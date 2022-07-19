Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Квадратичная функция Координатная плоскость Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Первообразная Экстремумы Правила дифференцирования Преобразование графиков функции Графическое применение производной Графики тригонометрических функций Функции Линейная функция Кусочная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Смысл производной Функция квадратного корня
Реальная математика
Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Множества Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Вероятность Единицы измерения Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Прикладные задачи Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Уравнения с модулем Однородные уравнения
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Двугранный угол Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Тела вращения Пирамиды Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Призмы
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль НОК и НОД Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии
Планиметрия
Равенство фигур Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Векторы Медиана Скалярное произведение векторов Теорема синусов и теорема косинусов Движения Подобие фигур Многоугольники Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Окружнoсть и круг Симметрия Трапеция Параллелограммы Квадрат Элементы планиметрии Средняя линия Теорема Пифагора Виды треугольников Высота Прямые и углы на плоскости Простейшие расстояния на плоскости Теорема Менелая и теорема Чевы Серединный перпендикуляр Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Прямоугольник Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Ромб Биссектриса Треугольники. Площади

Системы и совокупности уравнений с одной переменной

СИСТЕМА:

Ключевым моментом в решении систем уравнений является понимание самой сути системы. Система означает, что необходимо учитывать решения нескольких уравнений или нескольких неравенств при записи решения. То есть нужно решить и первое, и второе уравнение/неравенство, ответом самой системы будет пересечение этих ответов.

Рассмотрим несколько простейших систем.

\(\left\{ \begin{matrix} x = 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Решением системы являются все значения переменной, при которых выполняются все перечисленные условия. Может ли x одновременно равняться и 2, и 5? Нет, поэтому у этой системы решений нет.

Часто системы усложняются неравенствами.

\(\left\{ \begin{matrix} x > 2 \\ x = 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow x = 5\)

В этой системе требуется, чтобы x был одновременно и равен 5, и был больше 2. При каких значениях это возможно? Только при \(x = 5\).

Рассмотрим ещё одну систему:

\(\left\{ \begin{matrix} x < 2 \\ x > 5 \\ \end{matrix} \right.\ \Longrightarrow \varnothing\)

Мы видим 2 отрезка, у которых нет пересечения, поэтому корней данная система не имеет.

СОВОКУПНОСТЬ:

Также иногда вам придётся работать с совокупностью. Совокупность предполагает вариативность: может выполняться ИЛИ то, ИЛИ другое условие.
Например:

В ответ пойдут обе точки: и 2, и 5. Обратите внимание, что если у нас в ответе конечное количество точек, то их принято писать в фигурных скобочках.

Там подходят или 5, или те x, которые больше 2. Но 5 больше 2, значит, нам просто подходит промежуток от 2 до бесконечности.

Здесь мы будем рассматривать объединение: если x является корнем хотя бы одного уравнения, неравенства из совокупности, значит, он уже является решением.

КОМБИНАЦИИ СИСТЕМ И СОВОКУПНОСТЕЙ:

Но и это ещё не всё. Иногда совокупность включает в себя систему или система включает себя совокупность. Давайте посмотрим.

Такая ситуация называется «совокупность двух систем». То есть в ответ пойдут все x, которые удовлетворяют первой системе, и все x, которые удовлетворяют второй системе. Поэтому для того, чтобы её решить, нужно сначала решить внутренние системы, а затем в ответ написать все полученные в них корни.

Следующий пример немного другой:

Итак, у нас есть система. Это означает, что должно выполняться 2 условия:

1. x должен быть больше 2.

2. x должен быть равен либо 1, либо 5.

В таких случаях необходимо рассмотреть каждый корень из второго условия на соответствие первому, то есть перейти к совокупности двух систем.