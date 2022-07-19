Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Призмы Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Сложные проценты Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия
Уравнения
Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения высших степеней Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая НОК и НОД Десятичные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними
Планиметрия
Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Комбинации с окружностью Прямые и углы на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Треугольники. Площади Ромб Подобие фигур Прямоугольник Квадрат Многоугольники Виды треугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Теорема Пифагора Векторы Средняя линия Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Окружнoсть и круг Симметрия Элементы планиметрии Параллелограммы Высота Движения Четыре замечательные точки треугольника Медиана
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Кусочная функция Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Координатная плоскость Интеграл Функция обратной пропорциональности Линейная функция
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Формулы и выражения
Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии Одночлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Сечения в телах вращения

Сечение – планиметрическая фигура, образованная рассечением объемного тела.

Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.

Сечения тел вращения

ЦИЛИНДР

Характерные сечения цилиндра:

Сечение плоскостью, параллельной оси цилиндра:

Таким сечением всегда будет прямоугольник.

Удаленное от оси Осевое сечение
Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — параллельные хорды оснований цилиндра. Две его стороны — образующие цилиндра, а две другие — диаметры оснований цилиндра.

Сечение плоскостью, параллельной основанию цилиндра:

Сечение - круг, равный основанию.

Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):

КОНУС

Характерные сечения конуса:

Сечение плоскостью, проходящей через вершину конуса:

Таким сечением всегда будет равнобедренный треугольник, у которого боковые стороны – образующие конуса.

Удаленное от оси Осевое сечение
Основание треугольника – хорда основания конуса. Основание треугольника – диаметр основания конуса.

Сечение плоскостью, параллельной основанию конуса:

Сечение - круг, подобный основанию.

Другие варианты сечений (сечение – эллипс или часть эллипса):

ШАР

Всякое сечение шара плоскостью есть круг. Центр этого круга есть основание перпендикуляра, опущенного из центра шара на секущую плоскость.