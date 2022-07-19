Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Однородные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг
Планиметрия
Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Элементы планиметрии Прямоугольник Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Равенство фигур Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Серединный перпендикуляр Многоугольники Теорема Пифагора Треугольники. Площади Высота Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Площади четырёхугольников Окружнoсть и круг Параллелограммы Медиана Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Тригонометрия в геометрии Ромб Площадь круга и сектора круга Векторы Отношения в геометрии Квадрат Трапеция
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Призмы Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Пирамиды Тела вращения Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми
Анализ функций
Первообразная Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Кусочная функция Преобразование графиков функции Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Функция квадратного корня Свойства функций Функции Экстремумы Правила дифференцирования Интеграл Функция обратной пропорциональности
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Единицы измерения Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Основы математической статистики Прикладные задачи Сложные проценты Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Текстовые задачи на проценты
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА:

1. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.

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Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2} \parallel A_{3}B_{3}\), \(A_{1}A_{2} = A_{2}A_{3}\), то \(B_{1}B_{2} = B_{2}B_{3}\).

2. Эта теорема применима также и к пересекающимся прямым:

Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые и отсекающие на одной прямой равные отрезки, отсекает равные отрезки и на другой прямой.

3. Из теоремы Фалеса следуют определения средней линии треугольника и средней линии трапеции.

Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине.

\(a \parallel m,\ m = \frac{1}{2}a\)

Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме:

\(m \parallel a,\ b,\ m = \frac{a + b}{2}\)

ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ:

Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.

Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2},\) то \(\frac{OA_{1}}{OA_{2}} = \frac{OB_{1}}{OB_{2}}\)