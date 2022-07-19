Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Интеграл Квадратичная функция Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Экстремумы Функции Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Кусочная функция Свойства функций Первообразная
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Правила счёта Модуль НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Планиметрия
Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Векторы Прямые и углы на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Высота Средняя линия Подобие фигур Площади четырёхугольников Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Теорема Пифагора Виды треугольников Скалярное произведение векторов Симметрия Трапеция Окружнoсть и круг Биссектриса Площадь круга и сектора круга Элементы планиметрии Параллелограммы Ромб Равенство фигур Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Серединный перпендикуляр Медиана Квадрат Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Теорема Менелая и теорема Чевы
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения Пирамиды Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Расстояние между скрещивающимися прямыми
Реальная математика
Вероятность Единицы измерения Прикладные задачи Сложные проценты Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Основы комбинаторики
Уравнения
Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Однородные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства
Параметр
Основы работы с параметром

Пирамиды

N-угольная пирамида – это многогранник, образованный n-угольником и точкой, не лежащей в его плоскости, которая соединена с вершинами n-угольника.

Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.

У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:

  • У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;

  • У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;

  • У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.

РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ

Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки:

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Высота пирамиды – это перпендикуляр между вершиной пирамиды и площадью её основания.

Правильная пирамида – это пирамида, в основании которой лежит правильный многоугольник, а её высота падает в центр основания (в точку пересечения биссектрис многоугольника в основании).

Все грани правильной пирамиды – равнобедренные треугольники, а все её боковые ребра равны между собой.

Апофема – это высота боковой грани правильной пирамиды. Все апофемы в пирамиде равны.

Усеченная n-угольная пирамида – это пирамида, состоящая из двух n-угольников, лежащих в параллельных плоскостях, вершины которых попарно соединены ребрами пирамиды.

Многоугольники в основании усеченной пирамиды НЕ равны.

Боковые грани усеченной пирамиды – трапеции.

Правильная усеченная пирамида – это пирамида, получившаяся в результаты сечения правильной пирамиды плоскостью, параллельной её основанию.

Боковые грани правильной усеченной пирамиды – равнобедренные трапеции.

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМ ПИРАМИДЫ

  1. Площадь боковой поверхности пирамиды – это сумма площадей её граней.

В правильной пирамиде она равна полупериметру основания на апофему:

\(S_{бок.} = \frac{1}{2}P_{осн.} \bullet h\)

Площадь боковой поверхности правильной усеченной пирамиды равен полу сумме периметров оснований на её апофему:

\(S_{бок} = \frac{P_{1} + P_{2}}{2} \bullet h\)

  1. Площадь полной поверхности пирамиды – это сумма её площади боковой поверхности и площади основания:

\(S_{полн.} = S_{бок.} + S_{осн.}\)

  1. Объем пирамиды равен трети произведения площади её основания на высоту:

\(V = \frac{1}{3}S_{осн.} \bullet H\)

Объём усеченной вычисляется по формуле:

\(V = \frac{1}{3}H(S_{1} + S_{2} + \sqrt{S_{1}S_{2}})\)