Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Пирамиды Метод координат в пространстве Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Тела вращения Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Расстояние от прямой до плоскости Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми
Реальная математика
Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по прямой Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Единицы измерения Сложные проценты Экономические задачи. Вклады Введение в текстовые задачи Вероятность Текстовые задачи на производительность
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Одночлены Многочлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Степени Формулы тригонометрии
Параметр
Основы работы с параметром
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Планиметрия
Четыре замечательные точки треугольника Элементы планиметрии Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Симметрия Векторы Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Прямые и углы на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Подобие фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Теорема синусов и теорема косинусов Высота Окружнoсть и круг Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Серединный перпендикуляр Медиана Скалярное произведение векторов Треугольники. Площади Трапеция Метод координат на плоскости Движения Площади четырёхугольников Многоугольники Средняя линия Биссектриса Ромб Виды треугольников Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Квадрат Параллелограммы
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Координатная плоскость Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Графическое применение производной Первообразная Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Кусочная функция Интеграл Функции Квадратичная функция Линейная функция Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Квадратные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Иррациональные уравнения Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Методы решения уравнений Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства

Текстовые задачи на движение по окружности

При решении задач на движение по окружности нужно учитывать направление движения объектов и их направление движения аналогично задачам на движение по прямой.

  • Если объекты движутся в одном направлении, то их общая скорость будет являться результатом разности их скоростей.

  • Если объекты движутся в разном направлении, то их общая скорость будет являться результатом суммы их скоростей.

Также нужно учитывать, что при прохождении длины окружности объект возвращается в точку старта.

При круговом движении между двумя встречами расстояние между объектами увеличивается на длину трассы за счет общей скорости. Таким образом общая скорость объектов равна отношению длины трассы ко времени между встречами объектов.

\(\vartheta_{общ} = \frac{Длина\ трассы}{Общее\ время\ между\ встречами}\)

Пример:

Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 16 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 32 км/ч больше скорости другого?

  1. Чтобы выразить время между встречами двух мотоциклистов на круговой трассе, нужно знать их общую скорость и длину этой трассы.

\(\vartheta_{общ} = \frac{S_{трассы}}{t_{между\ встречами}}\)

\(t_{между\ встречами} = \frac{S_{трассы}}{\vartheta_{общ}}\)

  1. Найдем общую скорость. Пусть скорость одного мотоциклиста равна \(x\) км\ч, тогда скорость второго мотоциклиста равна \(x + 32\) км\ч. Мотоциклисты движутся в одном направлении, значит их общая скорость равна разнице их скоростей:

\(\vartheta_{общ} = \vartheta_{2}\ –\vartheta_{1} = x\ + 32\ –x = 32\)

  1. Нужно учитывать, что мотоциклисты находятся на диаметрально противоположных точках трассы, тогда на момент начала движения между ними не целая трасса, а только её половина. Значит за длину трассы для нахождения времени между встречами будем принимать не 16 км, а 8 км:

\(t_{между\ встречами} = \frac{8\ км}{32\ км\backslash ч} = 0,25\ ч\)

  1. Ответ нас просят дать в минутах, значит переведем 0,25 ч в минуты домножив часы на 60:

\(0,25\ ч \bullet 60 = 15\ мин\)

Ответ: 15.