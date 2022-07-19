Смысл производной

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Вероятность Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по окружности Единицы измерения Сложные проценты Экономические задачи. Кредиты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Показательные уравнения
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Планиметрия
Симметрия Движения Квадрат Теорема Пифагора Высота Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Биссектриса Площадь круга и сектора круга Трапеция Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямоугольник Треугольники. Площади Подобие фигур Равенство фигур Медиана Окружнoсть и круг Параллелограммы Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Прямые и углы на плоскости Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов
Стереометрия
Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы Двугранный угол Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды
Анализ функций
Преобразование графиков функции Кусочная функция Интеграл Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Свойства функций Графики тригонометрических функций Функция обратной пропорциональности Смысл производной Функция квадратного корня Функции Экстремумы Координатная плоскость Линейная функция Первообразная Правила дифференцирования
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Модуль
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции
Параметр
Основы работы с параметром

Смысл производной

Геометрический смысл производной

Уравнение касательной в точке \(x_{0}\) выглядит следующим образом:

\(y = f^{'}\left( x_{0} \right)x - f^{'}\left( x_{0} \right) \bullet x_{0} + f\left( x_{0} \right)\)

\(f^{'}\left( x_{0} \right)\) — значение производной в точке \(x_{0}\)

\(x_{0} - \ \)координата самой точки

\(f\left( x_{0} \right)\) — значение функции в точке \(x_{0}\)

Производная функции в точке \(x_{0}\) равна коэффициенту наклона касательной, проведенной в точке \(x_{0}\):

\(f^{'}\left( x_{0} \right) = k = tg\ \alpha\)

Отсюда можно сделать несколько выводов о том, как связаны значение производной и поведение функции:

1. Функция возрастает.

Если функция возрастает, но наклон касательной, проведенной в любой точке промежутка возрастания будет вправо, значит, ее коэффициент наклона положительный (k > 0). Из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной можно сказать, что производная будет так же положительна.

\(Функция\ возрастает\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) > 0\)

2. Функция убывает.

Если функция убывает, но наклон касательной, проведенной в любой точке промежутка возрастания будет влево, значит, ее коэффициент наклона отрицательный (k < 0). Из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной можно сказать, что производная будет так же отрицательна.

\(Функция\ убывает\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) < 0\)

3. Экстремум.

Точки экстремума, отличаются тем, что в них функция и не возрастает, и не убывает. Если провести касательную в точке экстремума, то она будет строго горизонтальна, то есть ее наклон равен 0. А значит, и производная равна 0 (из соотношения между значением производной и коэффициентом наклона касательной выше).

\(Точка\ экстремума\ \Rightarrow f^{'}\left( x_{0} \right) = 0\)

Точка максимума

До неё функция возрастает, после него убывает. В точке максимума производная сменяет свой знак с плюса на минус.

\(Максимум:\ f^{'}\left( x_{0} \right)\ \mathbf{+ \ \Rightarrow \ -}\)

Точка минимума

До неё функция убывает, после него возрастает. В точке минимума производная сменяет свой знак с минуса на плюс.

\(Минимум:\ f^{'}\left( x_{0} \right)\mathbf{- \ \Rightarrow \ +}\)

Физический смысл производной

Допустим есть некоторая точка, которая двигается вдоль оси ОХ, и ее координата меняется со временем по закону \(x(t)\). Получается, что \(x\left( t \right)\) — это функция того, как меняется расстояние.

Мы знаем определение производной: это темп изменения функции. Если говорить про темп изменения расстояния, то можно догадаться, что это скорость.

То есть:

Чтобы найти скорость материальной точки, необходимо взять производную от функции координаты:

\(v\left( t \right) = x'(t)\)

Темп изменения скорости – это ускорение. Поэтому:

Чтобы найти ускорение, необходимо взять производную от функции скорости, то есть вторую производную от координаты:

\(a\left( t \right) = v^{'}\left( t \right) = x''(t)\)

Таким образом, скорость материальной точки — это первая производная от функции расстояния (координаты), а ускорение – вторая производная от функции расстояния.