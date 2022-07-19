Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Параллелограммы Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Медиана Ромб Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Серединный перпендикуляр Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Симметрия Тригонометрия в геометрии Движения Подобие фигур Площади четырёхугольников Площадь круга и сектора круга Трапеция Равенство фигур Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Биссектриса Виды треугольников Высота Отношения в геометрии Средняя линия Треугольники. Площади
Стереометрия
Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Двугранный угол Пирамиды Векторы в пространстве Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Призмы Параллельность прямых и плоскостей Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве
Неравенства
Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль Округление дробей Делимость
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Смысл производной Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Графическое применение производной Первообразная Экстремумы Координатная плоскость Линейная функция Функция квадратного корня Свойства функций Функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Единицы измерения Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Экономические задачи. Кредиты Метод математической индукции Комбинаторика Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Множества Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Уравнения в целых числах Показательные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Многочлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Одночлены
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ

Элементы планиметрии

Точка и прямая — элементы планиметрии, которым трудно дать определение, поэтому их принимают за данность.

Утверждения, которые НЕ требуют доказательств, называются аксиомами.

Утверждения, которые требуют доказательств, называются теоремами.

Аксиома: через любые две точки можно провести прямую, причём только одну.

Обозначения прямой и точки: точка обозначается заглавной латинской буквой (А), прямая – двумя заглавными латинскими буквами (ВС) или маленькой латинской буквой (а).

На данном чертеже мы видим несколько точек: А, В и С. Точки В и С образуют прямую a (по аксиоме №1). Тогда мы говорим, что В и С лежат на прямой a или принадлежат ей. В математике это обозначается как \(В \in а,\ С \in а\) или \(В,С \in а.\) Как мы видим, точка А не лежит на прямой а, тогда А не принадлежит или \(А \notin а\).

ПРЯМАЯ:

Прямая – это линия, которую можно бесконечно долго продлевать в обе стороны. Если мы будем «отрезать» эту линию одной или двумя точками, получим уже другие элементы планиметрии - отрезок и луч.

1. Расположение прямых на плоскости:

- Две прямые могут пересекаться \((а \cap b\)), тогда прямые будут иметь одну общую точку.

- Две прямые могут быть параллельны (\(p\| q\)), тогда прямые не имеют общих точек.

- Две прямые могут совпадать, тогда прямые накладываются друг на друга и все их точки совпадают.

2. Аксиома: через точку, не лежащую на данной прямой (\(М \notin а\)), можно провести на плоскости только одну прямую (\(М \in b)\), параллельную данной (\(a\| b\)):

ОТРЕЗОК:

Отрезок – это часть прямой, ограниченная двумя точками. Например BC, CD и BD – это отрезки, лежащие на прямой а. Прямую можно продлевать бесконечно в обе стороны, а отрезки - нет.

Каждый отрезок имеет свою длину, это значит, что отрезки можно сравнивать. Зная их длину, можно сказать, какой отрезок больше, а какой меньше. Отрезки называются равными, если у них одинаковая длина.

Сравнить длину можно, если мы уже знаем, чему равна длина каждого отрезка (например, измерили линейкой) или путем наложения: если один отрезок наложить на другой, то одинаковые отрезки совпадут. Равные отрезки отмечаются одинаковым количеством черточек (АВ=СD):

ЛУЧ:

Луч – это часть прямой, ограниченная одной точкой. Можно взять любую точку (М) на прямой (а), и, если бесконечно продлевать её только в одну сторону от этой точки, как раз получим луч.

Аксиома: на любом луче от его начала можно отложить отрезок, равный данному, и притом только один.

Аксиома: от любого луча в заданную сторону можно отложить угол, равный заданному неразвернутому углу, и притом только один.

Эти аксиомы позволяют сравнивать отрезки и углы в привычном нам формате рассуждений (через наложение отрезков и углов друг на друга).

УГОЛ:

Угол - фигура, состоящая из точки (вершины угла) и двух различных лучей, исходящих из этой точки (сторон угла).


Углы обозначаются греческими буквами

(\(\alpha,\ \beta,\ \gamma\ldots\)), либо по точкам, которые принадлежат лучам (сторонам угла). Например, угол α состоит из двух лучей ОА и ОВ, исходящие из одной вершины – точки О. Значит угол α может назвать углом О (\(\angle\)О) или углом АОВ (\(\angle\)АОВ)

Виды углов:

В зависимости от градусной величины выделяют 4 вида углов.

  • Острый угол ( \(\alpha < 90⁰\) )

  • Прямой угол ( \(\beta = 90⁰\) )

  • Тупой угол ( \(\gamma > 90{^\circ}\) )

  • Развернутый угол ( \(\alpha = 180{^\circ}\) )

    Если два луча, которые образуют угол, лежат на одной прямой, то тогда такой угол равен 180⁰ и называется развернутым.

Биссектриса угла:

Биссектриса – это луч, выходящий из вершины угла и делящий его пополам.

Например:

OL – биссектриса угла AOB. Значит \(\angle\)AOL = \(\angle\)LOB. Равные углы обозначаются одинаковым количеством черточек у вершины угла.

Важно помнить, что любая точка биссектрисы равноудалена (находится на равном расстоянии) от сторон угла.