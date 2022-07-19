Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Векторы в пространстве Угол между прямой и плоскостью Призмы Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Тела вращения Сечения в телах вращения Двугранный угол Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Однородные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения
Формулы и выражения
Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Тригонометрический круг Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Планиметрия
Высота Серединный перпендикуляр Векторы Средняя линия Симметрия Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Трапеция Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Четыре замечательные точки треугольника Медиана Параллелограммы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Отношения в геометрии Ромб Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямоугольник Квадрат Теорема Менелая и теорема Чевы Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Биссектриса Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Теорема Пифагора Треугольники. Площади Простейшие расстояния на плоскости Равенство фигур Площади четырёхугольников
Анализ функций
Правила дифференцирования Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл Первообразная Графики тригонометрических функций Функция обратной пропорциональности Преобразование графиков функции Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Квадратичная функция Координатная плоскость Смысл производной Экстремумы Линейная функция Свойства функций
Реальная математика
Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Единицы измерения Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Множества Текстовые задачи на движение по прямой Сложные проценты Основы математической статистики
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Числа и действия с ними
Правила счёта Модуль Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД
Параметр
Основы работы с параметром

Интеграл

Интеграл – это одно из важнейших понятий в математическом анализе. В общем смысле

Интеграл – это сумма всех первообразных функции.

Существуют разные интегралы, которые применяются для вычисления площадей фигур и объёмов тел. В рамках школьного курса начала математического анализа изучают определенный интеграл, он равен площади криволинейной трапеции.

Криволинейной трапеция – это трапеция на координатной плоскости, с вертикальными основаниями \(x = a\) и \(x = b\) (где \(a\) и \(b\) – границы интегрирования), ограниченной сверху графиком функции \(y = f(x)\).

\(S\left( x \right)\) – площадь криволинейной трапеции

Определённый интеграл – это разность первообразных непрерывной неотрицательной функции в крайних точках заданного отрезка.

\(S\left( x \right) = \int_{a}^{b}{f(x)}\text{dx} = F\left( b \right) - F(a)\)

Интеграл называется определенным, потому что мы знаем, на каком промежутке \(\left\lbrack a;b \right\rbrack\) нужно находить первообразные.

Запись интеграла читается как «интеграл функции \(f(x)\) от \(a\) до \(b\)». Буквосочетание \(\text{dx}\) говорит о том, что функция дифференцирована (т. е. является производной от искомой первообразной) относительно переменной \(x\). Так как в высшей математике функции могут состоять из нескольких переменных, необходимо указывать, относительно какой именно переменной находилась производная

\(F^{'}\left( x \right) = f(x) \Longrightarrow \int_{}^{}{f(x)}\text{dx}\)

Пример №1:

Вычислите площадь фигуры, ограниченной сверху функцией

\(f\left( x \right) = \frac{3}{2\sqrt{x}}\)

на промежутке \(\left\lbrack 1;4 \right\rbrack\).

  1. Площадь фигуры под функцией равна определенному интегралу, взятому на данной промежутке. Запишем этот интеграл:

\(S\left( x \right) = \int_{1}^{4}\frac{3}{2\sqrt{x}}\text{dx}\)

  1. Чтобы вычислить этот интеграл, нужно найти общую первообразную для данной функции, а потом найти ее значения в крайних точках промежутка. Первообразной от \(\frac{3}{2\sqrt{x}}\) является:

\(F\left( x \right) = 3\sqrt{x}\)

Когда после записи интеграла вы нашли общую первообразную, запись интеграла упрощается: справа от первообразной за вертикальной чертой обозначаются промежутки интегрирования снизу вверх, а \(\text{dx}\) больше не пишется:

\(\int_{1}^{4}\frac{3}{2\sqrt{x}}dx = \left. \ 3\sqrt{x} \right|\frac{4}{1}\)

  1. Теперь нужно подставить в первообразную \(x = 4\) и \(x = 1\), между получившимися значениями будет знак «минус»:

\(\left. \ 3\sqrt{x} \right|\frac{4}{1} = 3\sqrt{4} - 3\sqrt{1}\)

  1. Мы пришли к разнице первообразных. Осталось посчитать результат и записать ответ:

\(3\sqrt{4} - 3\sqrt{1} = 6 - 3 = 3\)

Ответ: 3.

Пример №2:

Вычислите площадь фигуры, ограниченной сверху функцией

\(f\left( x \right) = 6 + 2x - x^{2}\)

на промежутке \(\left\lbrack - 2;1 \right\rbrack\).

  1. Запишем определенный интеграл:

\(\int_{- 2}^{1}{(6 + 2x - x^{2})}\text{dx}\)

  1. У нас есть несколько слагаемых в функции. По правилам работы с первообразными их общей перообразной будет сумма их первообразных:

\(F\left( x \right) = 6x + x^{2} - \frac{x^{3}}{3}\)

  1. Подставим первообразную в формулу интеграла:

\(\int_{- 2}^{1}\left( 6 + 2x - x^{2} \right)dx = 6x + x^{2} - \left. \ \frac{x^{3}}{3} \right|\frac{1}{- 2}\)

  1. Посчитаем первообразные в крайних точках интегрирования и найдем площадь под функцией:

\(6x + x^{2} - \left. \ \frac{x^{3}}{3} \right|\frac{1}{- 2} = \left( 6 \bullet \left( - 2 \right) + \left( - 2 \right)^{2} - \frac{\left( - 2 \right)^{3}}{3} \right) - \left( 6 + 1 - \frac{1}{3} \right) = - 12 + 4 - \frac{8}{3} - 7 + \frac{1}{3} = - 15\frac{7}{3}\)

Ответ:\(\ - 15\frac{7}{3}\)

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ИНТЕГРАЛА

Определенный интеграла и площадь под графиком функций связаны между собой через понятие приращения, как, например, связана производная и угол наклона касательной. Дело в том, что если мы поделим координатную плоскость под графиком бесконечным количеством вертикальных прямых, расстояние между которыми будет равно \(\Delta x\), при этом \(\Delta x \longrightarrow 0\), тогда мы увидим, что вся площадь под графиком поделилась на бесконечное множество очень-очень узких прямоугольников, с одинаковой шириной \(\Delta x\), но разной высотой.

Две верхние вершины такого прямоугольника будут находиться настолько близко, что сойдутся почти в одной точке. Первообразная функции в этой точке будет равна площади этого прямоугольника. А если мы сложим все такие прямоугольники под функцией, как раз найдем площадь криволинейной трапеции.