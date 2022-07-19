Показательные выражения и свойства показательной функции

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Планиметрия
Площади четырёхугольников Прямоугольник Квадрат Элементы планиметрии Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Ромб Подобие фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Биссектриса Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Движения Равенство фигур Отношения в геометрии Средняя линия Симметрия Многоугольники Трапеция Медиана Скалярное произведение векторов Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Теорема Пифагора Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Высота Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр
Анализ функций
Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Линейная функция Смысл производной Экстремумы Координатная плоскость Преобразование графиков функции Первообразная Квадратичная функция Правила дифференцирования Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Графики тригонометрических функций Функции Функция квадратного корня
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Многочлены Тригонометрический круг Формулы тригонометрии
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Элементы и аксиомы стереометрии Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на проценты Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Вероятность Единицы измерения Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Множества Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ

Показательные выражения и свойства показательной функции

СВОЙСТВА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:

Показательная функция – это функция вида \(y = a^{x}\), где \(a > 0,\ a \neq 1\).

– При \(a > 1\) показательная функция монотонна возрастает:

На данном графике \(a = 2\).

– При \(0 < a < 1\ \)показательная функция монотонно убывает:

На данном графике \(a = 0,5.\)

СВОЙСТВА ГРАФИКА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ:

1. Область определения: \(D(y\mathbb{) = R}\)
2. Область значения: \(E(y) = (0; + \infty)\)
3. Ограниченность и непрерывность: Непрерывна, ограничена снизу
4. Наибольшее и наименьшее значения Нет
5. Монотонность:

Возрастает при

\(a > 1\);

Убывает при

\(1 < a < 0.\)
6. Четность: Ни четная, ни нечетная
7. Периодичность: Не периодичная
8. Пересекает ось Ох Не пересекает ось
9. Пересекает ось Оу В точке (0; 1)

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ:

Используя свойства степеней, можно преобразовывать и упрощать показательные выражения. Рассмотрим несколько примеров.

Пример №1:

Найдите значение выражения.

\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9}\)

1. Представим это выражение в виде дроби:

\(20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}:4^{–4,9} = \frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)

2. Представим число 20 как произведение 5 и 4:

\(\frac{20^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{{(4 \bullet 5)}^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = \frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}}\)

3. По свойствам степеней объединим множители с одинаковыми основаниями:

\({\frac{4^{–3,9} \bullet 5^{–3,9} \bullet 5^{2,9}}{4^{–4,9}} = 4}^{–3,9 + 4,9} \bullet 5^{–3,9 + 2,9} = 4^{1} \bullet 5^{–1} = \frac{4}{5} = 0,8\)

Ответ: 0,8

Пример №2:

Найдите значение выражения.

\(\frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}}\)

1. Раскроем скобки в числителе и сократим получившиеся степени:

\(\ \frac{{(5^{\frac{3}{5}} \bullet 7^{\frac{2}{3}})}^{15}}{35^{9}} = \frac{5^{\frac{45}{5}} \bullet 7^{\frac{30}{3}}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}}\)

2. Представим знаменатель как произведение 5 и 7:

\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{35^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{{(5 \bullet 7)}^{9}} = \frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}}\)

3. Сократим дробь:

\(\frac{5^{9} \bullet 7^{10}}{5^{9} \bullet 7^{9}} = 7\)

Ответ: 7.

Пример №3:

Найдите значение выражения.

\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}}\)

Если a = 12.

1. Для начала преобразуем выражение:

\(\frac{a^{3,21} \bullet a^{7,36}}{a^{8,57}} = a^{3,21 + 7,36\ –\ 8,57} = a^{2}\)

2. Когда буквенное выражение максимально преобразовано, можно подставить данные значения:

\(a^{2} = 12^{2} = 144\)

Ответ: 144.