Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Высота Подобие фигур Площадь круга и сектора круга Векторы Простейшие расстояния на плоскости Движения Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Прямоугольник Скалярное произведение векторов Симметрия Элементы планиметрии Многоугольники Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Равенство фигур Площади четырёхугольников Отношения в геометрии Параллелограммы Комбинации с окружностью Медиана Трапеция Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат
Стереометрия
Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Призмы Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Координатная прямая НОК и НОД Делимость Правила счёта Модуль
Формулы и выражения
Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Формулы тригонометрии
Анализ функций
Кусочная функция Интеграл Функции Линейная функция Координатная плоскость Смысл производной Преобразование графиков функции Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Правила дифференцирования Функция квадратного корня Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Графики тригонометрических функций Квадратичная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
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Сложные проценты Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по прямой Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения с модулем Методы решения уравнений Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения

Четыре замечательные точки треугольника

Замечательная точка треугольника – это точка пересечения всех биссектрис, медиан, высот или серединных перпендикуляров треугольника.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БИССЕКТРИС:

  1. Свойство биссектрисы:

Каждая точка неразвернутого угла равноудалена от его сторон (или прямых, содержащие эти стороны).

Обратное свойство:

Каждая точка, лежащая внутри угла и равноудаленная от его сторон, лежит на биссектрисе.

  1. Следствие:

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.

  1. Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольника с биссектрисами АА1 и ВВ1. Пусть они пересекаются в точке О.

2) Проведем из точки О перпендикуляры ОМ, ОК и ОН к сторонам треугольника:

3) По свойству биссектрисы:

ОМ = ОН, т.к. АО – биссектриса угла А;

ОН = ОК, т.к. ВО – биссектриса угла В;

Следовательно, ОК = ОМ, тогда точка О лежит на биссектрисе и по обратному свойству \(СС_{1}\) является биссектрисой на которое лежит точка О.

4) Значит точка О принадлежит трём биссектрисам, а значит является их точкой пересечения, так же она равноудалена от сторон треугольника.

Точка пересечения биссектрис треугольника – это центр вписанной в треугольник окружности.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕРЕДИННЫХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ:

  1. Свойство серединного перпендикуляра:

Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от его концов.

Обратное свойство:

Каждая точка, равноудаленная от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре, к нему.

  1. Следствие:

Серединные перпендикуляры треугольника пересекаются в одной точке.

  1. Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим серединные перпендикуляры m и n. Эти прямые пересекаются в точке О, т.к. они не могут быть параллельны.

2) По свойству серединного перпендикуляра:

ОВ = ОА и ОВ = ОС, следовательно ОА = ОС

3) По обратному свойству, если ОА = ОС, то p содержит в себе серединный перпендикуляр.

4) Таким образом существует точка О, которая является пересечением трёх серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫСОТ:

Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольник АВС, в котором проведены три высоты – АА1, ВВ1, СС1.

2) Через каждую вершину этого треугольника проведем прямую, параллельную противоположной стороне. Получим треугольник А2В2С2.

3) Точки А, В и С делят стороны треугольника А2В2С2 пополам, т.к. АСВС2 – параллелограмм, а значит СВ = АС2, при этом В2СВА – тоже параллелограмм и СВ = В2А, следовательно АС2 = АВ2. Аналогично и с другими сторонами треугольника А2В2С2.

4) При этом высоты треугольника АВС перпендикулярны к сторонам треугольника А2В2С2, т.к. они соответственно перпендикулярны прямым АВ, ВС и АС – которые в свою очередь параллельны А2В2, В2С2 и А2С2.

5) Таким образом АА1, ВВ1, СС1 являются серединными перпендикулярами для треугольника А2В2С2, следовательно можно доказать, то они пересекаются в одной точке по доказательству пересечения серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕДИАН:

Медианы треугольник пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2:1, считая от вершины.

Доказательство:

1) Рассмотрим треугольник АВС с медианами АА1 и ВВ1, которые пересекаются в точке О

2) Отрезок А1В1 – средняя линия треугольника, тогда она параллельна АВ. Следовательно

\(\angle\)ВВ1А1 = \(\angle\)В1ВА, \(\angle\)В1А1А = \(\angle\)А1АВ как накрест лежащие:

3) Тогда треугольники ОВ1А1 и ОВА подобны по двум углам. А1В1 относится к АВ как \(\frac{1}{2}\), следовательно:

\(\frac{АО}{ОА_{1}} = \frac{ВО}{ОВ_{1}} = \frac{1}{2}\)

4) Аналогично медиана СС1 пересекается с данными медианами в точке О, при этом точка О делит каждую медиану в отношении 1:2, считая от вершины.