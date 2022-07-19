Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Реальная математика
Комбинаторика Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи
Уравнения
Иррациональные уравнения Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Логарифмические уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Серединный перпендикуляр Медиана Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Средняя линия Симметрия Ромб Высота Подобие фигур Равенство фигур Отношения в геометрии Теорема Пифагора Прямоугольник Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Многоугольники Трапеция Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Движения Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Параллелограммы Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Метод координат на плоскости
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Экстремумы Преобразование графиков функции Первообразная Квадратичная функция Правила дифференцирования Смысл производной Интеграл Линейная функция Функция квадратного корня Графическое применение производной Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Призмы Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Угол между плоскостями
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Многочлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции

РОМБ

Ромб – это параллелограмм, все стороны которого равны.

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ РОМБА

Можно сказать, что ромб – это частный случай параллелограмма, поэтому он будет обладать всеми свойствами и признаками параллелограмма, но при этом имеет свои:

Свойства ромба:

Ромб обладает всеми свойствами параллелограмма, а также:

  1. Диагонали ромба перпендикулярны друг другу:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Диагонали ромба являются биссектрисами углов, из которых выходят:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

\(\angle ABD = \angle DBC\)

\(\angle BCA = \angle ACD\)

Признаки ромба:

Четырехугольник является ромбом, если обладает хотя бы одним свойством параллелограмма и одним из свойств ромба:

  1. Две его смежные стороны равны:

\(\mathbf{AB = BC}\)

\(или\)

\(\mathbf{BC = CD}\)

  1. Его диагонали пересекаются под прямым углом:

\(АС\bot\text{BD}\)

  1. Одна из диагоналей делит содержащие её углы пополам:

\(\angle BAC = \angle CAD\)

\(или\)

\(\angle ADB = \angle BDC\)

  1. Все высоты равны.

ПЛОЩАДЬ РОМБА

Площадь ромба находится также, как площадь параллелограмма, но из-за необычных свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через высоту и сторону

Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту (при чем для любой стороны это выражение будет одинаковым, так как стороны равны)

  1. Через сторону и угол между сторонами

Площадь ромба равна произведению квадрата его стороны на синус угла между сторонами.

  1. Через диагонали

Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей.