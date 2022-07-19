Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Экстремумы Графическое применение производной Первообразная Квадратичная функция Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Свойства функций Правила дифференцирования Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Кусочная функция Интеграл
Реальная математика
Основы комбинаторики Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по воде Комбинаторика Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Вероятность Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Модуль
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Параллелограммы Высота Равенство фигур Элементы планиметрии Площадь круга и сектора круга Средняя линия Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Ромб Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Метод координат на плоскости Прямоугольник Отношения в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Многоугольники Теорема Пифагора Теорема синусов и теорема косинусов Квадрат Треугольники. Площади Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Трапеция Биссектриса Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Виды треугольников Движения Векторы Медиана
Стереометрия
Сечения в многогранниках Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Призмы Двугранный угол Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в телах вращения Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Тела вращения Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Показательные уравнения Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Методы решения уравнений Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: