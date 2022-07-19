Дробно - рациональные уравнения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Средняя линия Симметрия Трапеция Ромб Равенство фигур Прямоугольник Медиана Квадрат Окружнoсть и круг Виды треугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости Многоугольники Параллелограммы Метод координат на плоскости Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Подобие фигур Комбинации с окружностью Векторы Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Тригонометрия в геометрии Движения Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Элементы планиметрии Теорема Пифагора
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Призмы Тела вращения Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Сечения в многогранниках
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Смешанные дроби и действия с ними Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Анализ функций
Линейная функция Функция обратной пропорциональности Функции Первообразная Экстремумы Кусочная функция Графическое применение производной Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Преобразование графиков функции Интеграл Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Квадратичная функция
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Основы математической статистики Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Единицы измерения Сложные проценты Комбинаторика Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Вероятность Множества
Уравнения
Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Показательные уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения высших степеней Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Параметр
Основы работы с параметром

Дробно - рациональные уравнения

Данный тип уравнений отличается тем, что содержит в знаменателе выражение с переменной. Поэтому может возникнуть опасная ситуация – переменная примет такое значение, что знаменатель обратится в ноль. Чтобы этого не произошло, заранее исключим из рассмотрения нули знаменателя и определяем область допустимых значений.

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ДРОБНО-РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ:

Пример №1:

\(\frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 2 \neq 0 \\ \ \\ \ x + 4 \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 2 \\ \ \\ \ \ \ x \neq - 4 \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

То есть решением данного уравнения может быть любое число кроме 2 и ‒4.

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{1}{x - 2} = \frac{2}{x + 4}\ \right| \cdot (x\ –2)\left( x\ + 4 \right)\)

\(\frac{(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x - 2} = \frac{2(x\ –2)\left( x\ + 4 \right)}{x + 4}\)

\(x + 4 = 2(x\ –2)\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x + 4 = 2x\ –4\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае видим линейное уравнение. Переносим иксы в одну сторону, числа в другую:

\(8 = x\)

5. Проверяем полученный корень (корни) на принадлженость к области допустимых значений. Корень принадлежит ОДЗ, если при его подстановке в уравнение знаменатели не обращаются в ноль:

Ответ: 8.

Пример №2:

\(\frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)}\)

1. Определим область допустимых значений:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x - 5 \neq 0 \\ \ \\ \ x \neq 0 \\ \ \\ \ \ \ \ x(x - 5) \neq 0\ \\ \end{matrix}\text{\ \ \ \ \ }\left\{ \begin{matrix} \ \\ \ x \neq 5 \\ \ \\ \ \ x \neq 0\ \\ \end{matrix} \right.\ \right.\ \)

2. Умножим обе части равенства на общий знаменатель всех дробей и сократим одинаковые выражения в числителе и знаменателе там, где это возможно:

\(\left. \ \frac{x - 3}{x - 5} + \frac{1}{x} = \frac{x + 5}{x\left( x - 5 \right)} \right| \cdot x\left( x - 5 \right)\)

\(\frac{\left( x - 3 \right)x\left( x - 5 \right)}{x - 5} + \frac{x\left( x - 5 \right)}{x} = \frac{x\left( x + 5 \right)\left( x - 5 \right)}{x\left( x - 5 \right)}\)

\(\left( x - 3 \right)x + x - 5 = x + 5\)

3. Упрощаем уравнение с помощью разрешенных преобразований:

\(x^{2} - 3x + x - 5 = x + 5\)

\(x^{2} - 2x - 5 - x - 5 = 0\)

\(x^{2} - 3x - 10 = 0\)

4. Определяем тип получившегося уравнения (линейное, квадратное или кубическое) и решаем подходящим методом. В данном случае получилось квадратное уравнение, причем коэффициент при \(x^{2}\) равен 1. Значит, удобно использовать теорему Виета:

\(\left\{ \begin{matrix} \ \\ \text{\ \ \ }x_{1} \cdot x_{2} = - 10 \\ \ \\ x_{1} + x_{2} = 3\ \\ \end{matrix} \right.\ \)

Подходит пара чисел -2 и 5.

5. Исключаем те значения корней, которые обращают в ноль знаменатель, то есть не входят в область допустимых значений (ОДЗ).

Ответ: ‒2

При подстановке корней в уравнение должно получиться верное равенство. Это свойство можно использовать для проверки полученных ответов.