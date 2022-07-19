Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Уравнения
Уравнения высших степеней Логарифмические уравнения Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Уравнения с модулем Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций
Неравенства
Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Стереометрия
Пирамиды Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Призмы Параллельность прямых и плоскостей Двугранный угол Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Сечения в телах вращения Сечения в многогранниках Теорема о трёх перпендикулярах Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Угол между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Перпендикулярность прямых и плоскостей Угол между плоскостями Расстояние между скрещивающимися прямыми
Анализ функций
Первообразная Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Графическое применение производной Правила дифференцирования Координатная плоскость Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Экстремумы Смысл производной Функции Квадратичная функция Линейная функция Преобразование графиков функции Свойства функций
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Основы математической статистики Текстовые задачи на проценты Экономические задачи. Вклады Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Множества Метод математической индукции Текстовые задачи на движение по воде Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Ценные бумаги Сложные проценты Единицы измерения
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Одночлены Тригонометрический круг
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Теорема синусов и теорема косинусов Элементы планиметрии Тригонометрия в геометрии Квадрат Простейшие расстояния на плоскости Движения Серединный перпендикуляр Медиана Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Подобие фигур Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Параллелограммы Метод координат на плоскости Комбинации с окружностью Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Многоугольники Треугольники. Площади Равенство фигур Прямоугольник Площадь круга и сектора круга Векторы Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Трапеция Ромб Биссектриса Площади четырёхугольников Средняя линия Симметрия

Угол между плоскостями

При пересечении две плоскости образуют двугранный угол, линейная величина которого равна углу между плоскостями. Существует два метода нахождения этого угла.

МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ЛИНИИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПЛОСКОСТЕЙ

Как видно из названия, при нахождении угла данным методом нужно провести на каждой из плоскостей перпендикуляр к прямой их пересечения, при этом так, чтобы перпендикуляры пересекались в одной точке.

Существуют две плоскости \(\alpha\) и\(\text{\ β}\), которые пересекаются на прямой\(\ m\):

Чтобы найти угол между этими плоскостями, нужно:

  1. На плоскости \(\alpha\) провести перпендикуляр АО к прямой m.

  2. На плоскости \(\beta\) провести перпендикуляр OB:

  1. Найти линейный угол АОВ:

МЕТОД ПЕРПЕНДИКУЛЯРОВ К ПЛОСКОСТЯМ

Иногда проведение перпендикуляров к прямой пересечения плоскостей – не самый удобный метод нахождения угла между плоскостями. Иногда удобнее «вынести» угол из двугранного угла и посчитать его как угол между прямыми.

  1. Провести перпендикуляр АО от плоскости α.

  2. провести перпендикуляр ОВ к плоскости β:

  1. Найти линейный угол между прямыми АО и ОВ: