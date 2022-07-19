Угол между скрещивающимися прямыми

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Формат ЕГЭ
Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Правила счёта Координатная прямая НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Иррациональные выражения
Уравнения
Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью двойного неравенства Линейные уравнения Однородные уравнения
Планиметрия
Виды треугольников Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Параллелограммы Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Медиана Элементы планиметрии Теорема Пифагора Треугольники. Площади Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Трапеция Биссектриса Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Многоугольники Комбинации с окружностью Скалярное произведение векторов Квадрат Прямые и углы на плоскости Окружнoсть и круг Высота Симметрия Ромб Метод координат на плоскости Движения Равенство фигур
Стереометрия
Метод координат в пространстве Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от прямой до плоскости Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Призмы Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Угол между плоскостями Угол между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости
Анализ функций
Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Координатная плоскость Функция квадратного корня Смысл производной Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Линейная функция Кусочная функция Преобразование графиков функции Свойства функций Первообразная Функции Квадратичная функция Правила дифференцирования
Реальная математика
Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Ценные бумаги Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Оптимизация Вероятность Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на сплавы и смеси Комбинаторика Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на доли и дроби Основы комбинаторики Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия

Угол между скрещивающимися прямыми

Скрещивающиеся прямые – это прямые, которые не лежат в одной плоскости и не параллельны. Для таких прямых не существует плоскости, которая бы их содержала.

Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно знать, что через каждую из двух скрещивающихся прямых можно провести плоскость, параллельную второй прямой, при том только одну.

\(a ∸ b\) – скрещивающиеся прямые

\(a \in \alpha,\ b \in \beta\)

\(\alpha \parallel \beta\)

Чтобы найти угол между скрещивающимися прямыми, нужно найти угол между одной прямой и проекцией другой прямой. Для этого нужно:

  1. Параллельным переносом перенести одну прямую на плоскость, содержащую вторую прямую.

  1. Найти угол между прямыми на этой плоскости:

Пример:

Дан куб \(\text{ABCD}A_{1}B_{1}C_{1}D_{1}\). Найдите угол между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).

  1. Сделаем чертеж и обозначим прямые, между которыми нам нужно найти угол:

  1. Так как у куба стороны попарно параллельно, перенесем отрезок \(AD_{1}\) на плоскость \(BB_{1}C_{1}\).

Получим два пересекающихся отрезка \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\), угол между которыми равен углу между \(AD_{1}\) и \(B_{1}С\).

  1. Найдем угол между \(B_{1}C\) и \(BC_{1}\) – это диагонали стороны куба \(BB_{1}C_{1}C\), а так как все стороны куба являются квадратами, угол между ними равен \(90{^\circ}\):

Ответ: 90°.