Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Квадрат Многоугольники Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Параллелограммы Метод координат на плоскости Высота Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Ромб Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Векторы Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Симметрия Трапеция Биссектриса Виды треугольников Окружнoсть и круг Медиана Средняя линия Движения Прямоугольник
Уравнения
Иррациональные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Линейные уравнения
Числа и действия с ними
Делимость Модуль Координатная прямая НОК и НОД Округление дробей Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Теорема о трёх перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Сечения в многогранниках Векторы в пространстве
Анализ функций
Функция квадратного корня Интеграл Функции Экстремумы Квадратичная функция Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Линейная функция Смысл производной Первообразная Графическое применение производной Свойства функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Кусочная функция Функция обратной пропорциональности
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Вероятность Текстовые задачи на движение по окружности Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Геометрическая прогрессия

Степени

Для того, чтобы возвести число в степень, нужно умножить его само на себя такое количество раз, которому равна степень:

где a – называется основанием степени, а n – показателем степени

Например:

\(2^{2} = 2 \bullet 2 = 4\)

\(2^{4} = 2 \bullet 2 \bullet 2 \bullet 2 = 4 \bullet 4 = 16\)

\(5^{3} = 5 \bullet 5 \bullet 5 = 25 \bullet 5 = 125\)

  1. Любое число в первой степени равно самому себе:

\(a^{1} = a\)

\(235^{1} = 235\)

\(78^{1} = 78\)

  1. Квадрат числа – это число во второй степени:

\(a^{2} = a \bullet a\)

\(6^{2} = 6 \bullet 6 = 36\)

\(7^{2} = 7 \bullet 7 = 49\)

\(9^{2} = 9 \bullet 9 = 81\)

  1. Куб числа – это число в третьей степени:

\(a^{3} = a \bullet a \bullet a\)

\(3^{3} = 3 \bullet 3 \bullet 3 = 9 \bullet 3 = 27\)

\(8^{3} = 8 \bullet 8 \bullet 8 = 64 \bullet 8 = 512\)

Степени выше куба называются в соответствии с числом – «в четвертой степени», «в пятой», «в шестой» и т.д.

  1. Единица и ноль в любой степени равны сами себе:

\(0^{n} = 0\)

\(1^{n} = 1\)

  1. Любое число в нулевой степени равно единице:

\(a^{0} = 1\)

\(55^{0} = 1\)

\(682^{0} = 1\)

Интересное замечание!

  1. Чтобы возвести число 10 в любую положительную степень, нужно написать единицу и такое количество нулей, число которого равно показателю степени. Например:

\(10^{2} = 100\) два нуля после единицы;

\(10^{3} = 1000\) три нуля после единицы;

\(10^{5} = 100000\) пять нулей после единицы;

Так можно легко возводить число 10 в бесконечно огромные степени.

  1. Умножить число на \(10^{–n}\) – это то же самое, что разделить число на 10 n раз:

\(50 \bullet 10^{–1} = 50\ :10 = 5\)

\(6290000 \bullet 10^{–4} = 6290000 : 10 : 10 : 10 : 10 = 629\)