Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Математика
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Уравнения в целых числах Квадратные уравнения Методы решения уравнений Однородные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Трапеция Параллелограммы Тригонометрия в геометрии Прямые и углы на плоскости Подобие фигур Площади четырёхугольников Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Средняя линия Векторы Многоугольники Отношения в геометрии Квадрат Метод координат на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Площадь круга и сектора круга Медиана Скалярное произведение векторов Комбинации с окружностью Элементы планиметрии Теорема Пифагора Простейшие расстояния на плоскости Ромб Виды треугольников Движения Равенство фигур Симметрия Высота Прямоугольник Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Биссектриса Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Треугольники. Площади
Анализ функций
Функции Функция квадратного корня Первообразная Преобразование графиков функции Кусочная функция Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Графики тригонометрических функций Правила дифференцирования Координатная плоскость Линейная функция Смысл производной Интеграл Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция Функция обратной пропорциональности
Неравенства
Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Делимость Смешанные дроби и действия с ними Правила счёта Обыкновенные дроби и действия с ними НОК и НОД Округление дробей Модуль Координатная прямая
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Одночлены Разложение на множители. Группировка Свойства степеней Степени Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Тригонометрический круг
Формат ЕГЭ
Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ
Стереометрия
Пирамиды Движения в пространстве Метод координат в пространстве Векторы в пространстве Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Тела вращения Расстояние от прямой до плоскости Угол между прямой и плоскостью Двугранный угол Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Теорема о трёх перпендикулярах Призмы Параллельность прямых и плоскостей
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Множества Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Вероятность Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по окружности Арифметическая прогрессия Метод математической индукции Единицы измерения Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Текстовые задачи на производительность Геометрическая прогрессия Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Оптимизация Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Кредиты Сложные проценты Комбинаторика Прикладные задачи

Сечения в многогранниках

Сечение – планиметрическая фигура, образованная рассечением объемного тела.

Сечение должно образовывать единую фигуру (быть замкнутым). Построение сечения делается по строгим правилам и принципам, которые, в свою очередь, основываются на аксиомы и теоремы стереометрии.

Сечения многогранников

Сечение многогранника плоскостью - плоский многоугольник, у которого:

  • вершины принадлежат ребрам,

  • а стороны – граням многогранника.

Две соседние вершины сечения принадлежат одной грани многогранника.

Принципы построения сечения многогранников

  1. Если две точки сечения принадлежат одной грани, то эти точки можно соединить.

Лежащие в основе аксиомы и свойства:

  • Если две точки прямой принадлежат плоскости, то и вся прямая принадлежит этой плоскости.

Примеры:

  1. Если известна линия, по которой плоскость пересекает одну из параллельных граней, то вторую грань плоскость пересечет по линии, параллельной данной.

Лежащие в основе аксиомы и свойства:

  • Две параллельные прямые образуют плоскость и притом только одну.

  • Через точку можно провести прямую, параллельную данной, и притом только одну.

  • Линии пересечения параллельных плоскостей третьей плоскостью параллельны.

Большое значение для этого принципа имеет именно третье свойство – свойство параллельных плоскостей.

Пример:

МЕТОД СЛЕДОВ

Особенным методом построения сечений в многогранниках является метод следов. Для начала разберемся, что такое «след».

След – прямая l

След плоскости \(\mathbf{\text{\ β}}\) на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – прямая, по которой плоскость \(\beta\) пересекает плоскость \(\alpha\).

След – точка M

След прямой l на плоскости \(\mathbf{\alpha}\) – точка пересечения прямой l с плоскостью \(\alpha\).

Суть метода: уже известные стороны сечения на гранях многогранника мы продолжаем за пределы стереометрической фигуры до пересечения с ребрами многогранника. Благодаря этому мы получаем «следы» этих прямых на гранях многогранника, то есть точки. Получив две точки на одной грани, мы, воспользовавшись первым принципом, можем их соединить.

Пример: