Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Правила дифференцирования Линейная функция Смысл производной Графики тригонометрических функций Функция квадратного корня Первообразная Функции Координатная плоскость Интеграл Функция обратной пропорциональности Свойства функций Экстремумы Квадратичная функция Преобразование графиков функции Кусочная функция Графическое применение производной
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4
Уравнения
Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Системы уравнений с двумя переменными Уравнения в целых числах Системы и совокупности уравнений с одной переменной Простейшие тригонометрические уравнения Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Показательные уравнения Уравнения с модулем
Неравенства
Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Делимость Смешанные дроби и действия с ними Модуль Обыкновенные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Координатная прямая
Формат ЕГЭ
Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ
Параметр
Основы работы с параметром
Стереометрия
Векторы в пространстве Расстояние от точки до плоскости Метод координат в пространстве Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в телах вращения Призмы Тела вращения Двугранный угол Пирамиды Сечения в многогранниках Угол между прямой и плоскостью Движения в пространстве Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Параллельность прямых и плоскостей
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Вклады Экономические задачи. Ценные бумаги Метод математической индукции Текстовые задачи на производительность Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Кредиты Основы математической статистики Прикладные задачи Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Основы комбинаторики Комбинаторика Геометрическая прогрессия Диаграммы, графики и таблицы Экономические задачи. Экономические показатели Экономические задачи. Оптимизация Сложные проценты Вероятность Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Множества Текстовые задачи на движение по окружности Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи
Формулы и выражения
Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Разложение на множители. Группировка Многочлены Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Одночлены Тригонометрический круг Свойства степеней Формулы тригонометрии
Планиметрия
Параллелограммы Комбинации с окружностью Серединный перпендикуляр Отношения в геометрии Четыре замечательные точки треугольника Векторы Ромб Биссектриса Тригонометрия в геометрии Площади четырёхугольников Теорема Пифагора Треугольники. Площади Высота Движения Равенство фигур Прямоугольник Трапеция Виды треугольников Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Скалярное произведение векторов Элементы планиметрии Многоугольники Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Метод координат на плоскости Квадрат Прямые и углы на плоскости Симметрия Медиана Окружнoсть и круг Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Теорема Менелая и теорема Чевы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Площадь круга и сектора круга

Координатная прямая

Координатная прямая – это прямая, имеющая направление, начало отсчета и заданный масштаб.

Начало координат соответствует координате \(= 0\), а положительное направление указано стрелочкой.

Единичный отрезок – это расстояние между соседними делениями на координатной прямой. Единичный отрезок показывает масштаб координатной прямой.

ТОЧКА НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ:

  1. Любая точка, соответствующая числу на координатной прямой, имеет координату, равную этому числу.

Например:

Точка А соответствует числу 2. В таком случае говорят, что существует точка А с координатой 2 или записывают её как А(2). Если точка не обозначается буквой, можно сказать, что существует точка 2.

  1. На координатной прямой можно отмечать не только целые числа, но и дробные.

Например:

Теперь координата точки В\(\left( - \frac{3}{4} \right)\) дробная и отрицательная:

С помощью координатной прямой удобно сравнивать числа. Любое число справа будет больше, чем число слева.

ПРОМЕЖУТКИ НА КООРДИНАТНОЙ ПРЯМОЙ:

На координатной прямой можно отмечать сразу совокупность точек, входящие в тот или иной промежуток.

Числовой промежуток – это множества чисел, обозначенные на координатной прямой с помощью луча, интервала или отрезка.

Луч – это открытый числовой промежуток с помощью которого обозначается множество чисел больше или меньше какого-то числа.

Например:

Отметим на координатной прямой все значения \(x > 2\):

Само число 2 не может быть больше себя же, поэтому точка, которой отмечается эта координата остается пустой или выколотой. Такой точке соответствует круглая скобка.

Таким образом любое число на закрашенной области соответствует заданному неравенству, а обозначить его можно как

\(x \in (2; + \infty)\)

Закрытый луч – это луч на координатной прямой, точка начала которого входит в заданный промежуток

Например:

Отметим на координатной прямой все значения \(x \leq 2\):

Число 2 равно самому себе, поэтому точка 2 входит в заданный промежуток. Такая точка закрашивается и называется вколотой. Такой точке соответствует квадратная скобка. Промежуток обозначается как

\(x \in (–\infty;\left. \ 2 \right\rbrack\).

Отрезок – числовой промежуток, который имеют ограничения с двух сторон, при этом точки, ограничивающие отрезок, в него входят.

Например:

Отметим на координатной прямой все значения \(- 3 \leq x \leq 1\):

Точки -3 и 1 входят в этот промежуток и являются вколотыми. Все числа, обозначенные на координатной прямой, удовлетворяют неравенству. Такой промежуток обозначается как

\(x \in \left\lbrack - 3;1 \right\rbrack\)

Интервал – числовой промежуток, который имеют ограничения с двух сторон. Разница с отрезком заключается в том, что граничные точки НЕ входят в интервал. В интервал входит все, что между этими точками.

Например:

Отметим на координатной прямой все значения \(- 3 < x < 1\):

Поменялись только точки, но описывается уже совсем другая математическая ситуация.

\(x \in ( - 3;1)\)

Полуинтервал – числовой промежуток, одна граница которого в него входит, а вторая нет. При чем не важно с какой стороны находится пустая точка.

Например:

Отметим на координатной прямой все значения \(0 < x \leq 2\):

Точки такого полуинтервала будут вколоты и выколоты в соответствии с условием: 0 не входит в полуинтервал – точка выколота, 2 – входит в интервал – точка вколота. Тогда полуинтервал записывается так:

\(x \in (0;\left. \ 2 \right\rbrack\)