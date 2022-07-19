Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Реальная математика
Экономические задачи. Вклады Текстовые задачи на движение по окружности Метод математической индукции Текстовые задачи на сплавы и смеси Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на отношения Арифметическая прогрессия Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Диаграммы, графики и таблицы Множества Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Вероятность Основы математической статистики Текстовые задачи на движение по воде Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Экономические задачи. Ценные бумаги Текстовые задачи на доли и дроби Экономические задачи. Оптимизация Основы комбинаторики Единицы измерения Сложные проценты Текстовые задачи на проценты
Уравнения
Уравнения с модулем Отбор корней с помощью тригонометрического круга Линейные уравнения Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Иррациональные уравнения Дробно-рациональные уравнения Логарифмические уравнения Отбор корней с помощью двойного неравенства Системы уравнений с двумя переменными Уравнения высших степеней Простейшие тригонометрические уравнения Методы решения уравнений Уравнения в целых числах
Неравенства
Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства
Числа и действия с ними
НОК и НОД Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Правила счёта Модуль Десятичные дроби и действия с ними
Формулы и выражения
Показательные выражения и свойства показательной функции Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Иррациональные выражения Формулы сокращённого умножения Тригонометрический круг Степени Формулы тригонометрии Одночлены Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 13 в ЕГЭ Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ
Анализ функций
Первообразная Функция квадратного корня Интеграл Преобразование графиков функции Кусочная функция Функция обратной пропорциональности Графическое применение производной Взаимное расположение графиков линейной функции Координатная плоскость Смысл производной Свойства функций Квадратичная функция Правила дифференцирования Линейная функция Графики тригонометрических функций Функции Экстремумы
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 1 Вариант 5
Параметр
Основы работы с параметром
Планиметрия
Скалярное произведение векторов Теорема Пифагора Симметрия Высота Движения Площадь круга и сектора круга Четыре замечательные точки треугольника Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Серединный перпендикуляр Прямоугольник Квадрат Прямые и углы на плоскости Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Теорема синусов и теорема косинусов Подобие фигур Площади четырёхугольников Треугольники. Площади Многоугольники Биссектриса Метод координат на плоскости Отношения в геометрии Комбинации с окружностью Ромб Тригонометрия в геометрии Равенство фигур Векторы Медиана Трапеция Параллелограммы Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Средняя линия Простейшие расстояния на плоскости Виды треугольников Теорема Менелая и теорема Чевы
Стереометрия
Метод координат в пространстве Сечения в телах вращения Тела вращения Расстояние между скрещивающимися прямыми Перпендикулярность прямых и плоскостей Сечения в многогранниках Расстояние от точки до плоскости Движения в пространстве Угол между прямой и плоскостью Пирамиды Угол между скрещивающимися прямыми Расстояние от прямой до плоскости Угол между плоскостями Призмы Двугранный угол Элементы и аксиомы стереометрии Параллельность прямых и плоскостей Векторы в пространстве Теорема о трёх перпендикулярах

Квадрат

Квадрат – это параллелограмм, все углы и стороны которого между собой равны.

Квадрат – правильный четырёхугольник.

Каждый квадрат является и параллелограммом, и прямоугольником, и ромбом, при этом не каждый параллелограмм, прямоугольник или ромб – квадрат.

\(\angle A = \angle B = \angle C = \angle D = 90{^\circ}\)

\(AB = BC = CD = DA\)

СВОЙСТВА И ПРИЗНАКИ КВАДРАТА:

Квадрат обладает всеми свойствами параллелограмма, прямоугольника и ромба.

Чтобы четырёхугольник являлся квадратом, нужно, чтобы он имел хотя бы один признак параллелограмма, хотя бы один признак прямоугольника и хотя бы один признак ромба.

ПЛОЩАДЬ КВАДРАТА:

Площадь квадрата находится также, как площадь параллелограмма, ромба или прямоугольника, но из-за сочетания всех этих свойств, формулы нахождения его площади можно упростить.

  1. Через сторону

Площадь квадрата равна квадрату его стороны

\(S = a^{2}\)

  1. Через диагональ

Площадь квадрата равна одной второй квадрата его диагонали.

\(S = \frac{1}{2}d^{2}\)