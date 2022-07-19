Экономические задачи. Вклады

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Планиметрия
Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Комбинации с окружностью Метод координат на плоскости Прямоугольник Серединный перпендикуляр Симметрия Окружнoсть и круг Виды треугольников Равенство фигур Площади четырёхугольников Векторы Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга Средняя линия Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Подобие фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Трапеция Отношения в геометрии Квадрат Элементы планиметрии Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Многоугольники Ромб Биссектриса Высота Треугольники. Площади
Стереометрия
Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Призмы Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Тела вращения
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на производительность Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты Комбинаторика Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Сложные проценты Вероятность Единицы измерения Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Логарифмические уравнения Квадратные уравнения
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Координатная прямая Делимость Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Функции Правила дифференцирования Смысл производной Функция квадратного корня Кусочная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Графики тригонометрических функций Экстремумы Координатная плоскость Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Свойства функций Квадратичная функция
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Формулы и выражения
Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Одночлены
Параметр
Основы работы с параметром

Экономические задачи. Вклады

Задачи на вклады – это блок экономических задач в реальной математике. Для решения этих задач необходимо понимать суть некоторых экономических операций, которые в свою очередь тесно связаны с формулой сложного процента.

ЧТО ТАКОЕ ВКЛАД:

Суть вклада в том, что человек отдает банку свои деньги на хранение. Это можно делать для разных целей, например, чтобы накопить на что-то. Иногда банк предлагает такой вклад, с которого вы не сможете снять свои же деньги на протяжении заранее оговорённого времени. Так вы точно не потратите ничего лишнего.

Итак, люди кладут деньги в банк, чтобы получить с них проценты, потому что банк платит людям за то, что те доверяют банку и позволяют ему на некоторый период пользоваться этими деньгами. Банк как бы занимает деньги, а потом отдает их с процентами.

При этом существуют некоторые условия начисления процента. Он чаще всего накладывается не на ту сумму, которую вы положили в самом начале, а рассчитывается каждый день, месяц или год на ту сумму, которая фактически лежит на вкладе. То есть если вы доложите на вклад с деньгами еще столько же, то через определенный расчётный период вам начислят процент на бόльшую сумму, а следовательно ваша прибыль со вклада вырастет.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ВКЛАДА:

Так как каждый последующий год процент начисляется не на исходную сумму, а на ту сумму, которая уже лежит на вкладе, тогда процент может начисляться на вклад с уже начисленным процентом. Здесь нам пригодится формула сложного процента:

\(S_{n} = S_{0}\left( 1 + \frac{r}{100} \right)^{n}\)

\(где\ S - сумма\ на\ вкладе\ за\ \text{n\ }месяцев\ или\ лет\)

\(S_{0} - сумма,\ положенная\ на\ вклад;\)

\(r - процентная\ ставка\ вклада\)

\(n - расчетный\ перирод,\ количество\ \)

\(месяцев\ или\ лет,\ на\ которое\ расчитывается\ вклад\)

Пример №1:

Алексей хочет в начале года открыть вклад на 100 000 рублей под 10% годовых. Процент начисляется в начале каждого года, начиная со второго. Через какое минимальное количество сколько лет Алексею можно снять деньги с вклада, чтобы сумма на нём была больше 133 000?

СПОСОБ 1

Найдем, чему будет равна сумма на вкладе через 1 год, через 2 года и т. д., пока сумма не станет больше 130 000.

  1. Через один год на вкладе будет лежать сумма:

\(S_{1} = 100\ 000 \bullet \left( 1 + \frac{10}{100} \right) = 100\ 000 \bullet 1.1 = 110\ 000\)

  1. Через два года процент будет налагаться уже на полученную сумму:

\(S_{2} = 110\ 000 \bullet 1.1 = 121\ 000\)

  1. Аналогично наложим проценты на второй год, чтобы получить третий:

\(S_{3} = 121\ 000 \bullet 1.1 = 133\ 100\)

  1. Видим, что, если Алексей заберет деньги после трёх лет, он снимет сумму, превышающую 133 000 рублей. Запишем ответ.

Ответ: 3.

СПОСОБ 2

Мы можем сразу использовать формулу сложного процента и составить неравенство, не рассчитывая каждый год по отдельности.

