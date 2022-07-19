Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Движения Векторы Квадрат Трапеция Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Параллелограммы Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Медиана Простейшие расстояния на плоскости Ромб Теорема синусов и теорема косинусов Высота Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Виды треугольников Биссектриса Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Средняя линия Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Многоугольники Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Симметрия Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Округление дробей Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Формулы и выражения
Одночлены Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Многочлены Свойства степеней Степени Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Призмы Двугранный угол Пирамиды Векторы в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения
Анализ функций
Преобразование графиков функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Свойства функций Функции Координатная плоскость Интеграл Первообразная Графики тригонометрических функций Экстремумы Линейная функция Смысл производной Взаимное расположение графиков линейной функции Квадратичная функция Правила дифференцирования Функция квадратного корня Графическое применение производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Основы комбинаторики Прикладные задачи Текстовые задачи на производительность Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Комбинаторика Вероятность Сложные проценты Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Линейные уравнения Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга

Простейшие расстояния на плоскости

Расстояние – это длина, на которую объекты удалены друг от друга.

Чтобы измерить длину или расстояние используют различные измерительные приборы: линейку, рулетку, ленты и даже лазерные дальномеры. Все они показывают, как далеко находится один объект до другого. Длина всегда измеряется в определенных величинах: миллиметрах, сантиметрах, дециметрах, метрах, километрах.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ:

1. Представим тетрадный лист в клетку. Мы знаем, что длина и ширина каждой клетки равна 5 мм или половине сантиметра (5мм х 5мм). Попробуем найти расстояние между двумя точками:

Проведем отрезок между этими точками. Этот отрезок проходит 5 клеток. Каждая клетка = 5 мм.

Значит расстояние между точками равно длине отрезка, заключенного между ними:

\(5мм \bullet 5 = 25мм\).

2. Добавим еще две точки на наш лист в клетку и посчитаем расстояние между ними:

Расстояние между этими двумя точками \(5мм \bullet 2 = 10мм\). Теперь мы можем сравнить расстояния до разных точек, зная их длину:

\(25мм > 10мм\)

Значит расстояние между оранжевыми точками больше, чем расстояние между серыми.

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКОЙ И ПРЯМОЙ:

Теперь рассмотрим на клетчатой бумаге, клетки которой равны 1см х 1 см точку и прямую линию:

Найдем расстояние между точкой и прямой. Таким расстоянием будет являться наикратчайшее расстояние.

Наикратчайшее расстояние – это перпендикуляр, проведенный между двумя точками.
Это значит, что расстоянием между точкой и прямой будет длина перпендикуляра между ними.
Перпендикуляр – это отрезок, проходящий под прямым углом к чему-либо.

Теперь если мы посчитаем длину перпендикуляра – найдем расстояние между прямой и точкой:

\(1см \bullet 3 = 3см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между прямой и точкой:

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПРЯМЫМИ:

Длина любого перпендикуляра между двумя параллельными прямыми везде одинакова, поэтому, чтобы найти расстояние между параллельными прямыми, можно взять любой перпендикуляр между ними и измерить его длину:

Проведем перпендикуляр между прямыми:

Длина перпендикуляра между прямыми будет равна

расстоянию между ними, т.к. перпендикуляр – кратчайшее расстояние:

\(1см \bullet 5 = 5см\)

Длины каких отрезков НЕ будут являться расстоянием между параллельными прямыми: