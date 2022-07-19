Экономические задачи. Экономические показатели

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая
Формулы и выражения
Одночлены Разложение на множители. Группировка Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней
Стереометрия
Векторы в пространстве Двугранный угол Пирамиды Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Кусочная функция Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Функции Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Графики тригонометрических функций Интеграл Функция обратной пропорциональности Линейная функция Функция квадратного корня Графическое применение производной Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Виды треугольников Биссектриса Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Квадрат Четыре замечательные точки треугольника Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Многоугольники Теорема Пифагора Движения Площадь круга и сектора круга Медиана Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Равенство фигур Прямые и углы на плоскости Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Параллелограммы Высота Окружнoсть и круг Средняя линия Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Симметрия Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках
Реальная математика
Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Сложные проценты Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси
Уравнения
Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Показательные уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения в целых числах Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Экономические задачи. Экономические показатели

Задачи с экономическими показателями – задания из блока «Экономические задачи», которые встречаются реже всего. От неготовности увидеть такие задачи возникают трудности при их решении. Здесь важно понимать, по каким принципам меняются экономические показатели, чтобы верно составить математическую модель.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Экономические показатели – это собирательный термин для любых чисел, которые описывают экономическое положение чего-либо – уровень безработицы, средняя зарплата по региону, процент роста ВВП и т. д.

Всё, что может описать экономика, имеет свои экономические показатели. Перечислить их все невозможно. При решении экономических задач данного типа нужно руководствоваться бытовой логикой и понимать, как работает рост в процентах – то есть уметь работать со сложным процентом.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ:

Помимо формулы сложного процента нужно знать, как находятся среднее арифметическое, так как в экономике часто используют средние показатели при оценке экономического роста:

\(a_{ср} = \frac{a_{1} + a_{2} + \ldots + a_{n}}{n} = \frac{\sum_{}^{}a}{n}\)

Пример №1:

В регионе А в 2017 году средняя зарплата на душу населения была равна \(50\ 000\). Каждый год она росла на 15%. На сколько процентов изменился суммарный доход населения через два года в 2019 году, если каждый год из-за постоянных миграций население региона уменьшалась на 20%? Ответ округлите до целых.

  1. Для начала разберемся с формулами.

Из определения среднего арифметического составим формулу средней зарплаты на душу населения:

\(средняя\ зарплата = \frac{суммарный\ доход\ населения}{количество\ жителей}\)

Значит, суммарный доход в определённый год будет равен:

\(суммарный\ доход\ населения = средняя\ зарплата \bullet количество\ жителей\)

  1. Найдем суммарный доход за 2017 год. Средняя зарплата нам известна, а количество жителей – нет, тогда пусть \(x\) – количество жителей в 2017 году, получим:

\(суммарный\ доход\ 2017 = 50\ 000\ \bullet \ x\)

  1. Теперь найдем суммарный доход уже через два года.

За это время средняя зарплата вырастет на 15% два раза, то есть будет равна:

\(средняя\ зарплата\ 2019 = \ 50\ 000\ \bullet {1,15}^{2} = 66125,\)

а количество жителей уменьшается на 20% два раза, то есть будет равно:

\(количество\ жителей\ 2019 = {0,8}^{2}x = 0,64\ x.\)

Подставим всё в общую формулу:

\(суммарный\ доход\ населения = 66125\ \bullet \ \ 0,64\ x = 42320\ x\)

  1. Посчитаем, какую долю суммарный доход 2019 составляет от суммарного дохода 2017:

\(\frac{суммарный\ доход\ 2019}{суммарный\ доход\ 2017} = \frac{42320 \bullet x}{50\ 000\ x} = \frac{42\ 320}{50\ 000} = 0,8464\)

Переведём в проценты: \(0,8464 \bullet 100 = 84,64\)

Тогда изменение составит: \(100 - 84,64 = 15,36\)

Округлим до целых и запишем ответ.

Ответ: 15%.