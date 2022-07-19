Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Стереометрия
Двугранный угол Сечения в многогранниках Перпендикулярность прямых и плоскостей Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Призмы Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Векторы в пространстве Метод координат в пространстве Элементы и аксиомы стереометрии Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Пирамиды Движения в пространстве Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Функция обратной пропорциональности Функция квадратного корня Интеграл Свойства функций Взаимное расположение графиков линейной функции Первообразная Функции Линейная функция Смысл производной Экстремумы Преобразование графиков функции Квадратичная функция Кусочная функция Графическое применение производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Уравнения
Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения с модулем Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Квадратные уравнения Иррациональные уравнения Однородные уравнения Уравнения высших степеней Показательные уравнения Логарифмические уравнения Уравнения в целых числах Дробно-рациональные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Методы решения уравнений Отбор корней с помощью тригонометрического круга Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Теорема Пифагора Комбинации с окружностью Окружнoсть и круг Скалярное произведение векторов Прямые и углы на плоскости Биссектриса Подобие фигур Многоугольники Движения Серединный перпендикуляр Площадь круга и сектора круга Треугольники. Площади Высота Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Отношения в геометрии Параллелограммы Метод координат на плоскости Ромб Прямоугольник Векторы Медиана Элементы планиметрии Трапеция Простейшие расстояния на плоскости Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Площади четырёхугольников Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Средняя линия Симметрия Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Квадрат
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Множества Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Экономические задачи. Кредиты Комбинаторика Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Текстовые задачи на сплавы и смеси Вероятность Основы математической статистики Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Метод математической индукции Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Сложные проценты Прикладные задачи
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Делимость Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Модуль
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Разложение на множители. Группировка Многочлены Тригонометрический круг Степени Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены
Формат ЕГЭ
Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ

Расстояние от прямой до плоскости

Для нахождения расстояния от прямой до плоскости используются те же методы, что и при нахождении расстояния от точки до плоскости, т. к. любое расстояние – это перпендикуляр, то есть отрезок. Значит расстоянием от прямой до плоскости будет отрезок, между точкой прямой и точкой на плоскости.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПРЯМОЙ К ПЛОСКОСТИ

Простейший способ найти расстояние от прямой до плоскости – провести перпендикуляр из любой точки этой прямой.

Например, проведем из точки \(N \in m\) перпендикуляр \(\text{NH}\) к плоскости α. Он и будет являться расстоянием между прямой \(m\) и плоскостью α.

Важно! Проведенный перпендикуляр должен быть перпендикуляром не только к прямой, а ко всей плоскости. Помните, что прямая перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересекающимся прямым, лежащим в этой плоскости.

ПОСТРОЕНИЕ ПЕРПЕНДИКУЛЯРА ИЗ ТОЧКИ НА ПЛОСКОСТИ К ПЛОСКОСТИ

Если возникают трудности с построением перпендикуляра непосредственно из данной прямой \(m\), то можем провести через нее плоскость \(\beta\) так, что \(\beta \parallel \alpha\). Тогда любая точка на этой плоскости, например точка \(B\), будет находиться на том же расстоянии до плоскости \(\alpha\), что и прямая \(m\).