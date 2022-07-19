Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно знать, что через каждую из двух скрещивающихся прямых можно провести плоскость, параллельную второй прямой, при том только одну.
\(a ∸ b\) – скрещивающиеся прямые
\(a \in \alpha,\ b \in \beta\)
\(\alpha \parallel \beta\)
Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно найти угол между одной прямой и проекцией другой прямой. Для этого нужно:
Параллельным переносом перенести одну прямую на плоскость, содержащую вторую прямую.
Найти угол между прямыми на этой плоскости:
Дан куб \(\text{ABCD}A_{1}B_{1}C_{1}D_{1}\). Найдите угол между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).
Сделаем чертеж и обозначим прямые, между которыми нам нужно найти угол:
Так как у куба стороны попарно параллельно, перенесем отрезок \(AD_{1}\) на плоскость \(BB_{1}C_{1}\).
Получим два пересекающихся отрезка \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\), угол между которыми равен углу между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).
Найдем угол между \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\) – это диагонали стороны куба \(BB_{1}C_{1}C\), а так как все стороны куба являются квадратами, угол между ними равен \(90{^\circ}\):
Ответ: 90°.