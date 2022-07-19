Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Квадратные уравнения Показательные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Однородные уравнения
Числа и действия с ними
Делимость Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Правила счёта Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Тригонометрия в геометрии Высота Площадь круга и сектора круга Векторы Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Ромб Площади четырёхугольников Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Медиана Симметрия Прямые и углы на плоскости Движения Многоугольники Окружнoсть и круг Средняя линия Трапеция Параллелограммы Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Подобие фигур Квадрат Виды треугольников Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Треугольники. Площади Метод координат на плоскости Равенство фигур Теорема Пифагора
Стереометрия
Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Призмы Параллельность прямых и плоскостей Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Векторы в пространстве Движения в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Угол между прямой и плоскостью Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках
Анализ функций
Координатная плоскость Смысл производной Функция квадратного корня Функция обратной пропорциональности Свойства функций Функции Экстремумы Преобразование графиков функции Интеграл Правила дифференцирования Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Кусочная функция Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Квадратичная функция
Реальная математика
Множества Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Единицы измерения Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на производительность

Симметрия

Симметрия – это «отзеркаленное» положение чего-либо.

Симметрия бывает лучевая (через прямую) и центральная (через точку)

ЛУЧЕВАЯ СИММЕТРИЯ

Линия симметрии – это прямая, по которой что-либо отражается.

Например,

Возьмем лист бумаги и отметим на нём точку. Сложим лист бумаги по линии. Тогда наша точка «отпечатается» на противоположной стороне от нее:

Линия сгиба и будет линией симметрии. Говорят, что точка симметрична относительно данной прямой.

Мы можем отражать любые точки относительно любых прямых, например:

Чтобы каждый раз не складывать мысленно листок бумаги, можно использовать общий принцип образования лучевой симметрии.

Чтобы отразить точку относительно линии симметрии нужно:

  1. Провести перпендикуляр от точки до линии симметрии. Получится отрезок от точки до линии.

  2. Продлить этот отрезок в два раза, чтобы линия симметрии оказалась на его середине.

  3. На конце продленного отрезка будет находиться точка, симметричная данной.

Например,

Отразить фигуру относительно линии симметрии – значит отразить каждую её точку.

Пример №1:

Отразите треугольник относительно заданной линии симметрии.

  1. Чтобы отразить весь треугольник, нужно отразить каждую её точку. Отразим три вершины треугольника.

  2. Проведем от каждой точки перпендикуляр к линии симметрии.

  3. Посчитаем длины этих перпендикуляров до каждой точки:

От точки А – 1 диагональ клетки

От точки В – 2 диагонали клетки

От точки С – 3 диагонали и еще половина

  1. Продлим каждый перпендикуляр на такую же длину. Получили что от каждой точки до их «отражений» будет:

От А – 2 диагонали

От В – 4 диагонали

От С – 7 диагоналей

  1. Соединим получившиеся точки на другой стороне от линии симметрии и получим треугольник симметричный данному.

\(\Delta АВС\ симметричен\ \Delta A_{1}B_{1}C_{1}\) по линии симметрии

СИММЕТРИЯ ФИГУР

Симметричная фигура – это фигура, которую можно сложить так, чтобы её вершины совпали.

Линию симметрии внутри фигуры называют осью симметрии.

Например:

Данные фигуры симметричный относительно своих осей симметрии:

А вот эти фигуры несимметричные. У них не осей симметрии такие фигуры называют ассиметричными:

При этом у одной фигуры может быть несколько осей симметрии. Например, у квадрата их четыре:

А вот у окружности есть бесконечное количество осей симметрии, т.к. любая прямая, проведенная через центр окружности, является осью её симметрии:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИММЕТРИЯ

Центральная симметрия – это симметрия относительно точки.

Такая симметрия выстраивается аналогично лучевой симметрии, только теперь нужно проводить отрезок от точки к точке (без перпендикуляров) и продолжать этот отрезок на такую же длину. Например:

Точка В симметрична точке А относительно точки О.

Если все центральные симметрии фигуры пересекаются в одной точке, то такая точка называется центром фигуры.

Фигура, которая имеет центр, при повороте на 180⁰ совпадает сама с собой.

Например, любой овал или окружность имеют центр:

Прямоугольник и квадрат тоже имеют свои центры: