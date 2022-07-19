Показательные выражения и свойства показательной функции

Числа и действия с ними

Округление дробей Округление дробей

Правила счёта Правила счёта

Обыкновенные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними

Координатная прямая Координатная прямая

Десятичные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними

НОК и НОД НОК и НОД

Делимость Делимость

Смешанные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними