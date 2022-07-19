Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Стереометрия
Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Призмы Параллельность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Тела вращения
Анализ функций
Функции Экстремумы Линейная функция Кусочная функция Интеграл Квадратичная функция Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Функция квадратного корня Графическое применение производной Смысл производной Функция обратной пропорциональности Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Комбинаторика Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Основы математической статистики
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль
Планиметрия
Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Высота Симметрия Движения Прямоугольник Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Ромб Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Средняя линия Отношения в геометрии Равенство фигур Векторы Квадрат Параллелограммы Биссектриса Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Площадь круга и сектора круга Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Трапеция Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора
Уравнения
Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Однородные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Параметр
Основы работы с параметром

Экономические задачи. Оптимизация

Задачи на оптимизацию – это блок экономических задач, для решения которых нужно найти наиболее выгодные условия для развития какого-либо предприятия.

ЧТО ТАКОЕ ОПТИМИЗАЦИЯ:

Из самого названия блока задач понятно, что нужно найти оптимальное решение. Когда у предпринимателя есть несколько путей развития своего бизнеса, ему нужно заранее просчитать, какой из них будет приносить больше прибыли. Он может выбрать один из них, а может их комбинировать. В таком случае встает вопрос о том, как это делать, с какого варианта начать и когда перейти ко второму.

Конкретных вопросов может быть огромное количество: с какого предприятия нанимать сотрудников, с какого завода закупать детали, как распределить зарплату и так далее. Этими вопросами занимается оптимизация.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ОПТИМИЗАЦИИ:

Конкретных формул для решения задач на оптимизацию нет. Нужно понимать, как связаны исходные данные с целью предпринимателя. Для этого составляются функции, описывающие зависимости прибыли от поставленных условий. При этом зачастую эти условия уже заданы функцией. В таком случае нужно понимать, что от чего зависит. Как прийти к такой функции, в которой присутствуют все условия, и при этом анализ данной функции показывает оптимальный вариант.

Если условие задано не функцией, а конкретными значениями, в любом случае, нужно будет найти зависимость между ними и искомой прибылью.

В задачах на оптимизацию нередко встречаются производные. Точки максимума и минимума могут показать наибольшую и наименьшую прибыль, если функция составлена в зависимости от неё.

Пример №1:

Александр владеет двумя кондитерскими фабриками. На фабрике А делают 100 шоколадных тортов в день или 70 фруктовых. На заводе В делают 80 шоколадных или 90 фруктовых тортов в день. При этом известно, что на потребительском рынке шоколадный торт стоит 300 рублей, а фруктовый 400. Александру нужно выбрать, какой завод будет производить шоколадные торты, а какой фруктовые, с тем условием, что завод может производить только один тип тортов в день (то есть или шоколадные, или фруктовые), но затраты на их производство одинаковые. Какую максимальную прибыль в день может иметь Александр при имеющихся данных?

  1. Фруктовые торты продаются по более высокой цене, при этом за день на фабрике В их делают больше. Очевидно, что этой фабрике стоит производить фруктовые торты. Тогда за день работы фабрики Александр будет получать максимальную прибыль с этого завода в размере:

\(S_{B} = 90 \bullet 400 = 36000\)

  1. Независимо от завода фруктовые торты на рынке продаются дороже, но на фабрике А их делают медленнее. Нужно проверить, будет ли производство фруктовых тортов на этой фабрике более выгодным, чем производство шоколадных тортов несмотря на то, что их делают меньше. Сравним доход фабрики А от производства шоколадных и фруктовых тортов:

\(S_{AФ} = 70 \bullet 400 = 28000\)

\(S_{\text{AШ}} = 100 \bullet 300 = 30000\)

\(28000 < 30000\)

Значит, фабрике А нужно производить шоколадные торты несмотря на то, что продаются по более низкой цене.

  1. Найдем общий доход Александра за день, при условии, что фабрика А производит шоколадные торты, а фабрика В – фруктовые:

\(S_{B} + S_{A} = 36000 + 30000 = 66000\)

Ответ: 66000.

Конечно, в реальных ситуациях предприниматели учитывают гораздо больше факторов, таких, как себестоимость, объём спроса на конкретный вид товара, а также могут производить разные виды товара на одном заводе в определенных пропорциях.

Пример №2:

Предприниматель увидел, что себестоимость одной единицы его продукции может быть выражена функцией \(S\left( x \right) = x^{2} - 8x + 17\) тыс. рублей, где \(x\) – это количество производимого в день товара. Сколько товара в день должен производить предприниматель, чтобы его себестоимость была минимальной?

  1. Мы знаем, что себестоимость одной единицы его продукции может быть выражена функцией \(x^{2} - 8x + 17\) тыс. рублей. Себестоимость зависит от количества товара, а это значит, что перед нами оптимизационная функция:

\(S\left( x \right) = x^{2} - 8x + 17\)

  1. Конечно, предприниматель заинтересован в наибольшей выгоде, тогда найдем количество производимого товара в день, при котором достигается минимум функции. Для этого нужно взять производную от данной функции и исследовать её на экстремумы:

\(S'\left( x \right) = 2x - 8\)

\(2x - 8 = 0\)

\(x = 4\)

Посмотрим, является ли себестоимость минимальной при \(x = 4\):

Действительно себестоимость будет минимальной, если производить 4 единицы товара в день. Запишем ответ.

Ответ: 4.

В этом примере мы увидели, что нужно исследовать функцию на точки экстремума и наибольшее и наименьшее значение, чтобы сделать вывод при решении оптимизационной задачи.