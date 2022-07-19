Графическое применение производной

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Реальная математика
Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Вероятность Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Множества Введение в текстовые задачи Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады
Уравнения
Методы решения уравнений Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Показательные уравнения Уравнения в целых числах Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними
Планиметрия
Равенство фигур Векторы Симметрия Трапеция Высота Тригонометрия в геометрии Движения Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Ромб Биссектриса Теорема Пифагора Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Средняя линия Подобие фигур Медиана Отношения в геометрии Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площади четырёхугольников Квадрат Серединный перпендикуляр Теорема синусов и теорема косинусов Площадь круга и сектора круга Виды треугольников Многоугольники Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости
Стереометрия
Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Движения в пространстве Тела вращения Пирамиды Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Призмы
Анализ функций
Интеграл Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Кусочная функция Координатная плоскость Смысл производной Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Экстремумы Правила дифференцирования Линейная функция Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Первообразная Функции Преобразование графиков функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром

Графическое применение производной

Мы приступаем к 7му заданию ЕГЭ. Один из способов решения заданий данной темы – это графический способ, который во многом облегчает жизнь ( учитывая, что данной теме выделено целое задание ЕГЭ, нельзя недооценивать его ). Сейчас мы рассмотрим, что могут нас попросить найти в данном типе заданий и разберем алгоритмы решения.

График функции

Если важен только знак производной:

  1. Ищем промежутки возрастания/убывания

  2. Делаем вывод о знаке производной

  3. Ответ

Если важно значение производной:

  1. Ищем промежутки возрастания/убывания

  2. Строим касательную к графику в нужных точках

  3. По её наклону делаем вывод о значении производной

  4. Ответ

Если важно нулевое значение производной:

  1. Находим на графике функции точки минимума/максимума

  2. Делаем вывод согласно условиям задачи

  3. Ответ

График производной функции

Если нужно найти точку, в которой функция принимает наибольшее/наименьшее значение:

  1. Ищем промежутки, где график выше/ниже нуля

  2. Делаем вывод о поведении функции на промежутке и в крайних точках

  3. Ответ

Если нужно найти точку экстремума:

  1. Рассматриваем точки пересечения графика с осью Ох

  2. По смене знаков в этих точках определяем точки максимума и минимума

  3. Ответ

Если нужно найти промежутки возрастания/убывания функции:

  1. Ищем промежутки, на которых производная больше/меньше нуля

  2. Ответ

График и уравнение касательной

Если дан график функции:

  1. Ищем значение производной (по угловому коэффициенту касательной или через тангенс её наклона)

  2. Ответ

Если дан график производной:

  1. В условии находим угловой коэффициент касательной

  2. Находим соответствующие значения на графике

  3. Ответ

Уравнение функции и касательной

  1. Приравниваем:

  • производную функции и угловой коэффициент касательной

  • значение функции и касательной в точке касания

  1. Составляем и решаем систему уравнений:

\(\left\{ \begin{matrix} f’(x_{1}\ ) = a \\ \text{\ \ \ f}\left( x_{1} \right) = ax_{1} + b \\ \end{matrix} \right.\ \)

  1. Ответ

Первообразная

Если дан график \(f(x)\) с двумя границами \(\lbrack a;\ b\rbrack\) и явный вид первообразной \(F(x) = \ \ldots\ \ \)

  • Подставляем граничные точки в первообразную и находим площадь под графиком \(S = F(b) - F(a)\ \)

Если дан простой график и нужно найти \(F(b) - F(a)\)

  • Ищем площадь под графиком по клеточкам в интервале \(\lbrack a;b\rbrack\) и находим\(\ F(b) - F(a) = S\)

Если дан график функции или первообразной

  • Пользуемся определением первообразной \(F’(x) = f(x)\)