Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Многочлены Свойства степеней Степени Иррациональные выражения Одночлены Разложение на множители. Группировка Тригонометрический круг Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Планиметрия
Метод координат на плоскости Подобие фигур Площади четырёхугольников Квадрат Прямые и углы на плоскости Движения Медиана Теорема Пифагора Трапеция Ромб Отношения в геометрии Средняя линия Треугольники. Площади Прямоугольник Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Окружнoсть и круг Простейшие расстояния на плоскости Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Симметрия Равенство фигур Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Элементы планиметрии Биссектриса Тригонометрия в геометрии Площадь круга и сектора круга Параллелограммы Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Высота Скалярное произведение векторов Многоугольники
Стереометрия
Движения в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Угол между плоскостями Призмы Тела вращения Двугранный угол Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Расстояние от прямой до плоскости Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Угол между прямой и плоскостью Сечения в многогранниках
Анализ функций
Графическое применение производной Первообразная Графики тригонометрических функций Квадратичная функция Координатная плоскость Функция квадратного корня Смысл производной Кусочная функция Линейная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Экстремумы Правила дифференцирования Преобразование графиков функции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Реальная математика
Арифметическая прогрессия Введение в текстовые задачи Вероятность Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Метод математической индукции Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Единицы измерения Сложные проценты
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Уравнения
Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Показательные уравнения Уравнения в целых числах Уравнения высших степеней Логарифмические уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Десятичные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль

Призмы

Если мы не можем покрутить в руках треугольник (мы можем только изобразить его на плоскости), то мы можем покрутить в руках любую объёмную фигуру, например призму или пирамиду. Такие объемные фигуры называются геометрическими телами.

И наоборот, из-за того, что объемные фигуры не плоские, возникают сложности с их изображением на плоской бумаге, например, для построения чертежа. Поэтому, чтобы показать, что некоторые линии в многограннике невидимые, потому что находятся за другими его частями, их обозначают пунктиром.

N-угольная призма – это геометрическое тело, составленный из двух равных многоугольников, лежащих в параллельных плоскостях и n параллелограммов, являющихся боковыми гранями призмы.

Призма является многогранником – геометрическим телом, состоящим из граней.

Боковые ребра призмы между собой равны и параллельны.

Призму называют по её основанию. В данном случае в основании призмы лежит треугольник, значит эта призма треугольная.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Высота призмы – это перпендикуляр, проведенный от плоскости одного основания к плоскости другого.

Наклонная призма – это призма, у которой боковое ребро больше его высоты, т. е. боковые грани НЕ перпендикулярны основаниям призмы.

Прямая призма – это призма, боковое ребро и высота которой равны, т. е. все боковые грани перпендикулярны основаниям призмы.

РАЗВЕРТКА ПРИЗМЫ

Для каждой объемной фигуры существует развертка. Развертка получается, если мысленно разрезать многогранник по его ребру и развернуть получившуюся фигуру на плоскости. Можно обратно получить многогранник из развертки: вырезать развертку и склеить её по ребру разрыва, тогда мы получим исходный многогранник

Например, развертка треугольной призмы выглядит так:

ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЪЕМ ПРИЗМЫ

  1. Площадь боковой поверхности призмы – это сумма площадей её боковых граней.

Для прямой n-угольной призмы площадь боковой поверхности равна произведению периметра основания на высоту (т. к. высота призмы совпадает с высотами боковых граней):

\(S_{бок.} = P_{осн.} \bullet h\)

Для правильной n-угольной призмы площадь боковой поверхности равна произведению длины стороны основания на их количество и на высоту призмы:

\(S_{бок.} = \text{anh}\)

где a – сторона основания призмы

  1. Площадь полной поверхности призмы включается в себя площадь боковой поверхности и площадь двух оснований, т.е.:

\(S_{полн.} = S_{бок.} + 2S_{осн.}\)

  1. Объём призмы равен произведению площадь её основания на высоту:

\(V = S_{осн.} \bullet h\)

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД И КУБ

Прямоугольный параллелепипед – это четырёхугольная призма, все ребра, выходящие из одной вершины, перпендикулярны другу.

Куб – это прямоугольный параллелепипед, все ребра которого равны. Куб является правильной призмой.

Площадь боковой, полной поверхности, а также объем прямоугольного параллелепипеда и куба соответственно равны: