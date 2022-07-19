Четыре замечательные точки треугольника

Замечательная точка треугольника – это точка пересечения всех биссектрис, медиан, высот или серединных перпендикуляров треугольника.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БИССЕКТРИС:

Свойство биссектрисы:

Каждая точка неразвернутого угла равноудалена от его сторон (или прямых, содержащие эти стороны).

Обратное свойство:

Каждая точка, лежащая внутри угла и равноудаленная от его сторон, лежит на биссектрисе.

Следствие:

Биссектрисы треугольника пересекаются в одной точке.

Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольника с биссектрисами АА 1 и ВВ 1 . Пусть они пересекаются в точке О.

2) Проведем из точки О перпендикуляры ОМ, ОК и ОН к сторонам треугольника:

3) По свойству биссектрисы:

ОМ = ОН, т.к. АО – биссектриса угла А;

ОН = ОК, т.к. ВО – биссектриса угла В;

Следовательно, ОК = ОМ, тогда точка О лежит на биссектрисе и по обратному свойству \(СС_{1}\) является биссектрисой на которое лежит точка О.

4) Значит точка О принадлежит трём биссектрисам, а значит является их точкой пересечения, так же она равноудалена от сторон треугольника.

Точка пересечения биссектрис треугольника – это центр вписанной в треугольник окружности.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ СЕРЕДИННЫХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ:

Свойство серединного перпендикуляра:

Каждая точка серединного перпендикуляра к отрезку равноудалена от его концов.

Обратное свойство:

Каждая точка, равноудаленная от концов отрезка, лежит на серединном перпендикуляре, к нему.

Следствие:

Серединные перпендикуляры треугольника пересекаются в одной точке.

Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим серединные перпендикуляры m и n. Эти прямые пересекаются в точке О, т.к. они не могут быть параллельны.

2) По свойству серединного перпендикуляра:

ОВ = ОА и ОВ = ОС, следовательно ОА = ОС

3) По обратному свойству, если ОА = ОС, то p содержит в себе серединный перпендикуляр.

4) Таким образом существует точка О, которая является пересечением трёх серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ВЫСОТ:

Доказательство существования замечательной точки:

1) Рассмотрим треугольник АВС, в котором проведены три высоты – АА 1 , ВВ 1 , СС 1 .

2) Через каждую вершину этого треугольника проведем прямую, параллельную противоположной стороне. Получим треугольник А 2 В 2 С 2 .

3) Точки А, В и С делят стороны треугольника А 2 В 2 С 2 пополам, т.к. АСВС 2 – параллелограмм, а значит СВ = АС 2 , при этом В 2 СВА – тоже параллелограмм и СВ = В 2 А, следовательно АС 2 = АВ 2 . Аналогично и с другими сторонами треугольника А 2 В 2 С 2 .

4) При этом высоты треугольника АВС перпендикулярны к сторонам треугольника А 2 В 2 С 2 , т.к. они соответственно перпендикулярны прямым АВ, ВС и АС – которые в свою очередь параллельны А 2 В 2 , В 2 С 2 и А 2 С 2 .

5) Таким образом АА 1 , ВВ 1 , СС 1 являются серединными перпендикулярами для треугольника А 2 В 2 С 2 , следовательно можно доказать, то они пересекаются в одной точке по доказательству пересечения серединных перпендикуляров.

ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МЕДИАН:

Медианы треугольник пересекаются в одной точке и делятся этой точкой в отношении 2:1, считая от вершины.

Доказательство:

1) Рассмотрим треугольник АВС с медианами АА 1 и ВВ 1 , которые пересекаются в точке О

2) Отрезок А 1 В 1 – средняя линия треугольника, тогда она параллельна АВ. Следовательно

\(\angle\)ВВ 1 А 1 = \(\angle\)В 1 ВА, \(\angle\)В 1 А 1 А = \(\angle\)А 1 АВ как накрест лежащие:

3) Тогда треугольники ОВ 1 А 1 и ОВА подобны по двум углам. А 1 В 1 относится к АВ как \(\frac{1}{2}\), следовательно:

\(\frac{АО}{ОА_{1}} = \frac{ВО}{ОВ_{1}} = \frac{1}{2}\)