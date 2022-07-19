Системы и совокупности неравенства

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Интеграл Графическое применение производной Функция обратной пропорциональности Квадратичная функция Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Графики тригонометрических функций Экстремумы Кусочная функция Первообразная Преобразование графиков функции Свойства функций
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Множества Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на сплавы и смеси Прикладные задачи Единицы измерения Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Метод математической индукции Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Прямые и углы на плоскости Движения Подобие фигур Отношения в геометрии Элементы планиметрии Теорема Пифагора Симметрия Многоугольники Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Виды треугольников Прямоугольник Треугольники. Площади Трапеция Высота Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Медиана Тригонометрия в геометрии Комбинации с окружностью Векторы Окружнoсть и круг Средняя линия
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Уравнения
Уравнения с модулем Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции

Системы и совокупности неравенства

Решить систему неравенств – значит найти все переменные, находящиеся на пересечении решений этих неравенств.

Решить совокупность неравенств – найти все переменные, являющиеся решением этих неравенств.

Пример №1:

Решите неравенство:

\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1) Найдем решения для каждого неравенства по отдельности. Представим их визуально на числовой прямой:

\(x > 2\)

\(x \leq 5\)

2) Т.к. оба неравенства находятся в системе, нужно найти пересечение их решений:

\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

3) Таким образом решением системы является множество переменных x таких, что:

\(x \in (2;\ 5\rbrack\)

Ответ: \(x \in (2;\ 5\rbrack\).

Пример №2:

Решим неравенство:

Решения отдельных уравнений этого примера будут такие же, как и в примере №1.

Но когда мы соединим их обратно в совокупность, то её решением будут не пересечение, а объединение этих решений:

\(x \in (–\infty;\ + \infty)\)

Ответ: \(x \in (–\infty;\ + \infty)\).

Пример №3:

\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1) Отметим на числовой прямой решения сразу двух неравенств:

2) Уравнения находятся в системе, значит нам нужно найти пересечения их решений. Т.к. такого пересечения нет, тогда система не имеет решений: \(\varnothing\)

Ответ: \(\varnothing\).

Пример №4:

\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1) Аналогично вынесем те же решения на одну числовую прямую:

2) В случае, когда неравенства находятся в совокупности, ответом будут все решения, отмеченные на числовой прямой. Мы видим два промежутка: все, что меньше двух и все, что больше пяти. Запишем множество x так:

\(x \in (–\infty;2\rbrack \cup \lbrack 5; + \infty)\)

Ответ: \(x \in (–\infty;2\rbrack \cup \lbrack 5; + \infty)\).

Пример №5:

\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1) Вынесем решения на числовую прямую:

2) Решением системы являются все значения x меньше или равно 2 И меньше либо равно 5. В таком случае. Когда у нас есть два знака меньше, выбираем все значения x меньше меньшего, т.е:

\(\left\{ \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \leq 2\)

Ответ: \(x \leq 2\).

Аналогично с системой, где присутствуют два знака больше (больше или равно):

\(\left\{ \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Ответом будет являться множество значений x больше большего в системе.

\(\left\{ \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \geq 5\)

Ответ: \(x \geq 5\).

Пример №6:

\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

1) С совокупностью наоборот. Для первого случая ответом будет являться вся область меньше большего:

\(\left\lbrack \begin{matrix} x \leq 2 \\ x \leq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \leq 5\)

Ответ: \(x \leq 5\).

\(\left\lbrack \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \)

2) А для совокупности со знаками больше ответом будет больше меньшего:

\(\left\lbrack \begin{matrix} x \geq 2 \\ x \geq 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x \geq 2\)

Ответ: \(x \geq 2\).