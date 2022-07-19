Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Призмы Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Тела вращения Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Свойства функций Линейная функция Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Первообразная Экстремумы Квадратичная функция Смысл производной Преобразование графиков функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Площади четырёхугольников Симметрия Средняя линия Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Отношения в геометрии Окружнoсть и круг Движения Равенство фигур Площадь круга и сектора круга Скалярное произведение векторов Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Треугольники. Площади Параллелограммы Медиана Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Многоугольники Трапеция Биссектриса Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Квадрат Элементы планиметрии Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Ромб
Уравнения
Квадратные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Делимость Округление дробей Правила счёта Координатная прямая НОК и НОД
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Реальная математика
Вероятность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Единицы измерения Сложные проценты Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на сплавы и смеси Основы математической статистики Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Множества Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по воде

Теорема о трёх перпендикулярах

ТЕОРЕМА О ТРЁХ ПЕРПЕНДИКУЛЯРАХ

Сокращенно записывают как «ТТП» или «теорема о 3-х \(\bot\)- ах»:

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной перпендикулярно к её проекции на эту плоскость, перпендикулярна самой наклонной.

Если AM – наклонна к плоскости α, а АН – перпендикуляр к этой плоскости, то МН – проекция АМ на плоскость α. В таком случае, если провести прямую m так, что М\(\ \in \ \)m и m \(\bot\ \)МН, то m \(\bot\) АМ.

Поэтому теорема и называется теоремой о трёх перпендикулярах, т.к. получается, что проведенная прямая m перпендикулярна всем трём сторонам треугольника АМН.

ТЕОРЕМА, ОБРАТНАЯ ТТП

Прямая, проведенная в плоскости через основание наклонной, перпендикулярно ей, перпендикулярна её проекции на эту плоскость.

Если AM – наклонна к плоскости α, а АН – перпендикуляр к этой плоскости, то МН – проекция АМ на плоскость α. В таком случае, если провести прямую m так, что М\(\ \in \ \)m и m \(\bot\) АМ, то m \(\bot\ \)МН.

Пример №1:

Из точки Н проведен перпендикуляр НВ к плоскости прямоугольника АВСD. Докажите, что треугольники AHD и CDH прямоугольные.

  1. Докажем, что треугольник AHD – прямоугольный. Рассмотрим треугольник AHB. АН – наклонная к плоскости прямоугольника ABCD, HB – перпендикуляр к этой же плоскости, следовательно АВ – проекция АН на плоскость АВС.

  2. В таком случае DA \(\bot\) АВ как стороны прямоугольника, тогда AD перпендикулярна к проекции на плоскости, а следовательно, перпендикулярна и самой наклонной АН по ТТП. Значит в треугольнике AHD DA \(\bot\) AH, следовательно треугольник прямоугольный:

Ч и т. д.

  1. Аналогично докажем, что треугольник CDH – прямоугольный. В треугольнике CBH СН – наклонная к плоскости АВС, BH – перпендикуляр, следовательно CB – проекция CH на плоскость.

  2. DC \(\bot\) CB как стороны прямоугольника, тогда по ТТП DC \(\bot\) самой наклонной, то есть CН. Тогда в треугольнике DCH \(\angle\)С – прямой следовательно треугольник прямоугольный:

Ч и т. д.