Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.
У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:
У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;
У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;
У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.
РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ
Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки:
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
Все грани правильной пирамиды – равнобедренные треугольники, а все её боковые ребра равны между собой.
Многоугольники в основании усеченной пирамиды НЕ равны.
Боковые грани усеченной пирамиды – трапеции.
Боковые грани правильной усеченной пирамиды – равнобедренные трапеции.
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМ ПИРАМИДЫ
Площадь боковой поверхности пирамиды – это сумма площадей её граней.
В правильной пирамиде она равна полупериметру основания на апофему:
\(S_{бок.} = \frac{1}{2}P_{осн.} \bullet h\)
Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равен полу сумме периметров оснований на её апофему:
\(S_{бок} = \frac{P_{1} + P_{2}}{2} \bullet h\)
Площадь полной поверхности пирамиды – это сумма её площади боковой поверхности и площади основания:
\(S_{полн.} = S_{бок.} + S_{осн.}\)
Объем пирамиды равен трети произведения площади её основания на высоту:
\(V = \frac{1}{3}S_{осн.} \bullet H\)
Объём усеченной вычисляется по формуле:
\(V = \frac{1}{3}H(S_{1} + S_{2} + \sqrt{S_{1}S_{2}})\)