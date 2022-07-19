Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Квадратичная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Правила дифференцирования Координатная плоскость Смысл производной Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Функции Экстремумы Свойства функций Функция квадратного корня Графики тригонометрических функций Преобразование графиков функции Линейная функция Интеграл
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Введение в текстовые задачи Единицы измерения Комбинаторика Вероятность Сложные проценты Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Текстовые задачи на сплавы и смеси Прикладные задачи Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия
Уравнения
Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы и совокупности уравнений с одной переменной Уравнения с модулем Дробно-рациональные уравнения Однородные уравнения Уравнения высших степеней Показательные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Иррациональные уравнения Уравнения в целых числах
Числа и действия с ними
Координатная прямая Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Модуль Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними
Параметр
Основы работы с параметром
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Планиметрия
Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Подобие фигур Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Трапеция Виды треугольников Медиана Квадрат Средняя линия Параллелограммы Метод координат на плоскости Равенство фигур Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Комбинации с окружностью Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Многоугольники Биссектриса Площади четырёхугольников Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Отношения в геометрии Высота Четыре замечательные точки треугольника Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Ромб Прямые и углы на плоскости Теорема Пифагора Треугольники. Площади Симметрия Движения Векторы Серединный перпендикуляр
Стереометрия
Угол между скрещивающимися прямыми Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Призмы Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах Движения в пространстве Тела вращения Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Угол между плоскостями Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Параллельность прямых и плоскостей
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Формулы сокращённого умножения Свойства степеней Степени

Текстовые задачи на доли и дроби

Представим, что мы заказали пирог, разрезанный на одинаковые куски.

Тогда весь пирог может быть обозначен такой дробью:\(\ \frac{8}{8}\)

Число внизу, показывает, на сколько частей поделили целое, и называется «знаменатель». Число сверху, показывает, сколько таких частей возьмут, и называется «числитель». Так как мы пока не брали ни одного кусочка, то числитель и знаменатель обозначены одинаковыми числами.

Если же мы возьмем один кусочек, то мы возьмем 1 из 8 кусочков, то есть \(\frac{1}{8}\)

Числа, у которых в числителе стоит единица, называют: доли.

\(\frac{1}{8}\), \(\frac{1}{3}\), \(\frac{1}{6}\) – это доли.

Если же мы возьмем 4 куска пиццы из 8, то дробь будет выглядеть так \(\frac{4}{8}\) .

Дроби используются, когда нужно показать часть относительного некоторого целого. Дроби можно сокращать = делить

расширять = умножать

Например,\(\ \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Пример:

  1. От деревянной доски длиной 10 м отрезали 4 м. Какую часть доски отрезали?

Решение:

Итак, нам нужно найти часть, на которую поделили целое.

Отрезали 4 м – то есть отрезали часть (записываем в числитель),

Длина всей доски 10 м – целое (записываем в знаменатель).

\(\frac{длина\ отрезанной\ части}{длина\ всей\ доски} = \frac{4}{10} = 0,4\)

  1. В вазе 45 цветов, из них 7 ромашек, остальные тюльпаны. Какую часть составляют тюльпаны от всех цветов?

Решение:

Найдем ту часть, про которую спрашивают в задаче:

45 – 7 = 38 – тюльпаны

38 – часть тюльпанов (записываем в числитель)

45 – целое, т.е. все цветы (записываем в знаменатель)

\(\frac{тюльпаны}{все\ цветы} = \frac{38}{45}\)

Нахождение целого по части и части по его целому

Чтобы найти часть по целому, нужно число, соответствующее целому, умножить на данную в условии дробь.

Чтобы найти целое по части, нужно число, соответствующее части, разделить на данную в условии дробь.

Пример:

Имеется атласная лента длиной 20 см. Сколько составляет \(\frac{3}{4}\) этой длины?

Решение:

В задаче нужно найти часть

20 см – вся длина, то есть целое. И дана дробь \(\frac{3}{4}\), которая показывает сколько занимает отрезок, длину которого нам нужно найти.

Для того, чтобы найти длину части необходимо целое умножить на данную дробь.

\(20 \cdot \frac{3}{4} = 15\)

15 см составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины.

Пример:

От атласной ленты отрезали 15 см, что составляет \(\frac{3}{4}\) всей длины атласной ленты. Какой длины была лента первоначально?

Решение:

В задаче нужно найти целое.

15 см – это та часть, которую отрезали. Значит, 15 нужно разделить на дробь:

\(15:\frac{3}{4} = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20\)

20 см – длина всей ленты.