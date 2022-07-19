Показательные выражения и свойства показательной функции

СВОЙСТВА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:
– При \(a > 1\) показательная функция монотонна возрастает:
На данном графике \(a = 2\).
– При \(0 < a < 1\ \)показательная функция монотонно убывает:
На данном графике \(a = 0,5.\)
СВОЙСТВА ГРАФИКА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:
|1. Область определения:
|\(D(y\mathbb{) = R}\)
|2. Область значения:
|\(E(y) = (0; + \infty)\)
|3. Ограниченность и непрерывность:
|Непрерывна, ограничена снизу
|4. Наибольшее и наименьшее значения
|Нет
|5. Монотонность:
|
Возрастает при
\(a > 1\);
\(1 < a < 0.\)
|6. Четность:
|Ни четная, ни нечетная
|7. Периодичность:
|Не периодичная
|8. Пересекает ось Ох
|Не пересекает ось
|9. Пересекает ось Оу
|В точке (0; 1)
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:
Используя свойства степеней, можно преобразовывать и упрощать показательные выражения. Рассмотрим несколько примеров.
Найдите значение выражения.
\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9}\)
1. Представим это выражение в виде дроби:
\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9} = \frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)
2. Представим число 20 как произведение 5 и 4:
\(\frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{{(4 \bullet 5)}^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)
3. По свойствам степеней объединим множители с одинаковыми основаниями:
\({\frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = 4}^{–3,9 + 4,9} \bullet 5^{–3,9 + 2,9} = 4^{1} \bullet 5^{–1} = \frac{4}{5} = 0,8\)
Ответ: 0,8
Найдите значение выражения.
\(\frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}}\)
1. Раскроем скобки в числителе и сократим получившиеся степени:
\(\ \frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}} = \frac{5^{\frac{45}{5}} \bullet 7^{\frac{30}{3}}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}}\)
2. Представим знаменатель как произведение 5 и 7:
\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{{(5 \bullet 7)}^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}}\)
3. Сократим дробь:
\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}} = 7\)
Ответ: 7.
Найдите значение выражения.
\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}}\)
Если a = 12.
1. Для начала преобразуем выражение:
\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}} = a^{3,21 + 7,36\ –\ 8,57} = a^{2}\)
2. Когда буквенное выражение максимально преобразовано, можно подставить данные значения:
\(a^{2} = 12^{2} = 144\)
Ответ: 144.