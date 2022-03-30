Максимум возможностей
для карьеры
Все принципы нашей работы строятся на простой истине: сильная команда начинается с хороших людей, которые доверяют друг другу и имеют общие цели
IT
Мы автоматизируем процессы компании и создаем лучшие технологические решения для наших клиентов и коллег
Маркетинг & PR
Изучаем потребности клиентов, работаем над брендом и продвижением продуктов компании в online и offline
Преподавание
Помогаем нашим ученикам достигать высоких результатов, работаем над качеством контента и преподавания
Работа с клиентами
Наша задача - выстраивать обратную связь с рынком, мы работаем с потребностями клиентов и окружаем их заботой
Back office
Мы выстраиваем качественные рабочие процессы для комфортного масштабирования системы
Развиваем образовательный рынок
Образовательная выставка “Навигатор”
Ежегодная выставка с участием 40 тыс. человек. Наша команда маркетинга делится опытом с друг-другом, продавая наши продукты клиентам по всей России.
Онлайн-платформа обучения
Разработанная в 2010 году, онлайн-платформа позволяет учиться дистанционно 225 тыс. ученикам и помогает работать 10 тыс. учителям
Мобильное приложение
Разработанная в 2010 году, онлайн-платформа позволяет учиться дистанционно 225 тыс. ученикам и помогает работать 10 тыс. учителям