Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.
ЦИЛИНДР
Характерные сечения цилиндра:
Сечение плоскостью, параллельной оси цилиндра:
Таким сечением всегда будет прямоугольник.
|Удаленное от оси
|Осевое сечение
|Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — параллельные хорды оснований цилиндра.
|Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — диаметры оснований цилиндра.
Сечение плоскостью, параллельной основанию цилиндра:
Сечение - круг, равный основанию.
Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):
КОНУС
Характерные сечения конуса:
Сечение плоскостью, проходящей через вершину конуса:
Таким сечением всегда будет равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны – образующие конуса.
|Удаленное от оси
|Осевое сечение
|Основание треугольника – хорда основания конуса.
|Основание треугольника – диаметр основания конуса.
Сечение плоскостью, параллельной основанию конуса:
Сечение - круг, подобный основанию.
Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):
ШАР
Всякое сечение шара плоскостью есть круг. Центр этого круга есть основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость.