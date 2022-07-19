Биссектриса

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Вероятность Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия
Уравнения
Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Формулы сокращённого умножения Многочлены Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Тела вращения Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Призмы
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Экстремумы Координатная плоскость Линейная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Интеграл Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Свойства функций Первообразная Квадратичная функция Смысл производной Функция квадратного корня Графическое применение производной
Числа и действия с ними
Модуль Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей Делимость Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Подобие фигур Площади четырёхугольников Симметрия Трапеция Виды треугольников Биссектриса Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Прямоугольник Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Средняя линия Высота Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Ромб Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Движения Медиана Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Треугольники. Площади Многоугольники Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Квадрат
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства

Биссектриса

Биссектриса ― луч, который соединяет вершину треугольника с противоположной стороной, при этом разделяя угол на две равные части.

Свойства биссектрисы треугольника:

1. Все три биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке. Эта точка – центр вписанной в треугольник окружности.

2. Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на отрезки, пропорциональные двум другим сторонам.

\(\frac{\text{AC}}{\text{AL}} = \frac{\text{BC}}{\text{BL}}\ или\ \frac{\text{AL}}{\text{LB}} = \frac{\text{AC}}{\text{BC}}\)

3. Все точки биссектрисы равноудалены от сторон угла, из которого она выходит.

Изображение выглядит как объект, антенна Автоматически созданное описание

Формулы для биссектрисы треугольника:

Если а и b — стороны треугольника, γ — угол между ними, l — биссектриса треугольника, проведённая из вершины этого угла, а а' и b' — отрезки, на которые биссектриса делит третью сторону треугольника, то

\(l = \frac{2\ \bullet \ a\ \bullet \ b\ \bullet \ \cos\frac{\gamma}{2}}{a\ + \ b};\)

\(l^{2} = ab - a'b'\)