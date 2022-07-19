Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Ромб Движения Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Многоугольники Биссектриса Серединный перпендикуляр Теорема Пифагора Треугольники. Площади Средняя линия Параллелограммы Площади четырёхугольников Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Медиана Квадрат Трапеция Виды треугольников Скалярное произведение векторов Тригонометрия в геометрии Высота Подобие фигур Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Отношения в геометрии Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Равенство фигур Прямоугольник Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Теорема синусов и теорема косинусов Векторы Симметрия
Стереометрия
Угол между плоскостями Призмы Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Сечения в телах вращения Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Угол между прямой и плоскостью
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Реальная математика
Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Сложные проценты Комбинаторика Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Геометрическая прогрессия Вероятность Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Основы комбинаторики Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение по прямой Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Свойства степеней Степени
Формат ЕГЭ
Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Анализ функций
Интеграл Свойства функций Квадратичная функция Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Функция квадратного корня Координатная плоскость Линейная функция Графики тригонометрических функций Экстремумы Правила дифференцирования Смысл производной Преобразование графиков функции Первообразная Функции
Уравнения
Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Линейные уравнения Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Методы решения уравнений
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость

Элементы и аксиомы стереометрии

Стереометрия – раздел геометрии, который изучает фигуры в пространстве (т.е. объемные фигуры). Для изучения и описания фигур стереометрии недостаточно знать о свойствах точек и прямых, необходимо также рассматривать такой элемент геометрии как плоскость.

Плоскость – это базовый элемент геометрии, которому сложно дать однозначное определение. Для описания плоскости можно представить любую гладкую поверхность – стол, стену, лист бумаги и т.д.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛОСКОСТИ

Обозначается плоскость строчной греческой буквой \((\alpha,\ \beta)\) и чертится как параллелограмм или произвольная область. Так мы обозначаем ограниченную плоскость, хотя плоскость, как и прямая – бесконечно продолжается во все стороны:

  • Если точка или прямая лежит на плоскости, то пишут \(А \in \alpha\), \(b \in \alpha\) и говорят, что точка А и прямая b принадлежит плоскости α.

  • Если точка или прямая не лежит на плоскости, то пишут \(A \notin \beta,\ b \notin \beta\):

Если две прямые не лежат в одной плоскости и не параллельны, тогда эти прямые называются скрещивающимися. Таким образом для скрещивающихся прямых не существует плоскости, которая их содержит.

Можно представить скрещивающиеся прямые, если представить две плоскости – одну над другой – и на каждой из них будут лежать прямые, которые между собой не параллельны.

Например: a и b – сращивающиеся прямые:

a \(∸\) b – скрещивающиеся прямые

АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ

Существует множество аксиом стереометрии, которые описывают фундаментальные принципы расположения элементов геометрии в пространстве, но самыми основными из них считаются три аксиомы стереометрии. Благодаря ним можно вывести несколько следствий и уже вместе с аксиомами они дают хорошую основу для изучения стереометрии.

АКСИОМА 1

Через любые три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость и при том только одну.

Можно легко проверить эту аксиому. Из планиметрии мы знаем, что любой треугольник – это плоская фигура и через вершины любого треугольника можно провести плоскость так, чтобы все они лежали в одной плоскости. Если рассматривать уже четыре точки. То по аксиоме 1 три из них всегда образуют плоскость, но вот четвертая может как лежать в плоскости, так и не лежать в ней:

\({\text{ABC}\ \in \ \alpha }{D\ \notin \ \alpha}\)

Мы знаем, что через две точки пространства можно провести прямую, а через три – плоскость, поэтому плоскость, аналогично прямой, могут обозначать точками, которыми она может быть образована:

\(D\ \notin \ \text{ABC}\ (т.к.\ \text{ABC}\ \in \ \alpha)\)

СЛЕДСТВИЯ ИЗ АКСИОМЫ 1

Каждый элемент геометрии (точка, прямая и плоскость) неразрывно связаны друг с другом, поэтому три точки, через которую можно провести плоскость, можно представить как совокупность прямых и точек.

Следствие 1:

Через прямую и не лежащую на ней точку можно провести плоскость, и при том только одну.

Рассмотрим плоскость α. Если точки А, В и С образуют плоскость, то на этой плоскости две точки, например В и С, могут образовать прямую (т.к. через две точки может проходить прямая и при том только одна). Пусть прямая В, С – это прямая a, тогда нам не хватает всего одной точки, не лежащей на этой прямой, чтобы образовать плоскость:

\(\left. \ \frac{B,\ C \in a}{A \notin a} \right\} \Longrightarrow a,\ A \in \alpha\)

Следствие 2:

Через две пересекающиеся прямые можно провести плоскость, и при том только одну.

Рассмотрим ту же плоскость. Если В и С уже принадлежат прямой a, то представим прямую b, которая пересекает её в точек В. Опять же, для образования прямой b необходимо две точки одна (точка В) у нас уже есть, тогда пусть второй такой точкой будет точка А. Получается, что a и b пересекаются в точке В, при этом на каждой и прямой есть еще как минимум по одной точки (А и С), таким образом у нас есть три точки, которые и образуют плоскость:

\(a \cap b = B \Longrightarrow a,\ b \in \alpha\)

Следствие 3:

Через две параллельные прямые можно провести плоскость, и при том только одну.

Аналогично предыдущим двум следствиям рассмотрим две параллельные прямые как совокупность точек. Если на одной прямой есть как минимум две точки, то на второй прямой будет лежать третья точка, не лежащая на первой прямой. Таким образом у нас три точки, не лежащие на одной прямой, и по аксиоме 1 они могут образовать плоскость:

\(a \parallel b \Longrightarrow a,b \in \alpha\)

АКСИОМА 2

Если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости.

Если две точки лежат на плоскости, то через них можно провести прямую, при том только одну. Таким образом все точки этой прямой будут лежать в одной плоскости с исходными точками.

\(\left. \ \frac{А \in \alpha}{В \in \alpha} \right\} \Longrightarrow AВ \in \alpha\)

АКСИОМА 3

Если две различные плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.

Можно представить эту аксиому как пересечение двух листков бумаги. Мы никогда не сможем пересечь их так, чтобы они пересекались только в одной точке, т.к. любая плоскость бесконечно продолжается во все стороны. Таким образом плоскости пересекаются по прямой:

\(\alpha \cap \beta = a\)