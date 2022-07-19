Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Свойства функций Квадратичная функция Линейная функция Смысл производной Преобразование графиков функции Функция квадратного корня Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Интеграл Первообразная Функции Экстремумы Графическое применение производной
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Кредиты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Геометрическая прогрессия Сложные проценты Комбинаторика Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Вероятность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на производительность Основы математической статистики Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на движение по прямой Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели
Уравнения
Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах Простейшие тригонометрические уравнения Однородные уравнения Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Системы уравнений с двумя переменными
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Свойства степеней Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Многочлены
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Отношения в геометрии Средняя линия Метод координат на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Серединный перпендикуляр Параллелограммы Биссектриса Векторы Квадрат Треугольники. Площади Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Высота Площади четырёхугольников Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Движения Теорема Менелая и теорема Чевы Симметрия Виды треугольников Медиана Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Многоугольники Скалярное произведение векторов Ромб Равенство фигур Прямоугольник Четыре замечательные точки треугольника Теорема Пифагора Подобие фигур Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Прямые и углы на плоскости
Стереометрия
Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Движения в пространстве Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Двугранный угол Сечения в многогранниках Призмы Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ

Уравнения высших степеней

Уравнения высших степеней – уравнения, в которых есть аргумент, стоящий в степени выше квадрата.

Такие уравнения можно решать несколькими способами в зависимости от максимальной степени аргумента – высшей степени – и вида уравнения.

Важно отметить, что в первую очередь данное в условии уравнение полезно преобразовать, в частности – привести подобные слагаемые. Иногда сложные на первый взгляд уравнения после упрощений становятся квадратными или даже линейными.

Далее мы рассмотрим наиболее распространённые типы уравнений, которые имеют переменную в степени больше двух.

КУБИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ:

Кубические уравнения имеют такой общий вид:

\(\text{ax}^{3} + \text{bx}^{2} + \text{cx} + d = 0\), где \(a,\ b,\ c,\ d\) - некоторые числа, \(a \neq 0\)

  • 1. Чаще всего удобно решать кубические уравнения через метод группировки.

Решим следующее уравнение таким методом:

\(x^{3} + x^{2}\ –\ 9x\ –9 = 0\)

1. Сгруппируем между собой слагаемые следующим образом:

\(\ {(x}^{3} + x^{2})\ (–\ 9x\ –9) = 0\)

\(x^{2}(x + 1)\ –\ 9(x + 1) = 0\)

2. Выделим общий множитель:

\((x + 1)(x^{2}–\ 9) = 0\)

3. Приравняем каждый множитель к нулю. Получим:

\(x + 1 = 0\) или \(x^{2}–\ 9 = 0\)

\(x = \ –1\)

\(x = 3\)

\(x = \ –3\)

Ответ: – 3; – 1; 3.

  • 2. Существуют кубические уравнения, вид которых отличен от общего, но аргумент в третьей степени там так же присутствует.

Это уравнения вида:

\({(x + a)}^{3} = b\)

где a и b – какие-либо числа или выражения

Тогда мы решаем такие уравнения методом извлечения корня соответствующей степени.

Решим следующее уравнения таким методом:

\({(x + 6)}^{3} = 64\)

1. Извлечем корень третьей степени с каждой стороны уравнения:

\(\sqrt[3]{({x + 6)}^{3}} = \sqrt[3]{64}\)

\(x + 6 = 4\)

2. С помощью простейших алгебраических действий решим линейное уравнение:

\(x = 4\ –\ 6\)

\(x = - 2\)

Ответ:2.

Аналогично решаются и другие подобные уравнения высших степеней нечетной кратности (если степень 3,5,7 и далее). Уравнения с четной степенью решаются похожим образом через извлечение корня соответствующей степени, однако в таком случае появляется модуль и необходимо рассматривать два уравнения в совокупности.

УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СТЕПЕНИ:

Как видно из названия, старшая степень таких уравнений – четвертая. Они имеют вид:

\(\text{ax}^{4} + \text{bx}^{3} + cx^{2} + dx + e = 0\), где \(a,\ b,\ c,\ d,\ e\) - некоторые числа, \(a \neq 0\)

Если в уравнении четвертой степени коэффициенты при третьей и первой степени равны нулю, то такие уравнения называются биквадратными и имеют вид:

\(\text{ax}^{4} + \text{bx}^{2} + c = 0\)

Такие уравнения решаются методом замены:

1. Пусть \(x^{2} = t\), получим:

\(\text{at}^{2} + bt + c = 0\)

2. Решим обычное квадратное уравнение, получим два корня – t1 и t2.

3. Проведем обратную замену:

\(\left\lbrack \frac{x = \pm {\sqrt{t}}_{1}}{x = \pm {\sqrt{t}}_{2}} \right.\ \)

Решим следующее уравнение таким методом:

\({3x}^{4}\ –\ 8x^{2}\ –\ 3 = 0\)

1. Пусть \(x^{2} = t\):

\({3t}^{2}\ –\ 8t\ –\ 3 = 0\)

2. Решим квадратное уравнение:

\(D = 64\ –\ 4 \bullet (–3) \bullet 3 = 64 + 36 = 10^{2}\)

\(t_{1\ } = \ \frac{8 + 10}{6} = 3\)

\(t_{2\ } = \ \frac{8\ –10}{6} = \ –\frac{1}{3}\)

3. Сделаем обратную замену:

\(x^{2} = 3\); \(x = \pm \sqrt{3}\)

\(x^{2} = \ –\ \frac{1}{3}\)корней нет

Ответ:\(\sqrt{3}\); \(\sqrt{3}\).

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА ВЫРАЖЕНИЕ:

При работе с уравнениями большой степени иногда нужно понизить степень для удобства вычислений, либо уравнение дробно-рациональное и имеет и в числителе, и в знаменателе многочлены высокой степени. В таком случае можно поделить одно выражение на другое в столбик, используя те же правила, что и при делении обычных чисел, например:

\(\frac{{3x}^{4}\ –\ x^{3} + 11x^{2} + 7x + 4}{x^{2}\ –\ x + 4}\)

1. Поделим первое слагаемое делимого на первое слагаемое делителя, получим первое слагаемое для нашего частного. Теперь перемножим полученное слагаемое \((3x^{2})\) с делителем:

\(3x^{2}{(x}^{2}\ –\ x + 4\)) = \({3x}^{4}\ –\ {3x}^{3} + 12x^{2}\)

2. Вычтем из делимого получившийся многочлен. Теперь будем делить первое слагаемого этой разности на делитель, аналогично первому пункту. Снова перемножим слагаемое с делителем

\(2x{(x}^{2}\ –\ x + 4)\) = \(2x^{3}\ –2x^{2} + 8x\)

3. Видим, что теперь разность равна самому делителю, значит последнее слагаемое частного будет равно 1:

4. Теперь получаем более простое выражение:

\(\frac{{3x}^{4}\ –\ x^{3} + 11x^{2} + 7x + 4}{x^{2}\ –\ x + 4} = {3x}^{2} + 2x + 1\)

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЧЛЕНА НА ВЫРАЖЕНИЕ С ОСТАТКОМ:

Если мы немного изменим делитель, чтобы получить, например, вот такое выражение:

\(\frac{{3x}^{4}\ –\ x^{3} + 11x^{2} + 6x + 5}{x^{2}\ –\ x + 4}\)

То мы уже не получим ноль в конце решения в столбик. У нас появится остаток:

Остаток запишем следующим образом:

делимое = (делитель) х (частное) + (остаток)

В данном случае:

\({3x}^{4}\ –\ x^{3} + 11x^{2} + 6x + 5 =\)

\((x^{2}\ –\ x + 4)(\ {3x}^{2} + 2x + 1)\ –\ x\ + \ 1\)