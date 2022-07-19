Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Реальная математика
Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Основы математической статистики Прикладные задачи Множества Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Комбинаторика Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на проценты
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Высота Подобие фигур Трапеция Виды треугольников Движения Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Треугольники. Площади Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Скалярное произведение векторов Квадрат Окружнoсть и круг Теорема Пифагора Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Тригонометрия в геометрии Серединный перпендикуляр Многоугольники Средняя линия Ромб Биссектриса Элементы планиметрии Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Комбинации с окружностью Метод координат на плоскости Площади четырёхугольников Равенство фигур
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Тела вращения Двугранный угол Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Параллельность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Правила счёта Модуль Координатная прямая Делимость Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Анализ функций
Линейная функция Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Квадратичная функция Координатная плоскость Правила дифференцирования Смысл производной Интеграл Функция обратной пропорциональности Графики тригонометрических функций Экстремумы Функция квадратного корня Свойства функций Функции Преобразование графиков функции Кусочная функция
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Квадратные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней

Медиана

Медиана ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Свойства медианы треугольника:

1. Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины.

2. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника.\(\text{\ S}_{1} = S_{2}\)

3. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников.

4. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины с прямым углом, равняется половине гипотенузы.

Формула для медианы треугольника:

Если стороны треугольника a и b, \(m_{c}\) — медиана треугольника, проведённая к стороне c, то

\(m_{c} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^{2} + {2b}^{2} - c^{2}}\)