Чтобы найти угол между прямой и плоскость, нужно построить проекцию этой прямой на плоскость.
ПРОЕКЦИЯ
Проекция прямой на плоскость – прямая, если угол между этой прямой и плоскостью меньше 90°.
Представим, что у нас есть прямая \(l\), которая пересекает плоскость α. Чтобы построить проекцию этой прямой, проведем из каждой её точки перпендикуляр к этой плоскости:
Тогда точки пересечения этих перпендикуляров с плоскостью выстроятся в одну прямую. Эта прямая и будет проекцией \(l'\).
Но мы знаем, что для построения прямой достаточно всего две точки. Одна точка у нас уже есть – это точка пересечения прямой \(l\) и плоскости α. Тогда, если мы проведем лишь один перпендикуляр из любой точки прямой \(l\), этого будет остаточно, чтобы построить проекцию:
УГОЛ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ
\(l\) – прямая, не перпендикулярная α,
Если угол между прямой и плоскостью равен 90°, то её проекцией на эту плоскость является точкой. В таком случае угол определяют через признак перпендикулярности прямой и плоскости.