  1. Запишем все известные нам данные в формулу сложного процента. Так как нам нужно найти количество лет, за которое на вклад будет накладываться процент, \(n\) будет неизвестной искомой величиной:

\(S_{n} = 100\ 000\left( 1 + 0,1 \right)^{n}\)

  1. При этом у нас есть условие, что через некоторое количество лет, когда Алексей снимет деньги, сумма на вкладе будет больше 133 000, а значит\(\text{\ S}_{n} > 133\ 000\). Составим неравенство:

\(100\ 000{\bullet 1,1}^{n} > 133\ 000\)

  1. Решим неравенство относительно \(n\):

\({1,1}^{n} > 1,33\)

Возведем 1,1 по порядку во вторую, третью и т. д. степень:

\({1,1}^{2} = 1,21\)

\({1,1}^{3} = 1,331\)

То есть, чтобы \({1,1}^{n}\) должно быть больше, чем 1,33, \(n\) должно быть равно 3:

\({1,1}^{3} > 1,33\)

Значит Алексей должен снять деньги минимум через три года, чтобы сумма на вкладе была больше 133 000. Запишем ответ.

Ответ: 3.

Пример №2:

Анастасия открыла вклад на 100 000 на три года под 20% годовых. Процент начисляется в начале каждого года, начиная со второго. Сколько денег будет лежать на вкладе Анастасии через три года, если в середине второго года она снимет 10 000 ?

  1. Составим таблицу, отображающую сумму на вкладе в начале и в конце каждого года:

Год Начало года Конец года
1
2
3

В начале первого года процент не накладывается. При этом до начала второго года сумма на вкладе не поменяется. Запишем это в таблицу:

Год Начало года Конец года
1 100 000 100 000
2
3

  1. Уже в начале второго года на сумму на вкладе начислится 20%:

Год Начало года Конец года
1 100 000 100 000
2 \(100\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 120\ 000\)
3

При этом в задаче есть условие – Анастасия снимет со вклада 10 000 в середине второго года. Значит, к концу второго года вклад уменьшится на эту сумму:

Год Начало года Конец года
1 100 000 100 000
2 \(100\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 120\ 000\) \(120\ 000\ –10\ 000 = 110\ 000\)
3

  1. В начале третьего года снова на оставшуюся сумму наложится 20%:

Год Начало года Конец года
1 100 000 100 000
2 \(100\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 120\ 000\) \(120\ 000\ –10\ 000 = 110\ 000\)
3 \(110\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 132\ 000\)

За год вклад никак не поменяется, значит, в конце третьего года на вкладе так и останется 132 000 рублей:

\(\mathbf{Год}\) Начало года Конец года
1 100 000 100 000
2 \(100\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 120\ 000\) \(120\ 000\ –10\ 000 = 110\ 000\)
3 \(110\ 000\ \bullet \ 1,2\ = \ 132\ 000\) 132 000

Запишем ответ.

Ответ: 132 000.

Пример №3:

Известно, что вклад составляет целое количество миллионов рублей. В конце каждого года вклад увеличивается на 25% по сравнению с началом года. На какую сумму нужно открыть вклад, чтобы через два года на нём лежало больше 6 миллионов рублей?

  1. Составим уравнение по формуле сложного процента. Мы не знаем, чему равна изначальная сумма, положенная на вклад, но мы знаем процентную ставку и количество лет:

\(S_{2} = S_{0} \bullet \left( 1 + 0,25 \right)^{2}\)

  1. При этом сумма через два года должна быть больше 6 миллионов, тогда получаем неравенство:

\(S_{0} \bullet \left( 1 + 0,25 \right)^{2} > 6\)

  1. Решим это неравенство относительно \(S_{0}\):

\(S_{0} > \frac{6}{{1,25}^{2}}\)

Представим 1,25 как дробь \(\frac{5}{4}\):

\(S_{0} > \frac{6}{\frac{5^{2}}{4^{2}}}\)

\(S_{0} > \frac{6 \bullet 16}{25}\)

\(S_{0} > \frac{96}{25}\)

  1. Если \(S_{0}\) по условию равно целому количеству миллионов, определим. Между какими целыми числами находится дробь \(\frac{96}{25}\). Так как \(S_{0}\) должно быть больше этой дроби, выберем большее целое число:

\(3 < \frac{96}{25} < 4\)

Значит \(S_{0} = 4\) млн. Запишем ответ.

Ответ: 4.