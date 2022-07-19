Формулы Сокращенного Умножения

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Серединный перпендикуляр Окружнoсть и круг Параллелограммы Площади четырёхугольников Средняя линия Биссектриса Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Площадь круга и сектора круга Отношения в геометрии Теорема синусов и теорема косинусов Тригонометрия в геометрии Метод координат на плоскости Прямые и углы на плоскости Симметрия Трапеция Ромб Виды треугольников Равенство фигур Четыре замечательные точки треугольника Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Элементы планиметрии Простейшие расстояния на плоскости Движения Подобие фигур Треугольники. Площади Медиана Теорема Пифагора Многоугольники Высота Прямоугольник Комбинации с окружностью Теорема Менелая и теорема Чевы Векторы Скалярное произведение векторов Квадрат
Анализ функций
Координатная плоскость Свойства функций Графики тригонометрических функций Функции Графическое применение производной Первообразная Экстремумы Квадратичная функция Правила дифференцирования Линейная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Интеграл Функция обратной пропорциональности Взаимное расположение графиков линейной функции Смысл производной Функция квадратного корня
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Показательные уравнения Уравнения с модулем Методы решения уравнений Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Уравнения в целых числах
Неравенства
Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Призмы Тела вращения Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Угол между прямой и плоскостью Угол между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Двугранный угол Движения в пространстве Сечения в телах вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей
Реальная математика
Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции Вероятность Единицы измерения Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Множества Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Введение в текстовые задачи Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Текстовые задачи на движение по прямой Основы комбинаторики Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Экономические задачи. Экономические показатели Арифметическая прогрессия Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на проценты
Числа и действия с ними
НОК и НОД Делимость Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Округление дробей Правила счёта Модуль Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Одночлены Многочлены Тригонометрический круг Свойства степеней
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ

Формулы Сокращенного Умножения

Тема, которая может встретиться во многих темах, вынесенных на экзамен – ФСУ. Существует несколько методов, с помощью которых можно представить выражение в виде произведения.

Вынесение за скобки

Этот метод используется, если в каждом слагаемом выражения есть повторяющиеся элементы. Разложим на множители выражение \(2x^{2}y + \text{xy}^{2}\):

  1. Определяем одночлен (выражение, представляющее собой произведение отдельных элементов), который есть в каждом слагаемом выражения. В данном случае это \(\text{xy}\).

  2. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. Для этого каждое слагаемое выражения необходимо разделить на выносимый одночлен и записать частное от деления.

\(2x^{2}y + xy^{2} = xy\left( \frac{2x^{2}y}{\text{xy}} + \frac{xy^{2}}{\text{xy}} \right) = xy\left( 2x + y \right)\ \)

Деление выполняется по обычным правилам, то есть при вынесении одночлена со знаком «–» знак частного меняется на противоположный:

\(- 2t^{2} - t = - t\left( 2t + 1 \right)\)

После раскрытия скобок должно получиться исходное выражение. Это свойство можно использовать для проверки.

Группировка

Далеко не всегда в выражении будут повторяющиеся элементы. Но можно попробовать «создать» их самостоятельно. Рассмотрим алгоритм метода, который позволяет это сделать, на примере выражения \(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3}\).

  1. Сгруппируем отдельные слагаемые таким образом, чтобы в каждой группе появились повторяющиеся элементы. Слагаемые не обязательно должны идти по порядку.

\(35a^{2} + 7a^{2}b^{2} + 5b + b^{3} = \left( 35a^{2} + 7a^{2}b^{2} \right) + \left( 5b + b^{3} \right)\)

  1. В каждой группе вынесем повторяющийся одночлен за скобки.

\(\left( 35a^{2} + 7a^{2}b^{2} \right) + \left( 5b + b^{3} \right) = 7a^{2}\left( 5 + b^{2} \right) + b(5 + b^{2})\)

  1. Теперь можно вынести одинаковые выражения точно так же, как выносятся одночлены.

\(7a^{2}\left( 5 + b^{2} \right) + b\left( 5 + b^{2} \right) = (7a^{2} + b)(5 + b^{2})\)

Аналогично можно создавать группы из трех и более слагаемых. Разложим на множители следующее выражение:

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z\).

  1. Группируем отдельные слагаемые.

\(2x^{5}y^{5}z + 13xy + x^{3}y^{3} + 26xyz + x^{5}y^{5} + 2x^{3}y^{3}z = \left( 13xy + x^{3}y^{3} + 2x^{5}y^{5} \right) + (26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z)\)

  1. Выносим повторяющиеся элементы за скобку. В некоторых случаях вынести можно только

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + 2x^{5}y^{5} \right) + \left( 26xyz + 2x^{3}y^{3}z + 2x^{5}y^{5}z \right) = \left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z(13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})\)

  1. Выносим повторяющиеся скобки.

\(\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) + 2z\left( 13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5} \right) = (13xy + x^{3}y^{3} + x^{5}y^{5})(1 + 2z)\)

Иногда удобно делить слагаемые на три группы (и более). Алгоритм решения при этом не меняется.

