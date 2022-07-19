Комбинации с окружностью

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Свойства степеней Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Многочлены
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Перпендикулярность прямых и плоскостей Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей Тела вращения Пирамиды Векторы в пространстве Угол между плоскостями Призмы Двугранный угол
Анализ функций
Свойства функций Экстремумы Линейная функция Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Первообразная Функции Координатная плоскость Смысл производной Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Правила дифференцирования Функция квадратного корня
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Числа и действия с ними
Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Делимость Правила счёта Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Метод координат на плоскости Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Квадрат Средняя линия Теорема Пифагора Высота Прямоугольник Теорема Менелая и теорема Чевы Прямые и углы на плоскости Треугольники. Площади Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Движения Серединный перпендикуляр Скалярное произведение векторов Отношения в геометрии Трапеция Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Ромб Виды треугольников Площади четырёхугольников Элементы планиметрии Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Параллелограммы Биссектриса Площадь круга и сектора круга Векторы Медиана Окружнoсть и круг
Реальная математика
Экономические задачи. Кредиты Прикладные задачи Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Множества Метод математической индукции Основы комбинаторики Вероятность Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Единицы измерения Сложные проценты Комбинаторика
Уравнения
Иррациональные уравнения Логарифмические уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Методы решения уравнений Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Показательные уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга
Неравенства
Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства

Комбинации с окружностью

Около выпуклого многоугольника можно описать окружность или в него можно вписать окружность.

Вписанная в многоугольник окружность – это окружность, лежащая внутри многоугольника, касающаяся всех его сторон.

Описанная около многоугольника окружность – это окружность, на которой лежат все вершины многоугольника.

ТРЕУГОЛЬНИК

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

1. В каждый треугольник можно вписать окружность и при том только одну.

2. Центром вписанной окружности является точка пересечения биссектрис.

3. Радиус вписанной в треугольник окружности равен площади треугольника, деленной на полупериметр: \(r = \frac{S}{p},\ где\ p = \frac{a + b + c}{2}\)

4. Радиус окружности, вписанной в прямоугольный треугольник с катетами а, b и гипотенузой с, равен:

\(r = \frac{a + b\ –\ c}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

  1. Около каждого треугольника можно описать окружность и при том только одну.

  2. Центром вписанной окружности является точка пересечения серединных перпендикуляров.

  3. Радиус описанной около треугольника окружности равен произведению сторон треугольника, деленному на четыре его площади:

\(R = \frac{\text{abc}}{4S}\)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРА ОПИСАННОЙ ОКРУЖНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ТРЕУГОЛЬНИКА:

  1. Остроугольный

Центр описанной окружности лежит внутри треугольника.

  1. Прямоугольный

Центр описанной окружности лежит на середине гипотенузы треугольника.

  1. Тупоугольный

Центр описанной окружности лежит вне треугольника.

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

В четырёхугольник можно вписать окружность, если суммы его противоположных сторон равны.

Суммы противоположных сторон равны, в частности, у следующих фигур:

  1. Квадрат (как параллелограмм с равными сторонами)

\(r = \frac{h}{2} = \frac{a}{2}\)

  1. Ромб (как параллелограмм с равными сторонами)

\(r = \frac{h}{2}\)

  1. Трапеция (если сумма длин оснований равна сумме длин боковых сторон)

\(r = \frac{h}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Около четырёхугольника можно описать окружность, если сумма его противоположных углов равна 180⁰.

Суммы противоположных углов равны 180⁰, в частности, у следующих фигур:

  1. Квадрат (как параллелограмм с равными углами)

\(R = \frac{a\sqrt{2}}{2}\)

  1. Прямоугольник (как параллелограмм с равными углами)

\(R = \frac{\sqrt{a^{2} + b^{2}}}{2}\)

  1. Равнобедренная трапеция

ПРАВИЛЬНЫЙ ШЕСТИУГОЛЬНИК

Любой правильный шестиугольник можно вписать в окружность и описать около нее, т.к. все его углы и стороны соответственно равны.

Радиусы вписанной и описанной окружностей правильного шестиугольника совпадают.

ВПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Радиус вписанной окружности равен половине высоты:

\(r = \frac{h}{2}\)

При этом высота правильного шестиугольника равна двум высотам правильного многоугольника со стороной a:

\(h = 2\frac{a\sqrt{3}}{2}\)

Тогда через сторону шестиугольника радиус вписанной окружности равен:

\(r = \frac{a\sqrt{3}}{2}\)

ОПИСАННАЯ ОКРУЖНОСТЬ

Радиус описанной окружности равен стороне правильного шестиугольника (как сторона правильного треугольника, из которых состоит правильный шестиугольник):

\(R = a\)