прямые и углы на плоскости Средняя линия Теорема Пифагора Трапеция Биссектриса Равенство фигур Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Виды треугольников Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Симметрия Многоугольники Подобие фигур Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Квадрат Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Движения Векторы
Стереометрия
Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве
Анализ функций
Графическое применение производной Первообразная Функции Смысл производной Интеграл Экстремумы Координатная плоскость Линейная функция Функция квадратного корня Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Сложные проценты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Прикладные задачи
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения
Числа и действия с ними
НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Округление дробей Делимость Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ

Угол между прямой и плоскостью

Чтобы найти угол между прямой и плоскость, нужно построить проекцию этой прямой на плоскость.

ПРОЕКЦИЯ

Проекция геометрической фигуры – это изображение, построенное посредством проведения перпендикуляров из каждой точки этой фигуры на плоскость.

Проекция прямой на плоскость – прямая, если угол между этой прямой и плоскостью меньше 90°.

Представим, что у нас есть прямая \(l\), которая пересекает плоскость α. Чтобы построить проекцию этой прямой, проведем из каждой её точки перпендикуляр к этой плоскости:

Тогда точки пересечения этих перпендикуляров с плоскостью выстроятся в одну прямую. Эта прямая и будет проекцией \(l'\).

Но мы знаем, что для построения прямой достаточно всего две точки. Одна точка у нас уже есть – это точка пересечения прямой \(l\) и плоскости α. Тогда, если мы проведем лишь один перпендикуляр из любой точки прямой \(l\), этого будет остаточно, чтобы построить проекцию:

УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ

Угол между прямой и плоскостью – это угол, между прямой и её проекцией на эту плоскость.

\(l\) прямая, не перпендикулярная α,

\(l'\) - её проекция на плоскость α, \( \gamma\) – угол между прямой \(l\) и плоскостью α.

Если угол между прямой и плоскостью равен 90°, то её проекцией на эту плоскость является точкой. В таком случае угол определяют через признак перпендикулярности прямой и плоскости.