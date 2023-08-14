Графические методы решения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Векторы Медиана Отношения в геометрии Теорема Пифагора Движения Комбинации с окружностью Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Ромб Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Прямоугольник Квадрат Виды треугольников Высота Окружнoсть и круг Равенство фигур Серединный перпендикуляр Многоугольники Треугольники. Площади Симметрия Трапеция Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Прямые и углы на плоскости
Стереометрия
Пирамиды Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Движения в пространстве Сечения в телах вращения Призмы Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей
Анализ функций
Экстремумы Линейная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Интеграл Графическое применение производной Свойства функций Графики тригонометрических функций Координатная плоскость Первообразная Функции Квадратичная функция Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Смысл производной Правила дифференцирования
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени
Реальная математика
Основы математической статистики Множества Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Метод математической индукции Единицы измерения Комбинаторика Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде
Параметр
Основы работы с параметром Функциональные методы решения Аналитические методы решения Графические методы решения
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД

ПАРАМЕТР

Графические методы решения

Для решения задач с параметром графическим методом нужно знать основные типы функций и внешний вид их графиков

Основные функции:

  1. \(y = kx + b\) – линейная функция, графиком является прямая. В зависимости от коэффициента k может возрастать, убывать или проходить параллельно координатным осям.

  1. \(y = ax^{2} + bx + c\) – квадратичная функция, графиком является парабола. В зависимости от коэффициента a ветви параболы направлены вверх или вниз.

  1. \(y = \frac{k}{x}\) – функция обратной пропорциональности, графиком является гипербола. В зависимости от коэффициента k лежит в 1 и 3 или 2 и 4 четвертях.

  1. \(y = \log_{a}x\) – логарифмическая функция. В зависимости от основания a может возрастать или убывать.

  1. \(y = a^{x}\) – показательная функция. В зависимости от основания a может возрастать или убывать.

  1. \(y = \left| f\left( x \right) \right|\) – функция модуля. Изначально строится график функции \(f(x)\), затем его отрицательная часть отражается в положительную.

  1. \(\left( x - a \right)^{2} + \left( y - b \right)^{2} = R^{2}\) – уравнение окружности с центром в точке (a; b) и радиусом |R|.

  • \(y = \sqrt{R^{2} - \left( x - a \right)^{2}} + b\) задает верхнюю полуокружность с центром в точке \(\left( a;b \right)\) и радиусом |R|.

  • \(y = - \sqrt{R^{2} - \left( x - a \right)^{2}} + b\) задает нижнюю полуокружность с центром в точке \(\left( a;b \right)\) и радиусом |R|.

  1. \(\left| x - a \right| + \left| y - b \right| = c\) – уравнение квадрата с центром в точке (a; b). Если перед модулями коэффициенты отличаются, то графиком будет ромб.

Сдвиги функций

Сдвиг Характеристика
\(f_{a}\left( x \right) = f\left( x \right) + a\) График отличается от графика функции \(f(x)\) смещением вдоль оси Оу на а единиц вверх при \(a > 0\) и на а единиц вниз при \(a < 0\)
\(f_{a}\left( x \right) = f\left( x + a \right)\) График отличается от графика функции \(f(x)\) смещением вдоль оси Оx на а единиц влево при \(a > 0\) и на а единиц вправо при \(a < 0\)
\(f_{a}\left( x \right) = af\left( x \right)\) График отличается от графика функции \(f(x)\) сжатием вдоль оси Оу при \(a > 1\), расширением \(0 < a < 1\) и преобразованием симметрии относительно оси абсцисс при \(a = - 1\)

Решение уравнений и их систем графическим методом

Основные этапы решения задач с параметром графическим методом:

  1. Приведение каждого уравнения системы к элементарной функции или разбиение уравнения на две элементарные функции;

  2. Определение типов функций и построение графиков без параметра;

  3. Сдвиги графиков с параметром в зависимости от значения параметра и анализ взаимного расположения;

  4. Использование знаний алгебры или планиметрии, если не возможно по графику определить значение параметра а.

Пример:

Найдите все значения параметра a, при которых система \(\left\{ \begin{matrix} x^{2} + y^{2} = 9 \\ y = a \\ \end{matrix} \right.\ \) имеет ровно 1 решение.

Решение:

1) Рассмотрим каждое уравнение системы по-отдельности:

  1. \(x^{2} + y^{2} = 9\) – уравнение окружности с центром в точке (0;0) и радиусом 3.

  2. \(y = a\) – набор прямых, параллельных оси OX.

2) Построим графики функций в одной координатной плоскости:

3) Получаем, что ровно одно пересечение графики будут иметь при касании в точках (0;3) и (0; -3). Тогда значение параметра равно 3 и -3.

Ответ: при \(a = 3\) и \(a = - 3\).

Решение неравенств графическим методом

Основное отличие в решении неравенств и уравнений графическим методом заключается в том, что при работе с неравенствами на координатной плоскости строятся не просто графики (линии), а выделяются целые области.

Пример:

Найдите все значения параметра a, при которых система \(\left\{ \begin{matrix} y \geq x + 2 \\ y \leq \text{ax} \\ \end{matrix} \right.\ \) имеет хотя бы одно решение на промежутке \((2;4)\).

Решение:

1) Рассмотрим каждое неравенство системы по-отдельности:

  1. \(y = x + 2\) – линейная функция, график – прямая.

\(y \geq x + 2\) – область координатной плоскости, лежащая выше прямой \(y = x + 2\).

  1. \(y = \text{ax}\) – пучок прямых, проходящих через точку (0;0) и имеющих разные углы наклона.

\(y \leq \text{ax}\) – область координатной плоскости, лежащая ниже прямой \(y = \text{ax}\).

2) Построим данные области на координатной плоскости, а также выделим заданный в условии промежуток:

  1. При \(a < 0\)

Заметим, что при отрицательных значениях параметра выделенные области пересекаются левее заданного промежутка. Значит данные значения нам не подходят.

  1. При \(а = 0\)

Выделенные области пересекаются в точке (2;0), но так как границы заданного промежутка исключены, то данный случай нам также не подходит.

  1. При \(a > 0\)

Выделенные области пересекаются внутри заданного промежутка, поэтому система будет иметь хотя бы 1 решение.

Причем, при увеличении значения параметра a угол наклона прямой, ограничивающей область \(y \leq \text{ax}\), будет увеличиваться, а значит будет увеличиваться площадь пересечения \(y \leq \text{ax}\ и\ y \geq x + 2\). Таким образом, при \(a > 0\) система будет иметь хотя бы 1 решение.

Ответ: \(при\ a > 0\).

Самые распространенные комбинации функций в заданиях с параметром

Чаще всего в задании №17 встречаются комбинации различных функций с окружностью.

  1. Взаимное расположение прямых и окружности

  • Прямая \(y = a\) может не пересекать окружность, пересекать в одной точке и пересекать в двух точках.

  • Пучок прямых \(y = ax + b\) имеет две общих точки с окружностью, если общая точка, принадлежащая пучку прямых, лежит внутри окружности.

  • Пучок прямых \(y = ax + b\) имеет две общих точки, одну точку или не имеет точек с окружностью, если общая точка, принадлежащая пучку прямых, лежит вне окружности.

  1. Взаимное расположение двух окружностей

Окружности могут пересекаться (две общие точки), касаться (одна общая точка), совпадать (множество общих точек), и не пересекаться (не иметь общих точек).

Если d – расстояние между центрами двух окружностей, то:

  • \(d = R + r\), если окружности касаются внешним образом;

  • \(d = R - r\), если окружности касаются внутренним образом.

Графические методы решения