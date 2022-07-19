Графическое применение производной

Мы приступаем к 7му заданию ЕГЭ. Один из способов решения заданий данной темы – это графический способ, который во многом облегчает жизнь ( учитывая, что данной теме выделено целое задание ЕГЭ, нельзя недооценивать его ). Сейчас мы рассмотрим, что могут нас попросить найти в данном типе заданий и разберем алгоритмы решения.

График функции

Если важен только знак производной:

Ищем промежутки возрастания/убывания Делаем вывод о знаке производной Ответ

Если важно значение производной:

Ищем промежутки возрастания/убывания Строим касательную к графику в нужных точках По её наклону делаем вывод о значении производной Ответ

Если важно нулевое значение производной:

Находим на графике функции точки минимума/максимума Делаем вывод согласно условиям задачи Ответ

График производной функции

Если нужно найти точку, в которой функция принимает наибольшее/наименьшее значение:

Ищем промежутки, где график выше/ниже нуля Делаем вывод о поведении функции на промежутке и в крайних точках Ответ

Если нужно найти точку экстремума:

Рассматриваем точки пересечения графика с осью Ох По смене знаков в этих точках определяем точки максимума и минимума Ответ

Если нужно найти промежутки возрастания/убывания функции:

Ищем промежутки, на которых производная больше/меньше нуля Ответ

График и уравнение касательной

Если дан график функции:

Ищем значение производной (по угловому коэффициенту касательной или через тангенс её наклона) Ответ

Если дан график производной:

В условии находим угловой коэффициент касательной Находим соответствующие значения на графике Ответ

Уравнение функции и касательной

Приравниваем:

производную функции и угловой коэффициент касательной

значение функции и касательной в точке касания

Составляем и решаем систему уравнений:

\(\left\{ \begin{matrix} f’(x_{1}\ ) = a \\ \text{\ \ \ f}\left( x_{1} \right) = ax_{1} + b \\ \end{matrix} \right.\ \)

Ответ

Первообразная

Если дан график \(f(x)\) с двумя границами \(\lbrack a;\ b\rbrack\) и явный вид первообразной \(F(x) = \ \ldots\ \ \)

Подставляем граничные точки в первообразную и находим площадь под графиком \(S = F(b) - F(a)\ \)

Если дан простой график и нужно найти \(F(b) - F(a)\)

Ищем площадь под графиком по клеточкам в интервале \(\lbrack a;b\rbrack\) и находим\(\ F(b) - F(a) = S\)

Если дан график функции или первообразной