Арифметическая прогрессия

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Тела вращения Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Координатная плоскость Кусочная функция Правила дифференцирования Функция квадратного корня Свойства функций Первообразная Экстремумы Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Функции Квадратичная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения
Формулы и выражения
Многочлены Тригонометрический круг Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы сокращённого умножения Одночлены Свойства степеней
Планиметрия
Трапеция Виды треугольников Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Многоугольники Средняя линия Симметрия Ромб Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Медиана Квадрат Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Тригонометрия в геометрии Движения Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Высота Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Площади четырёхугольников Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Параллелограммы Подобие фигур Равенство фигур Площадь круга и сектора круга
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Комбинаторика Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Экономические задачи. Кредиты Множества Введение в текстовые задачи Единицы измерения Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Основы математической статистики
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Арифметическая прогрессия

Арифметической прогрессией называют такую числовую последовательность, каждый следующий член которой отличается от предшествующего члена на одно и то же число \(d\).

Например, 1, 3, 5, 7…

Число d называют разностью арифметической прогрессии.

Отметим, что если \(d > 0\), то арифметическая прогрессия является возрастающей последовательностью, если \(d < 0\), то — убывающей последовательностью. А если \(d = 0\)? Это тоже прогрессия, называют ее в математике постоянной прогрессией.

Ряд натуральных чисел дает пример бесконечной арифметической прогрессии с разностью \(d = 1\), а последовательность нечетных и четных чисел – примеры бесконечных арифметических прогрессий, у каждой из которых разность \(d = 2\) (отличие только в первом члене прогрессии).

Если известен первый член арифметической прогрессии \(a_{1}\) и ее разность \(d\), то можно найти любой член этой последовательности по формуле:

  • \(a_{n}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (n\ - 1)\) — формула \(n\)-го члена,

Пример: Найдите члены \(а_{8}\), \(а_{1000}\) арифметической прогрессии, у которой \(а_{1} = - 2\), \(d = 5\)

Решение:

Найдем по записанной нами формуле:

\(а_{8}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (8\ - 1)\ = \ - 2\ + \ 7 \cdot 5\ = \ 33\).

\(а_{1000}\ = \ a_{1}\ + \ d \cdot (1000\ - 1)\ = \ - 2\ + \ 999 \cdot 5\ = \ 4993\).

Запишем формулы суммы n первых членов прогрессии:

  • \(S_{n} = \ \frac{a_{1} + a_{n}}{2} \bullet n = \ \frac{2a_{1} + d(n - 1)}{2} \bullet n\);

Пример: Определить сумму \(k\) первых нечетных чисел, начиная с единицы.

Решение:

Последовательность нечетных чисел – арифметическая прогрессия с \(a_{1}\ = \ 1\) и \(d\ = \ 2\)

\(S_{k} = \ \frac{2a_{1} + d(k - 1)}{2} \bullet k = \ \frac{2 \cdot 1 + 2\left( k - 1 \right)}{2} \bullet k = \ \frac{2 + 2k - 2}{2} \bullet k = \ k^{2}\ \)

Например, сумма первых пяти нечетных чисел: \(S_{5} = \ 5^{2} = 25\)

Можно убедиться, что \(1 + 3 + 5 + 7 + 9\ = \ 25\).

Каждый член арифметической прогрессии равен среднему арифметическому его соседних членов (исключение составляют первый и последний члены, т.к. у них только по одному соседнему члену)

  • \(a_{n} = \ \frac{a_{n - 1}\ + \ a_{n + 1}}{2}\) свойство \(n\)-го члена.