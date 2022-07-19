Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Множества Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Комбинаторика
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Модуль
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени
Планиметрия
Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Отношения в геометрии Биссектриса Тригонометрия в геометрии Прямые и углы на плоскости Высота Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Скалярное произведение векторов Квадрат Многоугольники Виды треугольников Движения Элементы планиметрии Теорема Пифагора Треугольники. Площади Симметрия Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Подобие фигур Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Параллелограммы Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Окружнoсть и круг Средняя линия
Стереометрия
Тела вращения Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью Призмы Метод координат в пространстве Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в телах вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Элементы и аксиомы стереометрии
Анализ функций
Экстремумы Интеграл Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Линейная функция Функция квадратного корня Графическое применение производной Первообразная Функции Квадратичная функция Преобразование графиков функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Параметр
Основы работы с параметром
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Текстовые задачи на отношения

Отношения встречаются в различных задачах и важно понимать, как с ними работать. Отношение – это какая-то уже сокращенная дробь. То есть данные в заданиях отношения – не реальная величина, а уже сокращенная, и мы должны узнать, на сколько.

Отношение = дробь, можно сокращать и расширять.

Если это тяжело принять, то можно поступить проще: представить, что в отношениях даны не величины, а какие-то деления. Отношение обычно записывается через двоеточие, например 3:5.

Например, рассматриваем отношение конфет на двух столах – представляем, что единицы отношения – это вазочки с одинаковым количеством конфет, мы должны узнать, сколько вазочек находится на одном столе, а сколько – на другом; если рассматриваем отношение цветов, то единицы отношения – это клумбы с одинаковым количеством цветов.

Пример 1

В магазине в наличии есть карамель, шоколадные конфеты и мармеладные конфеты в соотношении \(3:5:7\) соответственно.

1. Каково отношение между карамелью и шоколадными конфетами?​

Необходимо поделить количество коробок с карамелью на количество коробок с шоколадными конфетами, то есть \(3:5\).

2. Каково отношение между карамелью и мармеладными конфетами?​

Необходимо поделить количество коробок с карамелью на количество коробок с мармеладными, то есть \(3:7.\)

3. Какую часть составляют мармеладные конфеты от всех конфет?

Нужно сложить количество всех коробок. Всего у нас \(3 + 5 + 7 = 15\) единиц отношения. Далее поделим единицы отношения мармеладных конфет на единицы отношения всех конфет. Таким образом, мармеладные конфеты по отношению ко всем конфетам составляют \(7:15.\ \)

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4. Если в магазине есть 20 шоколадных конфет, то каково количество мармеладных? ​

В этом вопросе мы встречаемся с переходом от единиц отношения к абсолютной величине. Вспоминаем, что наши конфеты разложены по коробкам. То есть у нас есть 5 коробок, в которых 20 шоколадных конфет. Коробки — это единицы отношения, а шоколадные конфеты – это абсолютная величина.

Количество шоколадных конфет разделим на количество клеток \(20:5 = 4\), т.е. в каждой коробке 4 шоколадные конфеты.

Помним, что размер единицы отношения равен для всех элементов этого отношения. Значит, что во всех коробках в магазине находится по 4 конфеты.​

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Тогда всего в магазине 28 мармеладных конфет.

Пример 2

Отношение объема воды в большом и малом бассейне равно 3:2. Для того, чтобы поменять воду в этих двух бассейнах, потребуется 500 воды. Сколько воды в малом бассейне?

Решение:

Представим, что вся вода из большого бассейна хранится в 3 бочках, из малого в 2 точно таких же, это будут единицы отношения. Абсолютная величина – это весь объем бассейна.

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Если у нас 2 бочки от малого бассейна и 3 от большого, то всего их 5.

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Мы знаем, что в 5 бочках находится 500 воды. Узнаем сколько в одной:

(500) : 5 = 100

Итак, узнаем, во сколько бочек вместится вся вода из малого бассейна, знаем их размерность, найдем объем малого бассейна.

Ответ: 200

Единицы отношения в геометрии

Единицы отношений могут встретиться и в задачах по геометрии. Смысл останется тем же: отношение — это какая-то сокращенная дробь. Например, может быть дано соотношение сторон или углов в задаче: стороны прямоугольного треугольника ABC AB и BC относятся как 3:4.

Так как отношение — это некая сокращенная дробь, то отношение сторон должно быть представлено следующим образом:

\(\frac{\text{AB}}{\text{BC}} = \frac{3x}{4x}\)

То есть мы вводим переменную, чтобы показать, что отношение не является реальным значением сторон.

Стороны могут составлять 3 и 4, 6 и 8, 333 и 444 соответственно, а также принимать любые другие значения при условия сохранения данного соотношения.

Аналогичным образом можно представить углы или другие измеряемые величины.