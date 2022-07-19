Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках

ТЕОРЕМА ФАЛЕСА:
1. Если параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают на одной его стороне равные отрезки, то они отсекают равные отрезки и на другой его стороне.
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Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2} \parallel A_{3}B_{3}\), \(A_{1}A_{2} = A_{2}A_{3}\), то \(B_{1}B_{2} = B_{2}B_{3}\).
2. Эта теорема применима также и к пересекающимся прямым:
Параллельные прямые, пересекающие две данные прямые и отсекающие на одной прямой равные отрезки, отсекает равные отрезки и на другой прямой.
3. Из теоремы Фалеса следуют определения средней линии треугольника и средней линии трапеции.
Средняя линия треугольника, соединяющая середины двух данных сторон, параллельна третьей стороне и равна её половине.
\(a \parallel m,\ m = \frac{1}{2}a\)
Средняя линия трапеции параллельна основаниям и равна их полусумме:
\(m \parallel a,\ b,\ m = \frac{a + b}{2}\)
ТЕОРЕМА О ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ ОТРЕЗКАХ:
Параллельные прямые, пересекающие стороны угла, отсекают от сторон угла пропорциональные отрезки.
Если \(A_{1}B_{1} \parallel A_{2}B_{2},\) то \(\frac{OA_{1}}{OA_{2}} = \frac{OB_{1}}{OB_{2}}\)