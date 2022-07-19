Подобие фигур

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Призмы Двугранный угол Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Основы комбинаторики Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Кредиты Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на движение по воде
Уравнения
Квадратные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Системы и совокупности уравнений с одной переменной Методы решения уравнений Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения Уравнения в целых числах
Формулы и выражения
Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Планиметрия
Теорема Пифагора Треугольники. Площади Трапеция Параллелограммы Площадь круга и сектора круга Медиана Элементы планиметрии Метод координат на плоскости Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Движения Равенство фигур Площади четырёхугольников Многоугольники Виды треугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Средняя линия Четыре замечательные точки треугольника Векторы Серединный перпендикуляр Квадрат Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Симметрия Простейшие расстояния на плоскости Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Тригонометрия в геометрии Высота Прямые и углы на плоскости Ромб Подобие фигур Комбинации с окружностью Скалярное произведение векторов
Анализ функций
Экстремумы Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Интеграл Свойства функций Графики тригонометрических функций Преобразование графиков функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Правила дифференцирования Первообразная Функции Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Графическое применение производной Квадратичная функция
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Смешанные дроби и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Правила счёта Модуль Координатная прямая НОК и НОД

Подобие фигур

В подобных фигурах каждой точке одной из них можно сопоставить точку второй таким образом, что все линейные величины этих фигур будут относиться друг к другу с определённым коэффициентом подобия k, единственным для этих фигур.

Например:

\(\frac{\text{OM}}{OM_{1}} = k\) , где k – одно и то же положительное число для всех точек, если фигуры подобны, это отношение расстояний от фиксированной точки О до соответствующих точек этих фигур.

Также подобные фиуры можно представить как одинаковые фигуры, одну из которых уменьшили или увеличили как картинку на смартфоне. Таким образом все квадраты подобны меджу собой:

Подобным образом работает проекция фильма на полотно в кинотеатре. На экран выводится увеличенное изображение кадра на пленке, при этом визуально расстояние между объектами на экране остается такое же.

Подобие треугольников:

Чаще всего в задачах используется подобие треугольников.

1. Сохраняется подобие между линейными величинами:

\(\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C} = \frac{h}{H}\)

2. Сохраняется внутреннее отношение длин:

\(\frac{А}{В} = \frac{a}{b}\) или \(\frac{H}{C} = \frac{h}{c}\)

Признаки подобия треугольников:

Существуют признаки, по которым можно утверждать, что треугольники подобны.

1. По двум пропорциональным сторонам и углу между ними:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}};\ \ \angle bac = \angle BAC\)

2. По двум равным углам (тогда и третьи тоже будут равны)

\(\angle bac = \angle BAC;\ \angle bca = \angle BCA\ \)

3. По трем пропорциональным сторонам:

\(\frac{\text{ab}}{\text{AB}} = \frac{\text{ac}}{\text{AC}} = \frac{\text{bc}}{\text{BC}}\)

Признаки подобия прямоугольных треугольников:

Из-за того, что у двух прямоугольных треугольников два угла по 90⁰ уже равны, те же признаки подобия треугольников можно адаптировать под прямоугольные треугольники:

  1. По двум катетам (угол между ними 90⁰ - вместо первого признака).

  2. По одному острому углу (второй угол 90⁰ - вместо второго признака).

  3. По катету и гипотенузе (по т. Пифагора третья сторона тоже будет пропорциональной – вместо третьего признака).