Разложение на множители квадратного трехчлена

Выражения вида \(ax^{2} + bx + c\), где \(a \neq 0,\ b,\ c\) – некоторые числа, можно представить в виде произведения:

\(ax^{2} + bx + c = a(x - x_{1})(x - x_{2})\)

В котором \(x_{1},\ x_{2}\) – корни уравнения \(ax^{2} + bx + c = 0\).

Рассмотрим следующий пример, в котором нужно разложить на множители выражение \(x^{2} + 3x - 4\)

  1. Определим корни уравнения \(x^{2} + 3x - 4 = 0\) с помощью дискриминанта или по теореме Виета.

\(\left\lbrack \begin{matrix} \ \\ \ x_{1} = 1 \\ \text{\ \ } \\ \ \text{\ \ x}_{2} = - 4 \\ \end{matrix} \right.\ \)

  1. Подставим найденные корни в формулу \(\text{\ a}x^{2} + bx + c = a(x - x_{1})(x - x_{2})\). В данном случае \(a = 1\).

\(x^{2} + 3x - 4 = (x - 1)(x - 4)\)

Разложение на множители с помощью формул сокращенного умножения

Формулы сокращенного умножения (ФСУ) – готовые формулы, по которым можно представить некоторые выражения в виде произведения и наоборот – некоторые произведения в виде выражения, не раскрывая скобки и не приводя подобные слагаемые.

Название Формула
Разность квадратов \(a^{2} - b^{2} = (a - b)(a + b)\)
Квадрат разности \(\left( a - b \right)^{2} = a^{2} - 2ab + b^{2}\)
Квадрат суммы \(\left( a + b \right)^{2} = a^{2} + 2ab + b^{2}\)
Разность кубов \(a^{3} - b^{3} = (a - b)(a^{2} + ab + b^{2})\)
Сумма кубов \(a^{3} + b^{3} = (a + b)(a^{2} - ab + b^{2})\)
Куб разности \(\left( a - b \right)^{3} = a^{3} - 3a^{2}b + 3ab^{2} - b^{3}\)
Куб суммы \(\left( a + b \right)^{3} = a^{3} + 3a^{2}b + 3ab^{2} + b^{3}\)

Замечательным свойством этих правил является то, что, если вместо \(a,b\) стоят другие буквы или выражения, сами формулы остаются неизменными.

Алгоритм разложения на множители с помощью ФСУ

  1. Определяем наиболее похожую на выражение формулу.

  2. С помощью свойств степеней преобразуем отдельные слагаемые так, чтобы выражение приняло вид, определенный в пункте 1.

  3. Используем соответствующую формулу.

Рассмотрим несколько задач, в которых применяется данный алгоритм.

Пример 1

\(4m^{2} + 4mn + n^{2}\)

  1. Выражение похоже на квадрат суммы.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(4m^{2} + 4mn + n^{2} = \left( 2m \right)^{2} + 2 \cdot 2m \cdot n + n^{2}\)

  1. Воспользуемся формулой квадрата суммы:

\(\left( 2m \right)^{2} + 2 \cdot 2m \cdot n + n^{2} = \left( 2m + n \right)^{2}\)

Пример 2

\(27x^{3} - 8y^{3}\)

  1. Выражение похоже на разность кубов.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(27x^{3} - 8y^{3} = \left( 3x \right)^{3} - \left( 2y \right)^{3}\)

  1. Воспользуемся формулой разности кубов:

\(\left( 3x \right)^{3} - \left( 2y \right)^{3} = \left( 3x - 2y \right)(9x^{2} + 6xy + 4y^{2})\)

Пример 3

\(25x^{2}y^{2} - p^{6}z^{4}\)

  1. Выражение похоже на разность квадратов.

  2. Преобразуем отдельные слагаемые:

\(25x^{2}y^{2} - p^{6}z^{4} = \left( 5xy \right)^{2} - \left( p^{3}z^{2} \right)^{2}\)

  1. Воспользуемся формулой разности квадратов:

\(\left( 5xy \right)^{2} - \left( p^{3}z^{2} \right)^{2} = (5xy - p^{3}z^{2})(5xy + p^{3}z^{2})\)

Упрощение дробей

Дробно-рациональное выражение можно упростить, если представить в виде произведения числитель и знаменатель (с помощью любого правила, приведенного выше), а затем сократить повторяющиеся множители.

Упростим выражение \(\frac{x^{2} - xy}{x^{2} - 2xy + y^{2}}\) :

  1. В числителе вынесем повторяющийся элемент за скобки, а знаменатель свернем по формуле квадрата разности.

\(\frac{x^{2} - xy}{x^{2} - 2xy + y^{2}} = \frac{x\left( x - y \right)}{\left( x - y \right)^{2}}\)

  1. Сократим повторяющиеся элементы.

\(\frac{x\left( x - y \right)}{\left( x - y \right)^{2}} = \frac{x}{x - y}\)