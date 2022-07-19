ТЕОРЕМА ПИФАГОРА:

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Показательные уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения
Формулы и выражения
Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Анализ функций
Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Правила дифференцирования Интеграл Квадратичная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Кусочная функция Свойства функций Первообразная Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Функция квадратного корня
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Тела вращения Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Призмы
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Единицы измерения Комбинаторика Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Вероятность Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по воде Основы комбинаторики Сложные проценты
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая НОК и НОД Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Виды треугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Окружнoсть и круг Средняя линия Четыре замечательные точки треугольника Медиана Теорема Пифагора Трапеция Параллелограммы Биссектриса Высота Подобие фигур Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Векторы Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Движения Площади четырёхугольников Скалярное произведение векторов Простейшие расстояния на плоскости Ромб Метод координат на плоскости Прямоугольник Квадрат Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Многоугольники Симметрия Равенство фигур

Теорема Пифагора

Прямоугольный треугольник ― треугольник, у которого один угол равен 90° (собственно, это и есть прямой угол, дающий название всему треугольнику). Сторона, лежащая против такого угла, называется гипотенузой (c), а две другие стороны ― катетами (a и b).

Напротив большего угла любого треугольника лежит большая сторона, следовательно гипотенуза – самая длинная сторона прямоугольного треугольника.

ТЕОРЕМА ПИФАГОРА:

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов:

\(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\)

ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТЕОРЕМЕ ПИФАГОРА:

Если для сторон произвольного треугольника соблюдается условие \(AB^{2} = AC^{2} + CB^{2}\), то такой треугольник является прямоугольным.

Например, чтобы доказать, что треугольник со сторонами 7, 24, 25 - прямоугольный, используем теорему, обратную теореме Пифагора:

\(7^{2} + 24^{2} = 49 + 576 = 625 = 25^{2}\)

следовательно треугольник со сторонами 7, 24, 25 – прямоугольный, что и требовалось доказать.

Аналогично проверим, является ли прямоугольным треугольник со сторонами 5, 10, 12:

\(5^{2} + 10^{2} = 25 + 100 = 125 \neq 144 = 12^{2}\)

Следовательно треугольник со сторонами 5, 10, 12 – не прямоугольный.

ПИФАГОРОВЫ ТРОЙКИ:

При работе с прямоугольным треугольником можно использовать интересный лайфхак. Используя теорему Пифагора, можно вывести некоторые отношения сторон.

Например, треугольник со сторонами 3, 4 и 5 точно является прямоугольным (гипотенузой является большая сторона, следовательно она равна 5). Это можно проверить, используя теорему, обратную теореме Пифагора:

\(3^{2} + 4^{2} = 9 + 16 = 25 = 5^{2}\ \)

Существует бесконечное количество Пифагоровых троек, например:

\({3:4:5 }{5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }{9:40:41 }{12:35:37 }{20:21:49 }\)

Достаточно запомнить несколько отношений, которых обычно достаточно для работы с прямоугольными треугольниками на экзамене:

\({5:12:13 }{7:24:25 }{8:15:17 }\)

Пифагоровы тройки могут называться отношениями, потому что не обязательно, чтобы стороны прямоугольного треугольника были равны числам тройки. Достаточно, чтобы его стороны имели такое же отношение.

Например, стороны прямоугольного треугольника могут быть равны именно 5, 12, 13 или 7, 24, 25, как числа Пифагоровой тройки, а могут быть в кратное количество раз больше, то есть такие стороны будут сохранять её отношение: \(3:4:5\ (х3) = 9:12:15\) – тоже Пифагорова тройка или \(7:24:25\ (х2) = 14:28:50\).

Главное - чтобы все числа Пифагоровой тройки умножались на одно и то же число, отличное от нуля.

ОСОБЫЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ:

Также мы можем выделить особые треугольники, в которых отношение сторон остаётся неизменным и часто применяется в математике.

В треугольнике с углами 30⁰, 60⁰, 90⁰ катет, лежащий против угла в 30⁰, равен половине гипотенузы. Тогда если один катет равен а, то гипотенуза 2а. Второй катет можно посчитать по теореме Пифагора:

\(\sqrt{\left( 2a \right)^{2} - a^{2}} = \sqrt{4a^{2} - a^{2}} = \sqrt{3a^{2}} = a\sqrt{3}\).

В треугольнике с углами 45⁰, 45⁰, 90⁰ катеты равны. Тогда если один катет равен а, то и второй катет равен а. Гипотенузу можно посчитать по теореме Пифагора:\(\ \sqrt{a^{2} + a^{2}} = \sqrt{2a^{2}} = a\sqrt{2}\).

Для удобства на курсах первый треугольник в этой таблице мы называем золотым, а второй – серебряным.